Ο απρόσμενος λόγος που δεν πρέπει να κοιμάσαι γυμνός εν μέσω καύσωνα

Το καλοκαίρι είναι η αγαπημένη μας εποχή. Ο ήλιος, η θάλασσα, η αλμύρα, οι βουτιές, οι παρέες, τα βράδια στο νησί, αποτελούν καμβά για τη δημιουργία των πιο όμορφων αναμνήσεων. Κάθε καλοκαίρι είναι και μια διαφορετική ιστορία, που περιμένουμε πώς και πώς να ζήσουμε. Μισό λεπτό, όμως. Μέσα σε αυτό το ευχάριστο και, σίγουρα, ανέμελο κλίμα, υπάρχει μια λέξη που μας «ενοχλεί» και δεν είναι άλλη από τον καύσωνα. Και δεν αναφέρομαι στην ώρα που είσαι στην παραλία ή σε εσωτερικό χώρο με κλιματισμό, αλλά στο βράδυ, όταν η υπόθεση «ύπνος» εξελίσσεται σε δύσκολο task - αφού το κλιματιστικό δεν αποτελεί πάντα λύση. Αν ανήκεις στην κατηγορία εκείνων, που κοιμούνται γυμνοί για να αντιμετωπίσουν τη ζέστη, ήρθε η ώρα να μάθεις γιατί αυτό δεν «λειτουργεί».

Δεν είναι λίγοι οι άνθρωποι που επιθυμούν να κοιμούνται χωρίς ρούχα τη θερινή περίοδο, απολαμβάνοντας το αίσθημα ελευθερίας που αυτό τους προκαλεί. Μπορεί το κρύο των χειμερινών μηνών να μην τους επιτρέπει να κοιμηθούν, όπως ακριβώς θέλουν, ωστόσο το καλοκαίρι τα πράγματα είναι διαφορετικά. Ο ύπνος αποτελεί ένα από τα μικρά δώρα της ζωής και δεν είναι παράλογο που θέλουμε να τον χορταίνουμε την περίοδο των διακοπών μας - πριν επιστρέψουμε στη βάση και ενεργοποιήσουμε πάλι τα ξυπνητήρια μας (μην το σκέφτεσαι ακόμα αυτό).

Γιατί δεν πρέπει να κοιμάσαι γυμνός τις ζεστές ημέρες του καλοκαιριού

Μπορεί η ζέστη να είναι ανυπόφορη το καλοκαίρι, όμως η σκέψη να κοιμηθείς χωρίς ρούχα, σίγουρα δεν είναι καλή επιλογή. Ο λόγος; Σύμφωνα με τον Julius Patrick, επικεφαλή φυσιολόγο στο νοσοκομείο Cromwell στη Βρετανία, η απόφαση να κοιμηθείς γυμνός μπορεί να είναι δελεαστική, ωστόσο δεν έχει τίποτα να προσφέρει στον ύπνο σου. Ίσα - ίσα, μάλιστα, που μπορεί να τον επιβαρύνει. Μιλώντας στο Cosmopolitan, ο ίδιος εξήγησε πως «όταν κοιμάσαι γυμνός, ο ιδρώτας συσσωρεύεται στο σώμα σου και παραμένει εκεί», γεγονός που μπορεί να βλάψει την υγεία σου.

Unsplash

Αντίθετα, η επιλογή να φορέσεις ελαφριά ρούχα με μαλακά υφάσματα μπορεί να αποδειχθεί σωτήρια. «Αν φοράς ελαφριά ρούχα για να κοιμηθείς, αυτά απορροφούν τον ιδρώτα, γεγονός που μπορεί να σε δροσίσει κατά τη διάρκεια του ύπνου σου», υποστήριξε στη συνέντευξή του. «Να θυμάσαι, πως όση ζέστη κι αν έχει την ώρα που πέφτεις για ύπνο, η θερμοκρασία του σώματός σου θα πέσει κατά τη διάρκεια της νύχτας. Πέρα από την επιλογή της σωστής ενδυμασίας ύπνου, είναι σημαντικό να έχεις στο κρεβάτι σου βαμβακερά σεντόνια, τα οποία πρέπει να αλλάζονται τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα.

Αν η ζέστη σε εξαντλεί, τότε μπορείς να ακολουθήσεις ακόμα μια συμβουλή πριν ξαπλώσεις. Πλύνε τα πόδια σου με κρύο νερό - μερικά λεπτά μέσα στη μπανιέρα αρκούν - και ξέπλυνε το πρόσωπό σου, επίσης, με κρύο νερό, ώστε να βοηθήσεις τη θερμοκρασία του σώματος σου να πέσει. Ο ύπνος παίζει καθοριστικό ρόλο για τον άνθρωπο τόσο για λόγους υγείας όσο και για πρακτικούς, συνεπώς κρίνεται απαραίτητο να εντοπίσεις εκείνο το tip που θα σε βοηθήσει να κοιμάσαι άνετα και κυρίως ανενόχλητος από τη ζέστη. Πάντως, η απόφαση να κοιμηθείς γυμνός, δεν θα σε βοηθήσει, να αντιμετωπίσεις τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού.

