Δυσκολεύεσαι να χάσεις κιλά; Αυτή η συνήθεια επηρεάζει τον μεταβολισμό σου περισσότερο από όλες

Μάθετε ποια καθημερινή συνήθεια μπορεί να επηρεάσει τον μεταβολισμό σας, την ενέργειά σας και την ικανότητά σας να χάνετε βάρος πιο αποτελεσματικά.

Αν δυσκολεύεστε να χάσετε κιλά, το πρώτο που σκέφτεστε είναι να κατηγορήσετε τον μεταβολισμό σας - τη χημική διαδικασία μέσω της οποίας το σώμα μετατρέπει τις τροφές που τρώτε σε ενέργεια. Άλλωστε, αν η προσπάθειά σας για διατήρηση μιας υγιεινής διατροφής και τακτικής άσκησης δεν έχει οδηγήσει σε απώλεια βάρους, ίσως θεωρείτε ότι πρόκειται για κάτι που δεν μπορείτε να ελέγξετε, σωστά;

Είναι αλήθεια ότι ένας αργός μεταβολισμός μπορεί να δυσκολέψει την απώλεια βάρους, καθώς σημαίνει ότι το σώμα καίει λιγότερες θερμίδες σε κατάσταση ηρεμίας αλλά και κατά τη διάρκεια των καθημερινών δραστηριοτήτων. Ωστόσο, μπορεί να εκπλαγείτε όταν μάθετε ότι στην πραγματικότητα μπορείτε να επηρεάσετε τον μεταβολισμό σας περισσότερο από όσο νομίζετε. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που τον επηρεάζουν, συμπεριλαμβανομένης της διατροφής και των συνηθειών του τρόπου ζωής.

Αυτό είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό, γιατί σημαίνει ότι έχετε τη δυνατότητα να ενισχύσετε τον μεταβολισμό σας. Και αυτό όχι μόνο διευκολύνει την απώλεια βάρους, αλλά επηρεάζει και τα επίπεδα ενέργειας, την ορμονική ισορροπία και το πόσο αποτελεσματικά το σώμα αξιοποιεί τα θρεπτικά συστατικά. Συνεχίστε να διαβάζετε για να μάθετε τι έχει τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στον μεταβολισμό σας.

Η νούμερο 1 συνήθεια για υγιή μεταβολισμό

Αν θέλετε να υποστηρίξετε τον μεταβολισμό σας μέσω της διατροφής, τότε η επαρκής πρόσληψη πρωτεΐνης είναι το «κλειδί». Η επαρκής ποσότητα πρωτεΐνης βοηθά το σώμα σας να χτίσει και να διατηρήσει την άπαχη μυϊκή μάζα, ενώ παράλληλα σας κρατά χορτάτους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα — κάτι που μπορεί να υποστηρίξει τη διαχείριση του βάρους — και συμβάλλει στη διατήρηση πιο σταθερών επιπέδων σακχάρου στο αίμα. Όλα αυτά βοηθούν το σώμα να χρησιμοποιεί την ενέργεια πιο αποτελεσματικά και να υποστηρίζει τον μεταβολισμό.

Η πρωτεΐνη είναι σημαντική για τη διατήρηση της άπαχης μυϊκής μάζας, η οποία αποτελεί μεταβολικά ενεργό ιστό, δηλαδή ιστό με υψηλό κυτταρικό κύκλο ζωής, κατανάλωση ενέργειας και έντονη βιοχημική δραστηριότητα. Επιπλέον, επειδή η πρωτεΐνη απαιτεί περισσότερη ενέργεια για να χωνευτεί και να μεταβολιστεί, αυξάνει τη συνολική ημερήσια ενεργειακή δαπάνη. Αυτοί δεν είναι οι μόνοι τρόποι με τους οποίους η κατανάλωση πρωτεΐνης υποστηρίζει τον μεταβολισμό. Η πρωτεΐνη έχει υψηλότερη θερμική επίδραση της τροφής (TEF) σε σύγκριση με τους υδατάνθρακες και τα λιπαρά.

