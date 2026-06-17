Παράνομες καταχωρίσεις από ενοικιαστές: Ελέγχονται πραγματικά τα ακίνητα στην Airbnb;

Πέρα από τα φορολογικά και κοινωνικά ζητήματα που συνδέονται με τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, υπάρχουν ακόμη στην πράξη κάποια εξίσου κρίσιμα φαινόμενα. Η παράνομη μετατροπή μισθωμένων κατοικιών σε Airbnb είναι ένα από αυτά.

Όταν έναν χρόνο πριν, τέθηκε σε εφαρμογή ο νόμος για την αναμόρφωση του κανονιστικού πεδίου της βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Ελλάδα, ο αντίκτυπος της ανεξέλεγκτης εξάπλωσης των τουριστικών ενοικιάσεων μέσω πλατφορμών όπως η Airbnb, ήταν ήδη αισθητός. Ο Νόμος 5170/2025 ήταν και είναι η πρώτη ολοκληρωμένη προσπάθεια στην Ελλάδα, η οποία συνέβαλε να τεθούν οι προδιαγραφές για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις στην πρωτεύουσα και να θεσπιστούν έλεγχοι με στόχο την προστασία του οικιστικού αποθέματος και την ανάσχεση της στεγαστικής κρίσης.

Ο νόμος έφερε σαρωτικές αλλαγές. Μεταξύ άλλων, έφερε κάποια φορολογικά βάρη, εισήγαγε συγκεκριμένες προδιαγραφές για τα ακίνητα αλλά και ένα συγκεκριμένο μοντέλο περιορισμού σε περιοχές της Αθήνας, με την αναστολή νέων καταχωρίσεων, κάτι που πρόκειται μάλιστα να επεκταθεί και να εφαρμοστεί τους επόμενους μήνες και σε περιοχές όπως είναι η Α’ Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης.

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