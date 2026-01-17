Η συνήθεια που απολαμβάνουμε όλοι, αλλά δεν ξέρουμε ότι μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης άνοιας

Μερικές συνήθειες της καθημερινότητας έχουν απρόσμενα καλά αποτελέσματα για την υγεία μας - ακόμα κι αν εμείς δεν το γνωρίζουμε.

Υπάρχουν πράγματα που απολαμβάνουμε να κάνουμε μέσα στην καθημερινότητά μας, χωρίς, όμως, να τους δίνουμε την απόλυτη προσοχή: από το να τρώμε το αγαπημένο μας πρωινό και να διαβάζουμε το βιβλίο μας, ανάβοντας αρωματικά κεριά, μέχρι να ακούμε μουσική και να χορεύουμε. Είναι κάποιες στιγμές μέσα στην ημέρα, που τις χαιρόμαστε με την καρδιά μας, αν και δεν συνειδητοποιούμε πλήρως τι κάνουμε. Αυτές, λοιπόν, οι «ασυναίσθητες» - αν μπορούμε να τις αποκαλέσουμε έτσι - συνήθειες έχουν γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας.

Θα φανταζόσουν ποτέ, πως μια συνήθεια που λατρεύεις να κάνεις, μπορεί να ωφελήσει σε τέτοιο βαθμό την υγεία σου, ώστε να μειώσει τις πιθανότητες εμφάνισης άνοιας; Κι όμως, αυτό μπορεί να συμβεί. Σύμφωνα με μια μελέτη από την ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου Monash στην Αυστραλία, που εξέτασε περίπου 10.800 ανθρώπους άνω των 70 ετών, διαπίστωσε πως όσοι άκουγαν μουσική τις περισσότερες ημέρες της εβδομάδας, είχαν 39% λιγότερες πιθανότητες να εμφανίσουν άνοια σε σύγκριση με εκείνους που άκουγαν σπάνια ή και ποτέ. Για όσους άκουγαν συχνά μουσική, το ποσοστό έπεφτε στο 17%.

Unsplash

Η μουσική είναι «εχθρός» της άνοιας

Η μουσική επιβεβαιώνεται επιστημονικά, πως εμποδίζει τη γνωστική εξασθένηση και ενισχύει τη μνήμη, συνεπώς αν ανήκεις στην κατηγορία των ανθρώπων, που απολαμβάνουν να ακούνε μουσική, ορίστε ένας ακόμη λόγος που πρέπει να συνεχίσεις να πατάς play στα αγαπημένα σου κομμάτια. Στην ίδια μελέτη αναφέρεται, επίσης, πως η εκμάθηση ενός μουσικού οργάνου συνδέεται με 35% μείωση του κινδύνου εμφάνισης άνοιας, ενώ το να τραγουδάς με 32%.

Για τα άτομα, λοιπόν, μεγαλύτερης ηλικίας, οι οποίοι ανησυχούν για την εμφάνιση άνοιας - μια ασθένεια που ταλαιπωρεί εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο - η προσθήκη μουσικής στην καθημερινότητά τους, είναι ένας εύκολος τρόπος να χαλαρώσουν, να αντιμετωπίσουν το άγχος και να εξασκήσουν τη μνήμη τους. «Γνωρίζουμε ότι η ακρόαση μουσικής ενεργοποιεί πολλαπλές περιοχές του εγκεφάλου ταυτόχρονα, λειτουργώντας σαν μια πλήρης προπόνηση του εγκεφάλου», δήλωσε μια φοιτήτρια του Πανεπιστημίου, η οποία ανήκει στην ομάδα που ασχολείται με την έρευνα.

Στην παρούσα φάση, παραμένει άγνωστο, αν κάποιο είδος μουσικής ευνοεί τη μνήμη και τον εγκέφαλο περισσότερο από κάποιο άλλο, ωστόσο οι ειδικοί συνιστούν να κάνουμε απλώς την αρχή, διότι τα οφέλη είναι πολλαπλά.

