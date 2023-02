Capture: Είσαι σίγουρος ότι ξέρεις τι κάνει το παιδί σου online; Το film των Financial Times που προβληματίζει

Έρευνα του Facebook αποκαλύπτει ότι το Instagram μπορεί να οδηγήσει πιο εύκολα τα έφηβα κορίτσια στις διατροφικές διαταραχές και τις αυτοκτονικές τάσεις

Πάνω από τα μισά παιδιά ηλικίας 8-12 χρονών, βάζουν ψεύτικη ηλικία όταν γράφονται στο TikTok, το Instagram και το Snapchat, σύμφωνα με το Ofcom. Υποδύονται ότι είναι μεγάλοι για να ταιριάξουν σε έναν κόσμο με άγνωστες έννοιες, επικίνδυνα challenges και video που τα προκαλούν να δοκιμάσουν όλο και κάτι καινούριο και πολλές φορές, ακραίο.

Στην παρακάτω ταινία μικρού μήκους των Financial Times με τίτλο "Capture: who's looking after the children?", δυο γονείς επιστρέφουν σπίτι και αναρωτιούνται πού βρίσκεται ο γιος τους. Ο ένας ρίχνει στον άλλον τις ευθύνες μέχρι που φτάνουν στο κατώφλι ενός τεχνολογικού κολοσσού και σε μια ψηφιακή «κηδεμόνα», η οποία μοιάζει να έχει όλες τις απαντήσεις για το παιδί τους.

Το video, σε σκηνοθεσία Juliet Riddell και σενάριο Nina Segal, κόβει κυριολεκτικά την ανάσα και αν είσαι γονιός, θα σε κάνει να αναρωτηθείς σε πολύ μεγάλο βαθμό, για το κατά πόσο γνωρίζεις στα αλήθεια τι ακριβώς κάνουν τα παιδιά σου όταν συνδέονται online. Οι γονείς του παραπάνω video ανακαλύπτουν ότι το παιδί τους τελικά ήταν σπίτι όσο το έψαχναν, κλεισμένο στο δωμάτιό του και απορροφημένο μπροστά από την οθόνη του.

Κάθε του κίνηση ελέγχεται, καταγράφεται και φέρνει νέες προκλήσεις που θέτουν σε κίνδυνο ακόμη και την ίδια του τη ζωή. Υπάρχουν άπειρα πράγματα που μπορεί ένα παιδί να δει και να κάνει στον υπολογιστή του και οι περισσότεροι γονείς αγνοούν την πραγματικότητα.

Ήξερες ότι υπάρχουν πολύ λιγότεροι κανονισμοί για την online προστασία των παιδιών συγκριτικά με όσους ισχύουν για την πώληση των αυγών; Μάλιστα, έρευνα του Facebook αποκαλύπτει ότι το Instagram μπορεί να κάνει στα έφηβα κορίτσια, πολύ χειρότερες τις διατροφικές διαταραχές και τις αυτοκτονικές τάσεις.

Η προστασία των παιδιών στο internet παραμένει σε πολύ αρχικό στάδιο και αν θες να αντιληφθείς την έκταση του προβλήματος, καλύτερα να παρακολουθήσεις το παραπάνω video.