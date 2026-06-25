Πώς θα επηρεάσει τις αγορές από Temu και Shein η επιβολή δασμού 3 ευρώ

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την έλευση του Ιουλίου, μήνα - ορόσημο για τον κλάδο του λιανικού εμπορίου, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για ολόκληρη την Ευρώπη.

Και αυτό γιατί από την 1η Ιουλίου 2026 θα επιβάλλεται σταθερός δασμός ύψους 3 ευρώ σε μικρά δέματα αξίας κάτω των 150 ευρώ που εισέρχονται στην ΕΕ από τις πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου τρίτων χωρών, σε μια απόφαση που βάζει στο στόχαστρο προϊόντα από την Κίνα που πωλούνται μέσα από γνωστές πλατφόρμες όπως το Shein και το Temu.

Υπενθυμίζεται εδώ ότι η εν λόγω απόφαση έχει ληφθεί ήδη από τα τέλη του 2025 σε επίπεδο ΕΕ, στηριζόμενη στο γεγονός ότι τέτοια δέματα εισέρχονται επί του παρόντος στην ΕΕ αδασμολόγητα, οδηγώντας σε αθέμιτο ανταγωνισμό και προκαλώντας σημαντικούς κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών, υψηλά επίπεδα απάτης και περιβαλλοντικές ανησυχίες.

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