Ο Χουάν Κάρλος Αμορός, προπονητής της Gotham FC παίρνει άδεια πατρότητας και σπάει τα ταμπού στον αθλητισμό - «Η φροντίδα των παιδιών είναι ζήτημα και των δύο γονέων»

Ο Juan Carlos θα λείψει 5 εβδομάδες για τη γέννηση του παιδιού του, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα για την ισορροπία επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής.

Ο Juan Carlos Amorós, προπονητής της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου Gotham FC στις ΗΠΑ (NWSL), πήρε μια απόφαση που σπάνια βλέπουμε στο κορυφαίο επίπεδο του επαγγελματικού αθλητισμού: επέλεξε να κάνει χρήση της άδειας πατρότητας για να βρεθεί στο πλευρό της οικογένειάς του μετά τη γέννηση του νέου μέλους της.

Σε έναν χώρο όπου η παρουσία στον πάγκο θεωρείται συχνά αδιαπραγμάτευτη και η απουσία ερμηνεύεται λανθασμένα ως «έλλειψη αφοσίωσης», η κίνηση του Ισπανού τεχνικού δεν είναι απλώς μια προσωπική επιλογή. Είναι μια ηχηρή δήλωση που ομαλοποιεί ένα θεμελιώδες δικαίωμα για όλους τους πατέρες, ανεξαρτήτως ιδιότητας.

«Η οικογένεια έρχεται πρώτη»: Το μήνυμα του Amorós

Ο ίδιος ο Amorós, που οδήγησε την Gotham FC στην κορυφή του αμερικανικού πρωταθλήματος, υπογράμμισε τη σημασία του να δίνεται το σωστό παράδειγμα τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδων.

Όπως σημείωσε, η στήριξη της συζύγου του και η ενεργός συμμετοχή στις πρώτες, κρίσιμες ημέρες της ζωής του παιδιού του αποτελούν προτεραιότητα που δεν πρέπει να αμφισβητείται από καμία επαγγελματική υποχρέωση.

«Αν θέλουμε να μιλάμε για ισότητα, για υγιή περιβάλλοντα εργασίας και για υποστήριξη των γυναικών, πρέπει να στηρίζουμε την πατρότητα στην πράξη. Το να είσαι παρών για την οικογένειά σου δεν σε κάνει λιγότερο επαγγελματία - σε κάνει καλύτερο άνθρωπο.»

Αλλάζοντας την κουλτούρα στον επαγγελματικό αθλητισμό

Η απόφαση αυτή υποστηρίχθηκε απόλυτα από τη διοίκηση της Gotham FC, αποδεικνύοντας ότι ο σύλλογος εφαρμόζει στην πράξη τις αξίες που προάγει. Στον χώρο του ποδοσφαίρου, όπου οι προπονητές πιέζονται να επιστρέψουν στη δουλειά ακόμα και λίγες ώρες μετά τη γέννηση των παιδιών τους, η στάση της Gotham FC δημιουργεί ένα προηγούμενο που οφείλει να γίνει ο κανόνας.

Η κίνηση του Amorós αναδεικνύει δύο καίρια ζητήματα:

Την έμπρακτη ισότητα των φύλων: Όταν οι άνδρες αναλαμβάνουν το μερίδιο που τους αναλογεί στη φροντίδα του νεογέννητου, ελαφρύνεται το βάρος που παραδοσιακά πέφτει αποκλειστικά στις μητέρες.

Τη σημασία της ψυχικής υγείας και της οικογενειακής ισορροπίας: Η επαγγελματική επιτυχία δεν μπορεί να επιτυγχάνεται εις βάρος των προσωπικών στιγμών που δεν επιστρέφουν ποτέ.

Ένα παράδειγμα που ξεπερνά τα όρια των γηπέδων

Σε μια εποχή που η συζήτηση για την ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής είναι πιο επίκαιρη από ποτέ, η επιλογή ενός πετυχημένου προπονητή να βγει προσωρινά «εκτός γηπέδου» για χάρη της οικογένειάς του λειτουργεί ως έμπνευση.

Ο Juan Carlos Amorós απέδειξε ότι η ηγεσία δεν κρίνεται μόνο από τις νίκες και τα κύπελλα, αλλά και από τις αξίες που υπερασπίζεται κανείς όταν τα φώτα των γηπέδων σβήνουν.