Γαλλία: Κάτοικοι βάφουν τα τζάμια με κιμωλία για να νικήσουν τον καύσωνα

Μια απλή, φθηνή «πατέντα» με λευκή κιμωλία γίνεται ανάρπαστη στη Γαλλία, καθώς πολίτες και σχολεία τη χρησιμοποιούν στα παράθυρα για να ρίξουν τη θερμοκρασία στα σπίτια.

Καθώς αλλεπάλληλα κύματα καύσωνα σαρώνουν τη Γαλλία και ο υδράργυρος σκαρφαλώνει πάνω από τους 40 βαθμούς, ένα απρόσμενο προϊόν γίνεται ξαφνικά είδος σε έλλειψη στα ράφια: η θρυμματισμένη λευκή κιμωλία. Το Blanc de Meudon, όπως είναι γνωστό, χρησιμοποιούνταν παραδοσιακά για χρώματα, καθαριστικά ή για «άσπρισμα» βιτρινών. Τώρα, όμως, καταναλωτές και σχολεία τη μετατρέπουν σε εργαλείο άμυνας απέναντι στη ζέστη, βάφοντας με αυτήν τα τζάμια.

Ανακατεμένη με νερό και περασμένη πάνω στο γυαλί, η κιμωλία δημιουργεί ένα γαλακτώδες, λευκωπό φιλμ που αφήνει το φως να περνά, αλλά αντανακλά σημαντικό μέρος της θερμότητας. Η εικόνα λευκών παραθύρων έχει αρχίσει να εμφανίζεται σε σχολικές αίθουσες, διαμερίσματα και θερμοκήπια, ενώ τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι σε πολλές πόλεις τα καταστήματα έχουν ξεπουλήσει το συγκεκριμένο προϊόν.

Πώς λειτουργεί η λευκή επιφάνεια

Η βασική αρχή είναι γνωστή: οι λευκές επιφάνειες αντανακλούν περισσότερο ηλιακό φως και θερμότητα, ενώ οι σκούρες τις απορροφούν. Αυτό έχει αξιοποιηθεί εδώ και χρόνια σε τοίχους και στέγες, με λευκές βαφές που μπορούν να μειώσουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό ενός κτιρίου κατά τουλάχιστον 1,7°C σε σχέση με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος στο μεσημέρι. Τα τελευταία χρόνια, ερευνητικές ομάδες έχουν αναπτύξει «υπερ‑λευκές» βαφές, που όχι μόνο αντανακλούν μέχρι και το 98% του ηλιακού φωτός, αλλά και αποβάλλουν θερμότητα προς το διάστημα μέσω της λεγόμενης «ακτινοβολιακής ψύξης».

Η κιμωλία φαίνεται να πατά πάνω στα ίδια φυσικά φαινόμενα. Το κύριο συστατικό της, το ανθρακικό ασβέστιο (CaCO₃), είναι ιδιαίτερα ανακλαστικό: απορροφά ελάχιστο ορατό φως –γι’ αυτό και δείχνει λευκό– ενώ δεν απορροφά σχεδόν καθόλου υπεριώδη και περιορισμένα κοντινή υπέρυθρη ακτινοβολία, δηλαδή εκείνο το κομμάτι του ηλιακού φάσματος που «κουβαλά» τη θερμότητα. Αυτό σημαίνει ότι μεγάλο ποσοστό της ακτινοβολίας «γυρίζει πίσω» αντί να ζεστάνει το εσωτερικό.

Δεν είναι τυχαίο ότι ερευνητές χρησιμοποιούν νανοσωματίδια ανθρακικού ασβεστίου σε νέα είδη «super cool» βαφών, ενώ αντίστοιχες επιστρώσεις έχουν δοκιμαστεί ακόμη και σε υφάσματα για ρούχα που κρατούν πιο δροσερό τον χρήστη. Η κιμωλία, σε σχέση με άλλες χημικές ενώσεις, θεωρείται σχετικά ακίνδυνη για το περιβάλλον και την υγεία, αν και η εισπνοή σωματιδίων σε εσωτερικούς χώρους παραμένει ένας παράγοντας προσοχής.

Από τις βιτρίνες στα σχολεία και τα διαμερίσματα

Στη Γαλλία, το Blanc de Meudon είχε μια μακρά και μάλλον ταπεινή χρήση: για να «ασπρίζουν» προσωρινά οι βιτρίνες σε περιόδους ανακαίνισης ή για να σκιάζονται τα τζάμια στα θερμοκήπια. Η πρακτική του να βάφονται τα παράθυρα με κιμωλία για να μειώνεται η ζέστη κυκλοφόρησε αρχικά σε φόρουμ και κοινωνικά δίκτυα, αλλά γρήγορα απέκτησε μαζική απήχηση, με αποτέλεσμα οι αποθήκες να αδειάσουν.

