Συναισθηματικό στρες: Τα 5 σημάδια και πώς θα το ξεπεράσεις

Νευρικότητα, φόβος, θυμός, λύπη. Αυτές είναι οι κυριότερες συναισθηματικές αντιδράσεις που προκαλούνται από το στρες και σίγουρα τις έχεις νιώσει στον υπερθετικό βαθμό σε κάποια φάση της ζωής σου.

Όταν τα συναισθήματα εκδηλώνονται με ένταση, το στρες σε παραλύει και σε αποτρέπει από πράγματα που πρέπει ή θες να κάνεις. Αν θες να δεις αν πάσχεις κι εσύ από συναισθηματικό στρες, καλό είναι να προσέξεις τα 5 παρακάτω σημάδια που τονίζουν οι ειδικοί:

Μήπως έχεις σταματήσει να απολαμβάνεις πράγματα που παλαιότερα έκανες με μεγάλη όρεξη; Η απάθεια είναι η επίμονη έλλειψη πάθους και σε κάνει να μην εκδηλώνεις κανένα ενδιαφέρον για νέες γνωριμίες ή για νέα πράγματα. Τα συναισθήματά σου κάπως έτσι βρίσκονται σε παύση ή δεν είναι αληθινά.

