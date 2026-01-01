Τι στο καλό είναι το bookfishing, η νέα τάση στα dating apps;

Το bookfishing έχει έντονη παρουσία στα dating apps, κυρίως γιατί πολλοί πιστεύουν πως κρατώντας ένα βιβλίο μπορούν να βγουν περισσότερα ραντεβού. Και έχουν δίκιο

Το bookfishing φαίνεται πως έχει γίνει μεγάλη τάση στα dating apps, αλλά τις περισσότερες φορές καταλήγει σε φιάσκο. Ας πάρουμε όμως τα δεδομένα από την αρχή, ξεκινώντας από τα βασικά. Αν δεις κάποιον στο μετρό, στην παραλία ή σε ένα παγκάκι να διαβάζει το βιβλίο του, πιθανόν θα σου κινήσει το ενδιαφέρον, σωστά; Θα θεωρήσεις ενδεχομένως πως είναι έξυπνος, ψαγμένος, συναισθηματικά ώριμος και σίγουρα πιο ενδιαφέρων από άλλους. Αυτό δεν συμβαίνει μόνο σε εσένα, εξού και ο λογαριασμός στο Instagram «Hot Dudes Reading» έχει 1,3 εκατομμύρια ακολούθους, όπως σημειώνει το PopSugar.

Επίσης, σύμφωνα με στοιχεία της Bumble, το 66% των single της Gen Z και των millennials λένε ότι είναι πιο πιθανό να κάνουν swipe right σε κάποιον που αναφέρει το διάβασμα στο προφίλ του. Δεν είναι όμως η αγάπη όλων για τα βιβλία τόσο αυθεντική όσο φαίνεται - κι εδώ είναι που εμφανίζεται το λεγόμενο bookfishing.

Η εν λόγω τάση στα dating apps, είναι όταν κάποιος προσποιείται ότι αγαπά τα βιβλία ή το διάβασμα για να ελκύει περισσότερο κόσμο για ραντεβού. Σκέψου το όπως όταν οι φωτογραφίες ενός ανθρώπου που βλέπεις στο tinder, δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Έτσι συμβαίνει και με το bookfishing. Δηλαδή να μην έχει ιδέα από βιβλία, αλλά να προσποιείται ότι διαβάζει.

Σύμφωνα με το tinder, οι αναφορές στον όρο «book boyfriend» αυξήθηκαν κατά 306% μεταξύ 2023 και 2025. Από ‘κει να καταλάβεις. Φυσικά δεν μπορείς να ξέρεις από την αρχή, αν είσαι θύμα του bookfishing. Αλλά αν όντως διαβάζεις βιβλία, θα το καταλάβεις πολύ γρήγορα. Μία απλή αναφορά αρκεί.

Αν δηλαδή εκείνος που έχεις βγει ραντεβού μπορεί να μιλήσει για βιβλία, να εμβαθύνει στην πλοκή ή στο τέλος τους, τότε πραγματικά του αρέσει η ανάγνωση. Βέβαια, αν η συζήτηση περιστρέφεται γύρω από κλασικά βιβλία που πιθανότατα τον ανάγκασαν να διαβάσει στο λύκειο, τότε θα πρέπει να αποφασίσεις πόσο ειλικρινής είναι.