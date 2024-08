Δεν είναι λίγες οι έρευνες που αποδεικνύουν πόσο επιβλαβής μπορεί να είναι για την υγεία μας. Κάνε κάτι για αυτό, σήμερα κιόλας

Για πολλούς υγεία είναι να περπατάς 10.000 βήματα την ημέρα, να κοιμάσαι οκτώ ώρες και να πίνεις πολύ νερό. Μήπως, όμως, μια απλή συνάντηση μπορεί να προσφέρει εξίσου δυνατά οφέλη στην υγεία σου;

Είναι γνωστό πόσο σημαντική είναι η άσκηση για τη σωματική και ψυχική μας υγεία, αλλά πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει τις επιβλαβείς επιπτώσεις της έλλειψης κοινωνικής δραστηριότητας στο σώμα μας. Πρόσφατη έρευνα δείχνει ότι η μοναξιά μπορεί να είναι εξίσου επικίνδυνη με το κάπνισμα, αυξάνοντας τον κίνδυνο πρόωρου θανάτου κατά 29%.

Η Kasley Killam, συγγραφέας του The Art and Science of Connection, δημόσια ομιλήτρια, σύμβουλος και πρωτοπόρος στη μελέτη της κοινωνικής υγείας, έχει στόχο να εκπαιδεύσει τους ανθρώπους για την ενσωμάτωση και τη σημασία της κοινωνικής άσκησης στις καθημερινές μας ρουτίνες. Διάβασε τι προτείνει.

Πώς να διαχειριστείς τη μοναξιά, σύμφωνα με τη νευροεπιστήμη

Μην υποτιμάς την κοινωνική υγεία

Ο καλύτερος τρόπος να αντιληφθείς την κοινωνική υγεία είναι όχι ως μια νέα μόδα ή πρόγραμμα γυμναστικής, αλλά ως το τρίτο συστατικό της ολιστικής ευεξίας, δίπλα στη σωματική και ψυχική υγεία.

«Η κοινωνική υγεία αφορά την αναγνώριση ότι η υγεία είναι σωματική, ψυχική και κοινωνική», λέει η Killam. «Οι σχέσεις μας επηρεάζουν την υγεία και τη μακροζωία μας όσο και η άσκηση και ο καλός ύπνος… και η έρευνα είναι ξεκάθαρη: δεν μπορούμε να είμαστε υγιείς αν μας λείπει το αίσθημα της κοινότητας και της συνδεσιμότητας».

Οι σχέσεις και οι ουσιαστικές συνδέσεις λειτουργούν ως ασπίδα ανάμεσα σε εμάς και το άγχος της ζωής μας. Όταν έχεις ένα υποστηρικτικό σύστημα γύρω σου, επεξεργάζεσαι καλύτερα τα συναισθήματα και τα προβλήματα. Αυτό, με τη σειρά του, ενισχύει την ανθεκτικότητα του εγκεφάλου και του σώματός σου.

Freepik

Αντίστρεψε τη νοοτροπία σου

Μην γίνεσαι ο ίδιος εχθρός σου μπαίνοντας σε μια κοινωνική κατάσταση. Αν σκέφτεσαι ότι μια αλληλεπίδραση θα πάει άσχημα πριν καν ξεκινήσει, πιθανότατα θα πάει. «Όποιος αισθάνεται αποσυνδεδεμένος και μπαίνει σε μια κοινωνική αλληλεπίδραση με επιφυλακτικότητα, νιώθει περισσότερο άγχος και ένταση», λέει η Killam. «Αυτό μπορεί να τον κάνει να φαίνεται πιο αρνητικός και να προκαλέσει ακριβώς αυτό που φοβόταν, επειδή προέρχεται από μια νοοτροπία περιοριστικών πεποιθήσεων».

Αντί να αφήσεις μια αυτοσυνείδητη νοοτροπία να δημιουργήσει αμήχανα κοινωνικά σημάδια, μπες με αυτοπεποίθηση ότι θα επιτύχεις. Και να ξέρεις το εξής: πάνω από το 50% του αμερικανικού πληθυσμού έχει νιώσει απομόνωση (με τη γενιά Ζ να είναι η πιο μοναχική), οπότε δεν είσαι μόνος/η.

«Αν μπείτε σε μια κοινωνική ευκαιρία πιστεύοντας ότι το άλλο άτομο θα σε συμπαθήσει, νιώθοντας σίγουρος για τον εαυτό σου, αυτό θα σου δώσει τη δύναμη να είσαι πιο ανοιχτός και δεκτικός στη σύνδεση και θα σε βοηθήσει να ξεπεράσεις τη μοναξιά», εξηγεί η Killam.

Αγάπησε τον εαυτό σου με τη βοήθεια του διαλογισμού

Αν θέλεις οι άλλοι να σε συμπαθούν, πρέπει πρώτα να συμπαθήσεις εσύ τον εαυτό σου και αυτό μπορεί να είναι πολύ πιο δύσκολο από όσο ακούγεται. Η Killam, η οποία έχει βιώσει τη μοναξιά και η ίδια, βρήκε μια θετική σύνδεση με τον εαυτό της μέσω του διαλογισμού. «Την πρώτη φορά που εξάσκησα το διαλογισμό αυτοσυμπόνιας, ήμουν στα 20 μου και καθόμουν στον καναπέ μου… έκλαψα με αναφιλητά», αναφέρει. Υπάρχουν ακόμη και εφαρμογές ευεξίας με καθοδηγούμενο διαλογισμό αυτοσυμπόνιας που μπορείς να δοκιμάσεις. «Δεν είχα σκεφτεί ποτέ να στρέψω την αγάπη και τη φροντίδα που νιώθω εύκολα για τους άλλους προς τον εαυτό μου. Ήταν τόσο απελευθερωτικό να δώσω στον εαυτό μου την άδεια να αγαπώ και να αποδέχομαι τον εαυτό μου για αυτό που είμαι. Με την εξάσκηση αυτού με τον καιρό, μπόρεσα να συνδεθώ καλύτερα με άλλους ανθρώπους», εξηγεί η Killam.