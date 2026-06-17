Στον αέρα η πλατφόρμα «Poso Kanei» για συγκρίσεις τιμών σε πάνω από 8.500 προϊόντα

Τι πρέπει να γνωρίζετε

Τη δυνατότητα στους πολίτες να αναζητούν και να συγκρίνουν τις τιμές σε πάνω από 8.500 αγαθά ευρείας κατανάλωσης που πωλούνται σε σούπερ μάρκετ δίνει η νέα εφαρμογή Poso Kanei, που παρουσιάστηκε σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη και αργότερα σε ειδική εκδήλωση από τους υπουργούς Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ.κ. Τάκη Θεοδωρικάκο και Δημήτρη Παπαστεργίου.

Το «posokanei» είναι ένα εργαλείο που ενισχύει τον ανταγωνισμό καθώς το παρακολουθούν καθόλη τη διάρκεια της ημέρας οι ίδιες οι αλυσίδες των σούπερ μάρκετ, καθώς οι τιμές συλλέγονται, είτε με απευθείας παροχή δεδομένων από τις ίδιες, είτε αυτοματοποιημένα (crawling) από τα ηλεκτρονικά τους καταστήματα. Είναι ουσιαστική εξέλιξη και βελτίωση του e-katanalotis, φιλοξενώντας σαφώς μεγαλύτερο αριθμό κωδικών.

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