Αν νιώθεις συνεχώς κουρασμένος, αλλά δυσκολεύεσαι να κοιμηθείς, μάλλον ευθύνονται αυτές οι συνήθειες

Ναι, οι συνήθειες και οι συμπεριφορές της καθημερινότητάς σου είναι κατά πάσα πιθανότητα υπεύθυνες για την αϋπνία σου.

Αισθάνεσαι συνεχώς κουρασμένος μέσα στην ημέρα, όμως μόλις ξαπλώσεις στο κρεβάτι ο ύπνος δεν έρχεται εύκολα; Πρόκειται για ένα φαινόμενο που αντιμετωπίζουν πολλοί άνθρωποι - ακόμα κι αν δεν καταλαβαίνουν τι ακριβώς το προκαλεί. Παρότι η έλλειψη ύπνου συνδέεται συχνά με το άγχος ή τις αυξημένες υποχρεώσεις, η πραγματικότητα είναι πως ορισμένες καθημερινές συνήθειες μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την ικανότητά μας να ξεκουραζόμαστε σωστά.

Από την υπερβολική σκέψη και την κατανάλωση καφεΐνης μέχρι το ακανόνιστο πρόγραμμα ύπνου και τις διατροφικές επιλογές, υπάρχουν αρκετοί παράγοντες που μπορεί να σαμποτάρουν τον βραδινό σου ύπνο χωρίς καν να το συνειδητοποιείς. Αν αναρωτιέσαι γιατί νιώθεις εξαντλημένος, αλλά δυσκολεύεσαι να αποκοιμηθείς ή να κοιμηθείς ποιοτικά, ίσως αξίζει να ρίξεις μια ματιά στις παρακάτω συμπεριφορές.

9 συμπεριφορές που μάλλον ευθύνονται για την έλλειψη ύπνου σου