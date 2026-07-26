Ευκαιρίες για πρακτική άσκηση φοιτητών σε φορείς του ΥΠΕΞ από την Αβάνα μέχρι το Μπουένος Άιρες
JTeam
26 Ιουλίου 2026
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Θέσεις πρακτικής άσκησης χωρίς αμοιβή σε φοιτητές και φοιτήτριες της Ελλάδας ή του εξωτερικού προσφέρουν φορείς του υπουργείου Εξωτερικών σε όλο τον κόσμο. Πιο συγκεκριμένα:
Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδος στην ΕΕ
Η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδος στην ΕΕ προσφέρει τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης χωρίς αμοιβή για διάστημα (3) μηνών, σε φοιτητές και φοιτήτριες που θα προταθούν από τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της Ελλάδας ή του εξωτερικού.
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