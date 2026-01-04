Ποια είναι η καλύτερη θέση να κάθεσαι στο αεροπλάνο, σύμφωνα με τους αεροσυνοδούς

Αν ετοιμάζεσαι να κλείσεις το επόμενο αεροπορικό ταξίδι σου, πρέπει να διαβάσεις πρώτα αυτό το άρθρο.

Κάθε αεροπορικό ταξίδι είναι και μια εμπειρία. Από την άφιξη στο αεροδρόμιο, τον έλεγχο, την αναμονή και, τελικά, την πτήση μέχρι τον προορισμό, κάθε κομμάτι έχει και μια ιστορία. Σύμφωνα με έρευνες, ένα μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων φοβάται να ταξιδέψει με αεροπλάνο, την ίδια στιγμή που μελέτες αποδεικνύουν πως αποτελεί ένα από τα πιο ασφαλή μέσα μεταφοράς. Κι ενώ, σίγουρα, υπάρχουν πολλά πράγματα που δεν γνωρίζουμε για τις αεροπορικές πτήσεις, ένα από τα θέματα που απασχολούν τους περισσότερους, είναι το ποια θέση είναι καλύτερη να κάθεσαι, όταν ταξιδεύεις.

Αεροσυνοδοί που κάνουν αμέτρητα ταξίδια κάθε μήνα - ίσως όσα εμείς κάνουμε σε δέκα χρόνια ή και σε όλη τη ζωή μας, υποστηρίζουν πως γνωρίζουν ποια είναι η καλύτερη θέση μέσα στο αεροπλάνο. Και αυτή ακριβώς επιλέγουν, κάθε φορά που προγραμματίζουν ένα ταξίδι αναψυχής. Μπορεί να μην υπάρχει απόλυτη συμφωνία ανάμεσά τους, αλλά η πλειοψηφία καταλήγει σε δύο συμπεράσματα.

Σε ποια θέση πρέπει να κάθεσαι μέσα στο αεροπλάνο

Η Μίριαμ Λόουσον, πρώην αεροσυνοδός με έδρα την Ατλάντα, υποστήριξε πως η θέση που επιλέγει κάθε φορά που κάνει ένα αεροπορικό ταξίδι βρίσκεται στη μέση και είναι, είτε η 21Α είτε η 21F. Όπως λέει, σε αυτό το σημείο του αεροπλάνου υπάρχει η πλαϊνή έξοδος κινδύνου και άρα περισσότερος χώρος για τα πόδια. Επίσης, η προτίμηση να βρίσκεται δίπλα στο παράθυρο, της χαρίζει ένα πιο ήσυχο και ήρεμο ταξίδι.

Unsplash

Από την άλλη, η Ντιόν Μίτσελ, η οποία άνηκε για χρόνια στην ομάδα της Emirates, παρουσίασε μια διαφορετική οπτική, εξηγώντας πως οι αγαπημένες θέσεις της στα προσωπικά αεροπορικά ταξίδια είναι η 6A και 6F, οι οποίες βρίσκονται ακριβώς πίσω από τις σειρές της business class. Δεν χρειάζεται να διανύσει όλο το αεροπλάνο για να φτάσει στη θέση της και έτσι, όταν έρθει η ώρα της αποβίβασης, έχει τη δυνατότητα να βγει από τους πρώτους, χωρίς να έχει πληρώσει το εισιτήριο εκείνων που ταξιδεύουν business.

Και ενώ και οι δύο απόψεις έχουν υποστηρικτές, η θέση της Μίριαμ Λόουσον άγγιξε περισσότερο κόσμο, αλλά όχι για τον λόγο που ανέφερε παραπάνω. Όπως είπαν, η 21η σειρά βρίσκεται συνήθως στο φτερό του αεροπλάνου, συνεπώς όσοι κάθονται σε αυτές τις θέσεις, δεν αντιλαμβάνονται τόσο έντονα τις αναταράξεις, που μπορούν να υπάρξουν κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Τέλος, αν με μια άποψη συμφώνησαν όλοι, αυτή είναι η επιλογή θέσεων, που βρίσκονται δίπλα στο παράθυρο. Εξηγώντας τον λόγο της προτίμησής τους, ανέφεραν πως νιώθουν να έχουν μεγαλύτερη ιδιωτικότητα, ενώ είναι ευκολότερο να κοιμηθούν, γέρνοντας απλά προς την πλευρά του παραθύρου.