Γονείς και εκπαιδευτικοί κατέφυγαν στην κιμωλία για να προστατεύσουν σχολικές αίθουσες από τον καύσωνα, σε κτίρια όπου η μόνωση είναι ανεπαρκής και τα κλιματιστικά ελάχιστα ή ανύπαρκτα. Οι τοπικές αρχές αναγνωρίζουν ότι η λύση «δεν είναι θαυματουργή» και τονίζουν πως η ουσιαστική απάντηση βρίσκεται στις καλά μονωμένες στέγες και στις ενεργειακές αναβαθμίσεις. Ωστόσο, παραδέχονται ότι μπορεί να προσφέρει πρόσκαιρη ανακούφιση, ειδικά όταν δεν υπάρχουν άλλες άμεσες επιλογές.

Σε πολυκατοικίες, ένοικοι διαμερισμάτων βάφουν τα παράθυρά τους, επιδιώκοντας να μειώσουν τη θερμοκρασία χωρίς να καταφύγουν στο κλιματιστικό ή να μείνουν στο σκοτάδι με κατεβασμένα ρολά. Ερευνητές επισημαίνουν ότι η στόχευση στα τζάμια είναι κρίσιμη: τα παράθυρα είναι συχνά τα βασικά «κανάλια» εισόδου της θερμότητας, επομένως ένα λευκό, ημιδιαφανές φιλμ εκεί μπορεί να έχει μεγαλύτερο αποτέλεσμα από το βάψιμο μόνο των τοίχων.

«Cool roofs», λευκά χωριά και… γιαούρτι

Η ιδέα να χρησιμοποιείται λευκό χρώμα για τη δροσιά δεν είναι καινούργια. Στη Μεσόγειο, από τις κυκλαδίτικες Χώρες μέχρι τα χωριά της Νότιας Ισπανίας, τα λευκά σπίτια αποτελούν διαχρονική απάντηση στη ζέστη. Σήμερα, τα «cool roofs» –στέγες βαμμένες λευκές ή με ανακλαστική επίστρωση– κερδίζουν έδαφος ως χαμηλής τεχνολογίας, χαμηλού κόστους μέτρο προσαρμογής στην κλιματική κρίση. Μελέτες έχουν δείξει ότι, σε πόλεις όπως το Λονδίνο, η γενικευμένη χρήση τέτοιων σκεπών θα μπορούσε να μειώσει τη θερμοκρασία κατά σχεδόν 0,8°C κατά τη διάρκεια καύσωνα και να αποτρέψει δεκάδες θανάτους που σχετίζονται με τη ζέστη.

Σε αυτό το πλαίσιο, η κιμωλία σε τζάμια είναι μια παραλλαγή της ίδιας λογικής: λευκές, ανακλαστικές επιφάνειες που περιορίζουν την απορρόφηση θερμότητας, χωρίς να απαιτούν πολύπλοκο εξοπλισμό ή κατανάλωση ενέργειας όπως τα κλιματιστικά. Το μόνο ενεργειακό αποτύπωμα βρίσκεται στην παραγωγή του υλικού, όχι στη χρήση του.

Για όσους αναζητούν εναλλακτικές, πειράματα στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν δείξει ότι ακόμη και ένα λεπτό φιλμ από… γιαούρτι στα παράθυρα μπορεί να μειώσει τη θερμοκρασία ενός δωματίου. Σε δοκιμές, τα «βαμμένα με γιαούρτι» τζάμια διατήρησαν εσωτερικούς χώρους κατά μέσο όρο 0,6°C πιο δροσερούς, με τις μέγιστες διαφορές να φτάνουν έως και 3,5°C τις πιο ζεστές ώρες. Η μυρωδιά θεωρείται προσωρινή, καθώς το προϊόν στεγνώνει γρήγορα.

Φθηνές λύσεις σε έναν ολοένα πιο θερμό κόσμο

Η συζήτηση γύρω από την κιμωλία στα τζάμια της Γαλλίας αγγίζει ένα ευρύτερο ερώτημα: πώς μπορούν τα νοικοκυριά και οι πόλεις να προσαρμοστούν σε συχνότερες και εντονότερες ζέστες, χωρίς να επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο το κλίμα με εκπομπές από κλιματισμό και αυξημένη κατανάλωση ενέργειας.

Οι λευκές επιφάνειες –σε στέγες, τοίχους, τζάμια ή ακόμα και υφάσματα– δεν είναι πανάκεια. Δεν υποκαθιστούν την ανάγκη για πράσινο, σκιά, σωστό πολεοδομικό σχεδιασμό και ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων. Μπορούν όμως να λειτουργήσουν ως γέφυρα: απλές, προσβάσιμες παρεμβάσεις που μειώνουν έστω και λίγο τη ζέστη στο εσωτερικό και προσφέρουν μια ανάσα σε όσους δεν έχουν πιο ακριβές λύσεις.

Σε έναν κόσμο που θερμαίνεται, το γεγονός ότι ένα ταπεινό προϊόν όπως η κιμωλία μπορεί να κάνει διαφορά στα διαμερίσματα μιας γαλλικής πόλης δείχνει κάτι σημαντικό: πως η μάχη με τον καύσωνα δεν θα δοθεί μόνο με κλιματιστικά τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και με μικρές, έξυπνες ιδέες που εκμεταλλεύονται βασικές αρχές της φυσικής – και που είναι προσιτές σε όλους.