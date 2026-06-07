Το 54% βλέπει τηλεόραση για να αντιμετωπίσει τη μοναξιά, σύμφωνα με έρευνα

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Η μοναξιά είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο, που απασχολεί έντονα τους ειδικούς. Πολλοί άνθρωποι δεν στρέφονται στους ανθρώπους γύρω τους όταν την νιώθουν, σύμφωνα με την ετήσια δημοσκόπηση ψυχικής υγείας της Αμερικανικής Ψυχιατρικής Εταιρείας.

Μάλιστα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το 54% παρακολουθεί τηλεόραση, ταινίες ή βίντεο στο διαδίκτυο για να καταπολεμήσει τη μοναξιά, ένα επιπλέον 54% ακούει μουσική, το 44% κοιμάται και το 38% καταφεύγει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αν και οι ειδικοί ψυχικής υγείας δεν εκπλήσσονται από αυτά τα ευρήματα, προτείνουν διαφορετικούς τρόπους διαχείρισης της μοναξιάς, όπως γράφει το CNBC. Δεν υπάρχει κάτι εγγενώς κακό στο να στρέφεται κανείς σε μέσα όπως η τηλεόραση, οι ταινίες ή η μουσική όταν νιώθει μοναξιά, μπορούν πράγματι να σε κάνουν να αισθανθείς καλύτερα.

«Νομίζω ότι η τηλεόραση, το ατελείωτο scrolling βίντεο και η μουσική είναι όλες μορφές συναισθηματικής ρύθμισης», λέει η Κλαρίντρια Άντισον, σύμβουλος ψυχικής υγείας, προσθέτοντας ότι λειτουργούν σαν τρόπος να μουδιάζει η συναισθηματική δυσφορία. Αποτελούν επίσης ένα «αντίδοτο που μας καθησυχάζει και μας προστατεύει από την αβεβαιότητα της ζωής», λέει ο ψυχοθεραπευτής και ιδρυτής του Boda Therapy, Άντριου Τέπερ.

Φυσικά, πρέπει να υπάρχει ένα όριο. Αν δηλαδή κάποιος που νιώθει μοναξιά βλέπει μερικά επεισόδια της αγαπημένης του σειράς είναι απολύτως εντάξει, αλλά αν «χρησιμοποιείς αυτούς τους μηχανισμούς αντιμετώπισης για να αποφύγεις να ασχοληθείς με τη ζωή σου βλέποντας μια σειρά ολόκληρη μέρα και χάνοντας προθεσμίες εξαιτίας αυτού, τότε υπάρχει πρόβλημα», προσθέτει ο Τέπερ.

Το ζητούμενο είναι να απολαμβάνει κανείς αυτές τις δραστηριότητες για λίγο και έπειτα να επανέρχεται στην καθημερινότητά του. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, «πρέπει να βγεις έξω, πρέπει να κινείς το σώμα σου». Ο Τέπερ προτείνει, επίσης, να περνά κανείς λίγα λεπτά έξω το πρωί μόλις ξυπνήσει και να προσθέτει περίπου 30 λεπτά σωματικής δραστηριότητας καθημερινά - ιδανικά επίσης σε εξωτερικό χώρο.

Επιπλέον, συστήνει να συνδυάζει κανείς κάθε μέθοδο χαλάρωσης με πραγματική επικοινωνία με άλλους ανθρώπους: μέσω μηνυμάτων, τηλεφωνημάτων ή ακόμη και προσωπικής συνάντησης. «Έχουμε εξελιχθεί ως κοινωνικά όντα. Όταν βρίσκεσαι με άλλους ανθρώπους και αλληλεπιδράς στην πραγματική ζωή, ο εγκέφαλός σου απελευθερώνει νευροχημικές ουσίες που προκαλούν ευεξία: σεροτονίνη, ντοπαμίνη και ωκυτοκίνη».

Για ορισμένους ανθρώπους, λέει η Άντισον, η μοναξιά προέρχεται από «την απουσία συναισθηματικής ασφάλειας» όταν βρίσκονται με άλλους ανθρώπους και όχι απαραίτητα από την απομόνωση. Σε αυτή την περίπτωση, προτείνει να αναζητήσει κανείς ανθρώπους με τους οποίους αισθάνεται πραγματικά άνετα. Και τελικά, όταν τους βρει, αποκτά τη συνήθεια να επενδύει χρόνο για να του στέλνει μηνύματα, να τους τηλεφωνεί και να τους συναντά, κάτι που σημαίνει ότι θα νιώθει λιγότερη μοναξιά.