Περίπου το 20% έως 30% των θερμίδων από την πρωτεΐνη χρησιμοποιούνται κατά την πέψη και τον μεταβολισμό, πράγμα που σημαίνει ότι το σώμα «καίει» περισσότερη ενέργεια για την επεξεργασία της. Για παράδειγμα, περίπου το 10% των θερμίδων από τους υδατάνθρακες χρησιμοποιείται κατά την πέψη, ενώ για τα λιπαρά το ποσοστό αυτό κυμαίνεται από 0% έως 3%.

pexels

Επιλογές πρωτεΐνης για υγιή μεταβολισμό

Η πρωτεΐνη βοηθά στη διατήρηση σταθερών επιπέδων σακχάρου στο αίμα, κάτι που επίσης υποστηρίζει τον μεταβολισμό. Ένα πιο σταθερό σάκχαρο στο αίμα μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση του κορεσμού, στη μείωση των ενεργειακών «πτώσεων» και στη ρύθμιση της όρεξης και του ενεργειακού ισοζυγίου. Έτσι, σας βοηθά να παραμένετε χορτάτοι για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα: τα γεύματα πλούσια σε πρωτεΐνη μπορούν να συμβάλουν στη ρύθμιση της όρεξης, ώστε να αισθάνεστε πιο ικανοποιημένοι μετά το φαγητό.

Άλλοι τρόποι για να υποστηρίξετε τον μεταβολισμό σας

Όπως μπορείτε να δείτε, υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους η επαρκής πρόσληψη πρωτεΐνης υποστηρίζει τον μεταβολισμό. Όσον αφορά το πόση πρωτεΐνη χρειάζεται να καταναλώνετε, αυτό εξαρτάται από το σωματικό βάρος, τα επίπεδα δραστηριότητας, την ηλικία και τους στόχους υγείας κάθε ατόμου. Για τον γενικό πληθυσμό, η συνιστώμενη ημερήσια πρόσληψη κυμαίνεται, με βάση τα σημερινά δεδομένα, από 1,2 έως 2,0 γραμμάρια ανά κιλό σωματικού βάρους.

Ωστόσο, ενώ η επαρκής πρόσληψη πρωτεΐνης είναι ζωτικής σημασίας, παραμένει εξίσου σημαντικό να διατηρείτε μια συνολικά ισορροπημένη και πλούσια σε θρεπτικά συστατικά διατροφή. Τα ισορροπημένα γεύματα που περιλαμβάνουν υδατάνθρακες, υγιή λιπαρά και φυτικές ίνες προσφέρουν σταθερή ενέργεια και υποστηρίζουν τον τρόπο με τον οποίο το σώμα χρησιμοποιεί τα «καύσιμα» καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Επιπλέον, η σωστή ενυδάτωση, ο επαρκής ύπνος και η τακτική προπόνηση δύναμης αποτελούν βασικούς παράγοντες για την υποστήριξη του μεταβολισμού. Η ενυδάτωση συμβάλλει στην πέψη, βοηθά στη ρύθμιση της θερμοκρασίας του σώματος και μπορεί να βελτιώσει τη σωματική απόδοση. Μην υποτιμάτε τη σημασία της επαρκούς κατανάλωσης νερού.

Αν αυτή τη στιγμή δεν λαμβάνετε την ποσότητα πρωτεΐνης που χρειάζεστε, η αύξηση της πρόσληψής σας μπορεί να οδηγήσει σε περισσότερη ενέργεια, καλύτερη ισορροπία και λιγότερη πείνα, ενώ ταυτόχρονα θα ενισχύσει αθόρυβα τον μεταβολισμό σας. Εφαρμόστε αυτές τις συμβουλές στην πράξη και είναι πολύ πιθανό να νιώσετε τη διαφορά.