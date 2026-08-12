Τα smartphones αλλάζουν το σώμα μας, και ναι, δεν το καταλαβαίνουμε

Είναι δεδομένο πως η διαρκής χρήση του κινητού επηρεάζει την προσοχή και τον ύπνο μας, αλλά σύμφωνα με έρευνες, επηρεάζει και το σώμα μας

Όπου κι αν κοιτάξει κανείς, όλοι είμαστε με ένα κινητό στο χέρι. Στο δρόμο καθώς περπατάμε, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στην τραπεζαρία της δουλειάς ενώ παράλληλα τρώμε, περιμένοντας στο κόκκινο φανάρι ή στο ταμείο του σούπερ μάρκετ. Κυριολεκτικά παντού.

Είναι δεδομένο πως η διαρκής χρήση του κινητού επηρεάζει την προσοχή και τον ύπνο μας, αλλά σύμφωνα με έρευνες, όχι μόνο αυτά. Διότι φαίνεται πως το τίμημα είναι βαρύ, αφού μπορεί να αλλάζει και το ίδιο μας το σώμα.

Για την ακρίβεια, εμφανίζονται μια σειρά από αλλαγές στο σώμα μας έπειτα από χρόνια ατελείωτου σκυψίματος, μισόκλειστων ματιών και ατελείωτου scrolling. Πρόκειται ουσιαστικά για μια καθημερινότητα στην οποία, με την πάροδο του χρόνου, προσαρμόζεται και το σώμα μας.

Αν και το μεγαλύτερο μέρος των προβλημάτων μπορεί να προληφθεί, το ανησυχητικό είναι ότι, όταν η βλάβη έχει προχωρήσει, ο οργανισμός δεν την αναστρέφει πάντα από μόνος του. Για παράδειγμα, το πιο εμφανές σύμπτωμα είναι στον αυχένα. Κάθε φορά που σκύβουμε το κεφάλι για να κοιτάξουμε την οθόνη του κινητού, οι μύες στο πίσω μέρος του αυχένα ενεργοποιούνται για να συγκρατήσουν το κεφάλι. Στην αρχή, η επιβάρυνση περιορίζεται συνήθως σε πόνους και ενοχλήσεις.

Το πρόβλημα, όμως, αρχίζει όταν η ίδια στάση επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά.

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Όπως εξηγεί στο Inc. ο K. Daniel Riew, χειρουργός στο Och Spine του New York-Presbyterian/Weill Cornell Medical Center, η παρατεταμένη καταπόνηση μπορεί να επιβαρύνει τους αυχενικούς μεσοσπονδύλιους δίσκους πέρα από το σημείο στο οποίο μπορούν να αντισταθμίσουν την πίεση.

Το κινητό επιβαρύνει περισσότερο τη στάση του σώματος, καθώς σε αντίθεση με έναν υπολογιστή γραφείου, το έχουμε συνεχώς μαζί μας. «Ακόμη και άνθρωποι που έχουν προβλήματα στον αυχένα και έχουν κάνει προσαρμογές στον χώρο εργασίας τους, ξεχνούν να σκέφτονται ότι πρέπει να κρατούν τον αυχένα τους σωστά ευθυγραμμισμένο», εξηγεί ο Riew.

Εκτός από τον αυχένα, επηρεάζονται και τα χέρια. Η δύναμη με την οποία μπορούμε να σφίξουμε ή να κρατήσουμε ένα αντικείμενο χρησιμοποιείται από τους επιστήμονες ως δείκτης της συνολικής μυϊκής υγείας και έχει συνδεθεί ακόμη και με τη μακροζωία. Πρόκειται για τη δύναμη που χρειαζόμαστε σε καθημερινές δραστηριότητες, από το να κουβαλήσουμε τα ψώνια μέχρι να ανοίξουμε ένα βάζο.

Η δύναμη της λαβής μειώνεται στον γενικό πληθυσμό και είναι εύκολο να αποδώσει κανείς την τάση αυτή στα χέρια που περνούν όλο και περισσότερο χρόνο κρατώντας ένα κινητό. Ωστόσο, η πραγματικότητα είναι πιο σύνθετη. Ο Johannes Beller, καθηγητής κοινωνιολογίας της ιατρικής στο Medical University Lausitz–Carl Thiem, επισημαίνει ότι χρειάζεται προσοχή πριν αποδώσουμε την πτώση της μυϊκής δύναμης στο κινητό.

Σε μελέτη του 2019, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό SSM, η ερευνητική ομάδα του Beller διαπίστωσε ότι η μείωση της δύναμης της λαβής είχε ξεκινήσει σε γενιές ανθρώπων που είχαν γεννηθεί δεκαετίες πριν εμφανιστούν τα κινητά. «Η δύναμη της λαβής είναι σημαντική ακριβώς επειδή αντανακλά τη συνολική δύναμη και υγεία και όχι επειδή τα ίδια τα χέρια αποτελούν τον στόχο», εξηγεί ο Beller.

Το συμπέρασμα είναι ίσως πιο απλό απ’ όσο θα περίμενε κανείς. Δεν χρειάζεται να εγκαταλείψουμε το κινητό. Χρειάζεται, όμως, να μην επιτρέψουμε στην τεχνολογία να καθορίσει πλήρως τον τρόπο με τον οποίο στεκόμαστε, κινούμαστε και ζούμε. Το να παραμένουμε δραστήριοι και δυνατοί είναι κάτι που σχεδόν όλοι μπορούμε να κάνουμε -ανεξάρτητα από την ηλικία μας.