Υπάρχει λόγος που έχουμε συνέχεια ημικρανία, σύμφωνα με έρευνα

Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι η ημικρανία δεν οφείλεται αποκλειστικά σε βιολογικά αίτια, αλλά επηρεάζεται και από ένα σύνθετο σύνολο περιβαλλοντικών παραγόντων.

Οι ημικρανίες αποτελούν μία από τις πιο επιβαρυντικές μορφές πονοκεφάλου που βασανίζουν εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως. Χαρακτηρίζονται από έντονο, παλλόμενο πόνο - συνήθως στη μία πλευρά του κεφαλιού - και συχνά συνοδεύονται από ναυτία, εμετό και αυξημένη ευαισθησία στο φως και τον ήχο. Αν και μπορεί να εμφανιστούν περιστασιακά στον οποιονδήποτε, για πολλούς ανθρώπους αποτελούν μια χρόνια κατάσταση. Έτσι, τα τελευταία χρόνια, η επιστημονική έρευνα στρέφεται όλο και περισσότερο στη διερεύνηση του ρόλου του περιβάλλοντος ως παράγοντα πυροδότησης των κρίσεων.

Μια νέα μελέτη, που παρακολούθησε περισσότερους από 7.000 ασθενείς επί 23 χρόνια, φέρνει στο φως ένα σημαντικό εύρημα: η ατμοσφαιρική ρύπανση και οι καιρικές συνθήκες μπορούν να αυξήσουν σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης ημικρανίας. Η έρευνα, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Neurology, δείχνει ότι η ρύπναση μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο κρίσης ήδη από την επόμενη μέρα, ενώ ο συνδυασμός των υψηλών επιπέδων ρύπανσης με ακραίες καιρικές συνθήκες μπορεί να πολλαπλασιάσει τον κίνδυνο.

Η ατμοσφαιρική ρύπανση αύξησε κατά 41% την πιθανότητα εμφάνισης ημικρανίας την επόμενη ημέρα

Οι ερευνητές συνέκριναν τις ημέρες κατά τις οποίες οι ασθενείς χρειάστηκαν επείγουσα ιατρική φροντίδα με εκείνες που δεν παρουσιάστηκαν κρίσεις ημικρανίας. Συνολικά αναλύθηκαν 24.608 περιστατικά, με το 77% των συμμετεχόντων να είναι γυναίκες και η μέση ηλικία τα 47 έτη. Τα ευρήματα ανέδειξαν δύο βασικούς περιβαλλοντικούς παράγοντες που επηρεάζουν σημαντικά τα επεισόδια ημικρανίας. Από τη μία, η ατμοσφαιρική ρύπανση συνδέθηκε με αύξηση έως και 41% στον κίνδυνο εμφάνισης κρίσης ημικρανίας. Από την άλλη, η ηλικιακή ακτινοβολία αύξησε τον κίνδυνο κατά 23%. Επιπλέον, το διοξείδιο του αζώτου - που προέρχεται κυρίως από την κυκλοφορία οχημάτων και τις βιομηχανικές πηγές - συσχετίστηκε έντονα με αυξημένες επισκέψεις στα επείγοντα λόγω ημικρανίας.

Ο ρόλος των ακραίων καιρικών συνθηκών

Ένα από τα πιο σημαντικά σημεία της μελέτης είναι η αλληλεπίδραση μεταξύ ρύπανσης και καιρού. Όταν ημέρες με υψηλή ρύπανση συνέπιπταν με καύσωνα και ξηρασία ή ψυχρές συνθήκες και υγρασία, ο κίνδυνος εμφάνισης ημικρανίας αυξανόταν εντυπωσιακά - ακόμη και στο τετραπλάσιο. Επιπλέον, οι απότομες μεταβολές του καιρού, όπως μια ξαφνική ζεστή ημέρα μέσα σε μια ψυχρή και υγρή εβδομάδα, φαίνεται να λειτουργούν ως σημαντικοί εκλυτικοί παράγοντες.

Τι σημαίνουν αυτά για τους ασθενείς

Η μελέτη ενισχύει την άποψη ότι η ημικρανία δεν είναι ένα τυχαίο φαινόμενο, αλλά επηρεάζεται ουσιαστικά από περιβαλλοντικούς παράγοντες. Η ατμοσφαιρική ρύπανση και οι ακραίες καιρικές συνθήκες φαίνεται να λειτουργούν ως «καταλύτες» που μπορούν να πυροδοτήσουν κρίσεις, ιδιαίτερα όταν συνδυάζονται μεταξύ τους. Σε μια εποχή αυξανόμενης ρύπανσης και κλιματικής αστάθειας, η κατανόηση αυτών των μηχανισμών μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για την πρόληψη και την αποτελεσματικότερη διαχείριση της ημικρανίας στο μέλλον.