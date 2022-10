Γιατί το να έχεις άγχος, μπορεί τελικά να σου κάνει καλό

Το στρες δεν σε κρατάει απαραίτητα πίσω. Οι ψυχολόγοι μάλιστα το θεωρούν πολλές φορές «ευλογία»

Άγχος να τα προλάβεις όλα, να είσαι ταυτόχρονα καλός σε όλους σου τους ρόλους, να ανταπεξέρχεσαι αποδοτικά σε κάθε δύσκολη αποστολή και φυσικά στη δουλειά σου. Είναι δύσκολο να βρεις θετικά σε έναν όρο που μόνο αρνητικά εισβάλλει στη ζωή σου αλλά σύμφωνα με τον ιδρυτή του Center for Anxiety και καθηγητή ψυχολογίας στο Harvard, David Rosmarin, το να ζεις με άγχος, δεν σημαίνει ότι είναι απαραίτητα ισοπεδωτικό.

Όπως περιγράφει στο Psychology Today, μπορεί να είναι «πραγματική ευλογία». Λειτουργεί στην πραγματικότητα ως ο «συνδετικός κρίκος» ανάμεσα στον εαυτό μας και τις φιλοδοξίες και τα όνειρά μας, φέρνοντας μας πιο κοντά με τους άλλους.

Το πρόβλημα με το άγχος, όπως περιγράφει, είναι ότι το άγχος συνδέεται πια με τον φόβο, την καταπίεση και τα πιο αρνητικά συναισθήματα. «Όταν αγχωνόμαστε, συσσωρεύουμε ένταση και προσπαθούμε να απαλλαγούμε από την κατάσταση και τις συνθήκες που το προκαλούν. Με αυτόν τον τρόπο, παρατείνουμε το στρες και μάλιστα το ενισχύουμε».

Chronic stress can harm your health. There are many ways to reduce the effects of stress on your body, including exercise, setting priorities, thinking positively, and trying yoga or meditation. Read more about stress and your health: https://t.co/giMKPIM4PH #NIH #NIHhealthy2020 pic.twitter.com/JSBfNtTXug