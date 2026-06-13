Βάζεις πολλά ξυπνητήρια; Οι ειδικοί εξηγούν γιατί πρέπει να σταματήσεις

Όπως όλα δείχνουν, η συνήθεια αυτή σε κάνει να νιώθεις τελικά πιο κουρασμένη

Για πολλούς ανθρώπους, το πρωινό ξύπνημα είναι ίσως το πιο δύσκολο κομμάτι της ημέρας. Μετά από έναν βαθύ ύπνο, η ιδέα να εγκαταλείψουμε τη ζεστασιά και την άνεση του κρεβατιού μοιάζει σχεδόν αδύνατη. Έτσι, δεν είναι λίγοι εκείνοι που καταφεύγουν στη λύση των πολλαπλών ξυπνητηριών. Ωστόσο, όσο αθώο κι αν φαίνεται το κουμπί της αναβολής, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η συνήθεια αυτή επηρεάζει την ποιότητα του ύπνου, την ενέργεια και τη διάθεσή μας περισσότερο απ΄όσο φανταζόμαστε.

Η συνήθεια των πολλαπλών αφυπνίσεων διαταράσσει τον φυσικό κύκλο του ύπνου, ιδιαίτερα όταν συμβαίνει κατά τη φάση REM, η οποία είναι καθοριστική για την αποκατάσταση του οργανισμού, τη μάθηση και τη μνήμη. Σύμφωνα με ειδικούς, οι συνεχείς διακοπές μπορεί να προκαλέσουν αυτό το δυσάρεστο αίσθημα αποπροσανατολισμού και κόπωσης που αρκετοί βιώνουν μόλις ανοίξουν τα μάτια τους.

Κάθε φορά που χτυπά το ξυπνητήρι, ο οργανισμός ενεργοποιεί ορισμένους μηχανισμούς εγρήγορσης. Όταν αυτό επαναλαμβάνεται πολλές φορές μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα, το σώμα βιώνει αλλεπάλληλα κύματα στρες. Έτσι, μέσα στη μέρα μπορεί να παρατηρηθούν αυξημένη υπνηλία, δυσκολία συγκέντρωσης ή και εναλλαγές στη διάθεση.

Πώς να απαλλαγείτε από τη συνήθεια των πολλαπλών ξυπνητηριών:

Διατηρήστε ένα σταθερό πρόγραμμα ύπνου

Όταν πρόκειται για ποιοτικό ύπνο και ουσιαστική ξεκούραση, η συνέπεια παίζει καθοριστικό ρόλο. Προσπαθήστε να πηγαίνετε για ύπνο και να ξυπνάτε περίπου την ίδια ώρα καθημερινά. Με αυτόν τον τρόπο, ο οργανισμός ρυθμίζει πιο αποτελεσματικά τον κιρκάδιο ρυθμό του και μαθαίνει να ξυπνά πιο φυσικά.

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Απομακρύνετε το κινητό από το κομοδίνο

Μια απλή αλλά αποτελεσματική πρακτική είναι να τοποθετήσετε το κινητό ή το ξυπνητήρι στην άλλη πλευρά του δωματίου. Έτσι, θα χρειαστεί να σηκωθείτε για να το απενεργοποιήσετε, κάτι που περιορίζει σημαντικά τις πιθανότητες να επιστρέψετε στο κρεβάτι.

Υιοθετήστε νέες συνήθειες

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι ο εγκέφαλος έχει την ικανότητα να προσαρμόζεται και να υιοθετεί νέα μοτίβα συμπεριφοράς. Η αλλαγή μπορεί να μην γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη, όμως, με συνέπεια, το σώμα συνηθίζει σταδιακά να ξυπνά χωρίς να έχει ανάγκη τα διαδοχικά ξυπνητήρια. Αντί να ρυθμίζετε πολλές διαφορετικές αφυπνίσεις, δοκιμάστε να βάλετε μόνο μία. Μπορεί τις πρώτες μέρες να σας φανεί δύσκολο, όμως μέσα σε λίγες εβδομάδες ο οργανισμός σας θα προσαρμοστεί πλήρως και θα ξυπνά πιο ξεκούραστος.