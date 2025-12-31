5 λάθη που κάνουν οι άντρες με τον γυναικείο οργασμό

Σύμφωνα με επαγγελματίες που ειδικεύονται στις ερωτικές σχέσεις των ζευγαριών, πολλοί άντρες κάνουν αυτά τα πέντε λάθη, όταν πρόκειται να ικανοποιήσουν τις γυναίκες.

Η σεξουαλική ικανοποίηση είναι ένα σημαντικό κομμάτι κάθε σχέσης, αλλά παράλληλα αποτελεί και ένα θέμα που δυσκολεύει πολύ κόσμο, με τις παρεξηγήσεις και τους μύθους να πλανώνται στον αέρα. Οι άντρες θέλουν να ευχαριστήσουν τις συντρόφους τους, αλλά δεν γνωρίζουν πάντα πώς να το πετύχουν. Η γυναικεία σεξουαλικότητα διαφέρει από άτομο σε άτομο και απαιτεί όχι μόνο τεχνική, αλλά προσοχή, επικοινωνία και φροντίδα. Λόγω αυτών των διαφορών, πολλοί άντρες κάνουν λάθη που εμποδίζουν τη γυναίκα να βιώσει πλήρη απόλαυση, χωρίς αυτό να σημαίνει πάντα, βέβαια, ότι δεν προσπαθούν.

Οι πιο συνηθισμένες παγίδες σχετίζονται με την παρανόηση των αναγκών της γυναίκας, την έλλειψη ενδιαφέροντος για την ευχαρίστησή της, καθώς και την υπερβολική εστίαση στον οργασμό. Παράλληλα, η γνώση της γυναικείας ανατομίας, όπως η κλειτορίδα και το σημείο G, παίζει καθοριστικό ρόλο στην απογείωση της ερωτικής εμπειρία. Παρακάτω, θα βρεις πέντε βασικά λάθη που κάνουν οι άντρες, όταν προσπαθούν να ικανοποιήσουν τις ερωτικές συντρόφους τους. Είναι πιο απλά απ’ ότι πιστεύεις.

Ποια είναι τα 5 λάθη που κάνουν οι άντρες στο σεξ

1.Υποθέτουν ότι αρέσουν τα ίδια πράγματα σε όλες τις γυναίκες

Συνταγή που πετυχαίνει, επαναλαμβάνεται, είναι το σκεπτικό που κρύβεται πίσω από το πρώτο λάθος και, εντάξει, για να είμαστε σωστοί, πρέπει να κάνουμε μια διευκρίνιση. Είναι λογικό, όταν κάτι αρέσει σε μια ερωτική σύντροφο, να το επαναλαμβάνουμε στην επόμενη. Ωστόσο, επειδή κάθε σώμα είναι διαφορετικό, θα μπορούσε και η εκτέλεση να είναι διαφορετική. Ακόμα, λοιπόν, κι αν μια τεχνική παραμένει ίδια, ο τρόπος προσέγγισής της, θα μπορούσε να αποτελέσει την ειδοποιό διαφορά στο σεξ.

2.Δεν ενδιαφέρονται πραγματικά για την ευχαρίστησή της

Όχι, δεν είναι ψέμα. Μια μεγάλη κατηγορία αντρών δεν ενδιαφέρεται ουσιαστικά για την απόλαυση της γυναίκας. Κάποιοι από εγωισμό, άλλοι από ανικανότητα και άλλοι από βαρεμάρα, καταλήγουμε στο τέλος της ερωτικής πράξης να έχουμε έναν ικανοποιημένο άντρα και μια ανικανοποίητη γυναίκα. Μπορεί να έχει αποδειχθεί επιστημονικά, πως οι γυναίκες ολοκληρώνουν δυσκολότερα από τους άντρες, ωστόσο με τη σωστή «φροντίδα» όλοι θα είναι χαρούμενοι. Ακόμα κι αν γνωρίζεις τον ερωτικό σύντροφο για πρώτη φορά ή βρίσκεστε στην αρχή της σχέσης, πράγμα που σημαίνει πως δεν ξέρεις πώς να κινηθείς, μπορείς να θέσεις ερωτήσεις. Όχι, δεν είναι άβολο, ίσα - ίσα που μαρτυρά πως ενδιαφέρεσαι πραγματικά για την ευχαρίστηση του άλλου.

3.Εστιάζουν υπερβολικά στον οργασμό

Παραδόξως, και το να εστιάζεις υπερβολικά στον οργασμό του συντρόφου σου, μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα στην ερωτική επαφή. Όταν θεωρείς την ολοκλήρωση της συντρόφου σου «ιερή αποστολή», η πίεση, η ένταση και το άγχος που νιώθεις, γίνονται αντιληπτά από τον άλλον, γεγονός που είναι φυσικό να τον μπλοκάρει. Προσπάθησε για το καλύτερο αποτέλεσμα, χωρίς να μοιράζεσαι και κυρίως χωρίς να δείχνεις όσα σκέφτεσαι. Ζήσε τη στιγμή και η απόλαυση θα έρθει.

4. Αγνοούν τις δυνατότητες της κλειτορίδας

Η αλήθεια είναι, πως ένα μεγάλο ποσοστό των αντρών αγνοεί τα «θαύματα» που μπορούν να συμβούν, αν ασχοληθούν με αφοσίωση με την κλειτορίδα της γυναίκας. Με τις έρευνες να επισημαίνουν, πως σε αυτό το σημείο του γυναικείου σώματος υπάρχουν νευρικές απολήξεις παρόμοιες με αυτές που υπάρχουν στο γεννητικό όργανο των αντρών, καταλαβαίνεις πως υπάρχει ύψιστη σημασία να αφιερώσεις χρόνο. Ο ορισμός του καλού εραστή προκύπτει από το πόσο χρόνο αφιερώνει στην απόλαυση και ικανοποίηση της συντροφου του. Ώρα για παιχνίδι, λοιπόν.

5.Αδιαφορούν για το σημείο G

Πρόσφατη έρευνα για τη γυναικεία ανατομία επιβεβαίωσε, πως η κλειτορίδα μπορεί να βρίσκεται στην κορυφή της κολπικής εισόδου, ωστόσο εκτείνεται βαθιά - γεγονός που επιβεβαιώνει τη σημαντικότητά της. Όπως αναφέρουν, το σημείο G, το οποίο βρίσκεται στο εσωτερικό μπροστινό τμήμα του κόλπου, είναι δυνατό να το αγγίξεις με τα δάχτυλα. Η διέγερση του σημείου G, λοιπόν, μπορεί να είναι ένας πολύ καλός τρόπος, να ολοκληρώσει η σύντροφός σου - αρκεί να γίνει με σωστή τεχνική.

