Μήπως δεν τα πας καλά με την κριτική; Τότε ίσως έχεις ευαισθησία στην απόρριψη

Η διαχείριση της απόρριψης δεν είναι πάντα εύκολη, ειδικά αν έχεις ευαισθησία σε αυτή. Ακολουθούν τα tips των ειδικών για να μετριάσεις όσο γίνεται τα αρνητικά συναισθήματα που ακολουθούν

Κεφάλαιο: απόρριψη. Αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, οφείλουμε να παραδεχτούμε ότι σε κανέναν δεν αρέσει να τον απορρίπτουν, ούτε φυσικά να του ασκούν κριτική. Δεν έχει σημασία αν προέρχεται από σχέση, φίλο, οικογένεια. Θεωρητικά, έχει τις ίδιες επιπτώσεις. Ωστόσο, κάποιοι από εμάς το παίρνουμε λίγο πιο κατάκαρδα και αυτό μπορεί να οφείλεται σε έναν πολύ συγκεκριμένο λόγο.

Όποιον τομέα κι αν αφορά, η απόρριψη είναι επίπονη και δύσκολα διαχειρίσιμη υπόθεση και μπορεί να αντιδράς πιο έντονα σε αυτή, ακριβώς επειδή έχεις ευαισθησία σε αυτή. Η «ευαισθησία στην απόρριψη» σε κάνει να θες να είσαι μονίμως σε επιφυλακή ενώ σε ωθεί να παρερμηνεύεις συχνά και εύκολα τις αληθινές προθέσεις των ανθρώπων που έχεις γύρω σου.

Τα άτομα με διαταραχή ελλειμματικής προσοχής/υπερκινητικότητας (ADHD), είναι πιο επιρρεπή σε αυτή αλλά όλοι μπορεί κάποτε να εκδηλώσουμε μερικά από τα συνηθέστερα συμπτώματά της, τα οποία περιγράφει εξαιρετικά η ψυχοθεραπεύτρια του Priory, Dee Johnson.

Part 3 of the Rejection sensitivity series!

There is a lot to consider when exploring why I react the way I do to criticism (or, why I always see criticism everywhere). But here are a few behaviours I've noticed in myself and how it affects me daily. pic.twitter.com/6G5g1p9Pyq