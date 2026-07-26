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Ευκαιρίες για πρακτική άσκηση φοιτητών σε φορείς του ΥΠΕΞ από την Αβάνα μέχρι το Μπουένος Άιρες

JTeam

26 Ιουλίου 2026

Ευκαιρίες για πρακτική άσκηση φοιτητών σε φορείς του ΥΠΕΞ από την Αβάνα μέχρι το Μπουένος Άιρες
Unsplash
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Θέσεις πρακτικής άσκησης χωρίς αμοιβή σε φοιτητές και φοιτήτριες της Ελλάδας ή του εξωτερικού προσφέρουν φορείς του υπουργείου Εξωτερικών σε όλο τον κόσμο. Πιο συγκεκριμένα:

Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδος στην ΕΕ

Η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδος στην ΕΕ προσφέρει τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης χωρίς αμοιβή για διάστημα (3) μηνών, σε φοιτητές και φοιτήτριες που θα προταθούν από τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

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