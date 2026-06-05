10 σημάδια που μαρτυρούν ότι κάποιος δεν νοιάζεται πραγματικά για εσένα
JTeam
5 Ιουνίου 2026
Πολλοί άνθρωποι μπορούν εύκολα να εκφράσουν συναίσθημα, να πουν «νοιάζομαι» ή να δείξουν στιγμιαία τρυφερότητα, όμως η πραγματική φροντίδα φαίνεται στη συνέπεια, στις πράξεις και στην παρουσία τους όταν πραγματικά χρειάζεσαι στήριξη.
Όταν το ενδιαφέρον είναι αληθινό, είναι σταθερό όταν όμως δεν είναι, αφήνει μικρά αλλά επαναλαμβανόμενα σημάδια που δεν πρέπει να αγνοούνται. Το σημαντικό δεν είναι να υπεραναλύεις κάθε συμπεριφορά, αλλά να βλέπεις τη γενικότερη συμπεριφορά.
Η έλλειψη ενδιαφέροντος πάντως δεν εκδηλώνεται πάντα με απόρριψη ή ξεκάθαρη απομάκρυνση. Συχνά κρύβεται σε μικρές καθημερινές συμπεριφορές, στην ασυνέπεια, στην αδιαφορία για τα συναισθήματά σου και στην απουσία προσπάθειας.
Για παράδειγμα, ένα άτομο μπορεί να είναι παρών σωματικά αλλά απόν συναισθηματικά, να μιλά αλλά να μην σε ακούει. Αυτές οι συμπεριφορές, όταν επαναλαμβάνονται, δημιουργούν συναισθηματική απόσταση και ανασφάλεια.
Ποια είναι όμως τα σημάδια που πρέπει να παρατηρήσεις; Δες παρακάτω τα 10 σημάδια που μαρτυρούν ότι κάποιος δεν νοιάζεται πραγματικά για εσένα
10 σημάδια που μαρτυρούν ότι κάποιος δεν νοιάζεται πραγματικά για εσένα
- Δεν κάνει ποτέ την πρώτη κίνηση για επικοινωνία ή επαφή
- Δεν θυμάται σημαντικές λεπτομέρειες για τη ζωή σου
- Δεν δείχνει πραγματική περιέργεια για το πώς νιώθεις ή τι σκέφτεσαι
- Είναι ασυνεπής σε λόγια, σχέδια και συμπεριφορά
- Υποτιμά ή αγνοεί τα συναισθήματά σου όταν τα εκφράζεις
- Δεν προσπαθεί να βρει συμβιβασμούς σε διαφωνίες
- Δεν είναι παρών όταν περνάς δύσκολες στιγμές
- Δεν τηρεί υποσχέσεις ή δεσμεύσεις που έχει δώσει
- Δεν χαίρεται ειλικρινά με τις επιτυχίες σου
- Αποφεύγει ουσιαστικές, βαθιές συζητήσεις και παραμένει επιφανειακός στη σχέση σας
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