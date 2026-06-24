Μισθολογικό χάσμα αντρών - γυναικών: Στη Βουλή το νομοσχέδιο, πότε θα εφαρμοσθεί

Τον δρόμο για τη Βουλή πήρε το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με τίτλο «Ενίσχυση της εφαρμογής της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία ή για εργασία ίσης αξίας – Ενσωμάτωση Οδηγίας (Ε.Ε.) 2023/970».

Το νομοσχέδιο που στοχεύει στην εξάλειψη φαινομένων όπου το φύλο επηρεάζει τον καθορισμό της αμοιβής μίας εργαζόμενης ή ενός εργαζομένου για παροχή ίσης ή όμοιας εργασίας θα συζητηθεί στις αρμόδιες επιτροπές της Βουλής και αναμένεται να ψηφιστεί το πρώτο 10ήμερο του Ιουλίου.

Ξεχωριστή βαρύτητα έχει η διάταξη του νομοσχεδίου που θεσπίζει εσωτερικό έλεγχο μισθολογικού χάσματος στις επιχειρήσεις. Μια πρώτη εικόνα των στοιχείων που θα προκύψουν θα έχουμε τον Ιούνιο του 2027, οπότε και θα δημοσιοποιηθούν τα μισθολογικά δεδομένα για τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις (άνω των 250 εργαζόμενων).

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