7 συνήθειες των Boomers, που οι Gen Z τρολάρουν δίχως τέλος - Θα ταυτιστείς;
JTeam
20 Ιανουαρίου 2026
Οι διαφορές ανάμεσα στις γενιές υπήρχαν πάντα, όμως στην εποχή των social media αυτές δεν περνούν απλώς απαρατήρητες - πολλές φορές γίνονται viral. Οι Gen Z δεν διστάζουν να σχολιάσουν, να σατιρίσουν και να τρολάρουν συνήθειες, που για τους Boomers - ίσως ορισμένες φορές και για τους Millennials - θεωρούνταν απολύτως φυσιολογικές, αλλά σήμερα μοιάζουν σχεδόν… εξωγήινες. Από τον τρόπο που τρώνε μέχρι το πώς επικοινωνούν, το χάσμα γενεών είναι πιο εμφανές από ποτέ.
Μεγαλωμένοι σε έναν κόσμο ταχύτητας, ψηφιακής άνεσης και άμεσης πληροφορίας, οι Gen Z έχουν επαναπροσδιορίσει την καθημερινότητα, αφήνοντας πίσω πρακτικές που απαιτούν χρόνο, πρόγραμμα ή - απλώς - υπομονή. Όλα γίνονται μέσα σε μερικά λεπτά, πατώντας απλώς 2-3 «κλικ». Κάποιες από αυτές τις πρακτικές προκαλούν γέλιο, άλλες νοσταλγία, και άλλες αδυναμία κατανόησης - ειδικά όταν συγκρίνονται με τον τρόπο ζωής σήμερα.
Παρακάτω, συγκεντρώσαμε τις πιο χαρακτηριστικές συνήθειες των Boomers, που οι Gen Z έχουν βάλει για τα καλά στο χρονοντούλαπο - και ναι, είναι πολύ πιθανό να πιάσεις τον εαυτό σου να ταυτίζεται περισσότερο απ’ όσο περίμενες.
7 συμπεριφορές των Boomers, που οι Gen Z έχουν αφήσει εκτός καθημερινότητας
- 1.Να τρώνε βραδινό στην τραπεζαρία. Για αρχή, στα περισσότερα σπίτια των Gen Z δεν υπάρχει τραπεζαρία. Ο καναπές, το τραπέζι του σαλονιού (που δεν είναι το «καλό» που είχαν κάποτε οι γονείς μας), αλλά και το γραφείο, είναι τα πιο δημοφιλή spot για φαγητό. Όσον αφορά στο μεσημεριανό - εκτός από τη δουλειά - μπορεί να καταναλωθεί και εντός του αυτοκινήτου. Το ίδιο ισχύει και για το πρωινό.
- 2.Να πηγαίνουν νωρίς για ύπνο. Μετά από δύο ώρες στην κίνηση, γυμναστήριο, σούπερ μάρκετ, μαγείρεμα ή επιπλέον δουλειά και μπάνιο, η πιο δημοφιλής ώρα για ύπνο για τους Gen Z - και τους Millennials θα προσθέσω εγώ - είναι μεταξύ 12 και 1.
- 3.Να μιλούν στο τηλέφωνο. Είναι απλά «όχι». Η συντριπτική πλειονότητα των νέων σήμερα επικοινωνεί μέσω μηνυμάτων σε κάποια διαδικτυακή εφαρμογή. Για να καταλάβεις το μέγεθος της απέχθειας προς τις τηλεφωνικές κλήσεις, είναι πιο πιθανό να σου στείλουν e-mail, παρά να σε πάρουν τηλέφωνο.
- 4.Να πηγαίνουν στη βιβλιοθήκη. Εκτός από τους Gen Z και οι Millennials έχουν αφήσει στο μακρινό παρελθόν τις επισκέψεις στη βιβλιοθήκη. Για τους Gen Z μάλλον είναι μια άγνωστη ιστορία, ενώ για τους Millennials μια μακρινή ανάμνηση.
- 5.Να γράφουν με μολύβι. Η αλήθεια είναι, πως ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό της νεολαίας, χρησιμοποιεί το κινητό της ή το iPad ακόμα και για τις σημειώσεις στο Πανεπιστήμιο, εξακολουθούν να υπάρχουν άτομα που απολαμβάνουν τον παραδοσιακό τρόπο γραφής.
- 6.Να επισκευάζουν τα πράγματα που έχουν χαλάσει. Από βρύση και ντουλάπι μέχρι ρούχο και διακοσμητικό, οι νέοι σήμερα δεν μπαίνουν σχεδόν ποτέ στη διαδικασία να επιδιορθώσουν κάτι που χαλάει. Αντίθετα, καταφεύγουν στη μέθοδο της αντικατάστασης.
- 7.Να αλληλογραφούν. Από την ημέρα που η τεχνολογία εισέβαλε στη ζωή μας και μας έδωσε τη δυνατότητα όλα να απέχουν ένα «κλικ», χάθηκε και η μαγεία της αλληλογραφίας. Οι Millennials γνωρίζουν ακριβώς γιατί μιλάμε. Οι Gen Z, μάλλον, φαντάζονται.
Έρευνες, συμβουλές και tips για σώμα, ψυχή και μυαλό σε ισορροπία - Ακολούθησε το JennyGr στο Google News.