Ο Νο1 τρόπος για να κάνεις πιο ουσιαστικές συζητήσεις, σύμφωνα με καθηγητή του Χάρβαρντ

Tο υπερβολικό small talk μας στερεί πιο ουσιαστικές συζητήσεις, αλλά και βαθύτερα επίπεδα σύνδεσης και ευτυχίας

Το small talk ή η «ψιλοκουβέντα» όπως την ακούμε στα ελληνικά, είναι για πολλούς α) μια άκρως επιφανειακή κατάσταση ή β) μια στιγμή που μπορεί να ειπωθούν σημαντικά πράγματα, μέσα στην ασημαντότητά τους. Όπως και να ‘χει, το small talk έχει τη χρησιμότητά του, κυρίως στον επιχειρηματικό κόσμο. Μπορεί να μας κάνει να έρθουμε κοντά με άλλους ανθρώπους, να γεμίσουμε τον χρόνο μας και να κοινωνικοποιηθούμε.

Αλλά, σύμφωνα με την επιστήμη, το υπερβολικό small talk μας στερεί όχι μόνο πιο ουσιαστικές συζητήσεις, αλλά και βαθύτερα επίπεδα σύνδεσης και ευτυχίας. Σε μια πρόσφατη μελέτη, ο ψυχολόγος Ματίας Μελ, συγκέντρωσε σχεδόν 500 εθελοντές και κατέγραψε αποσπάσματα των συνομιλιών τους διάρκειας 30 δευτερολέπτων κατά τη διάρκεια της ημέρας. Μετά την ταξινόμηση όλων των δεδομένων, προέκυψε ένα σαφές αποτέλεσμα: Όσο πιο ουσιαστικές και βαθιές συζητήσεις είχε ένα άτομο, τόσο πιο ευτυχισμένο θα ήταν. Αυτό, ίσως υποδηλώνει ότι η εναλλαγή συνομιλιών σχετικά με τον καιρό και την τοπική αθλητική ομάδα, σε βαθύτερες συζητήσεις, κάνει τους ανθρώπους και πιο ενημερωμένους και λιγότερο μοναχικούς, αλλά και τελικά περισσότερο χαρούμενους.

Προφανώς, όμως, δεν γεννηθήκαμε όλοι με το χάρισμα της φλυαρίας. Τα καλά νέα, είναι ότι σύμφωνα με καθηγήτρια της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Χάρβαρντ, δεν χρειάζεται να το έχουμε. Η Άλισον Γουντ Μπρουκς, υποστηρίζει ότι ο καθένας μπορεί να μάθει να εμβαθύνει τις συζητήσεις του χρησιμοποιώντας την απλή μέθοδο TALK.

Ο μέθοδος TALK για πιο ουσιαστικές συζητήσεις

Πρόσφατα, ο Άρθουρ Μπρουκς, καθηγητής στο Χάρβαρντ και ερευνητής της ευτυχίας, δημοσίευσε ένα άρθρο στην Atlantic, στο οποίο παρουσιάζει έρευνες που εξηγούν γιατί μερικοί από εμάς δυσκολεύονται να συμμετέχουν σε πιο ουσιαστικές συζητήσεις. Η σύντομη απάντηση: O τρόπος που είναι «δομημένος» ο εγκέφαλός μας.

Ωστόσο, η πιο πρακτική πληροφορία προκύπτει από τη συνοπτική παρουσίαση της συμβουλής του Μπρουκς για το πώς να γίνουμε καλύτεροι σε αυτήν τη σημαντική δεξιότητα της επικοινωνίας, που βελτιώνει τη ζωή και τις σχέσεις μας. Μια πολύ πιο λεπτομερής εξήγηση της μεθόδου TALK υπάρχει στο βιβλίο Talk: The Science of Conversation and the Art of Being Ourselves (Crown).

Τα τέσσερα βασικά βήματα για καλύτερες συζητήσεις, σύμφωνα με τη μέθοδο TALK:

T - «Topics» (θέματα)

Η έρευνα δείχνει ότι οι περισσότεροι από εμάς φοβόμαστε ότι η προετοιμασία θεμάτων για συζήτηση εκ των προτέρων θα μας κάνει να φαινόμαστε άκαμπτοι. Αλλά, οι ειδικοί τονίζουν ότι ότι αυτό δεν ισχύει. Λίγη προετοιμασία στην πραγματικότητα βοηθάει στο να έχουμε πιο ουσιαστικές συζητήσεις.

A - «Αsking» (ερωτήσεις)

Η έρευνα είναι επίσης σαφής ότι εάν οι περισσότεροι από εμάς κάνουμε περισσότερες ερωτήσεις, οι άνθρωποι θα μας συμπαθήσουν πιο πολύ. Το κλειδί είναι να διασφαλίσουμε ότι κάνουμε ερωτήσεις και όχι «ανάκριση» στους συνομιλητές μας. Καλή ερώτηση σημαίνει βαθιά ακρόαση.

L - «Levity» (επιπολαιότητα)

Δεν χρειάζεται να σου το πει η επιστήμη για να ξέρεις ότι το γέλιο είναι ευχάριστο και ενώνει τους ανθρώπους. Δεν χρειάζεται να είσαι επαγγελματίας κωμικός για να αξιοποιήσεις αυτή την ιδέα. Στην πραγματικότητα, η επιτυχημένη αίσθηση του χιούμορ σπάνια σημαίνει να λες αστεία. Σημαίνει να διατηρείς μια "καλή διάθεση", μια ελαφρότητα στη συζήτηση.

K - «Kindness» (καλοσύνη)

Αυτό είναι πιθανώς το πιο σημαντικό συστατικό σε μια καλή συζήτηση. Η καλοσύνη περιλαμβάνει το να σκέφτεσαι τι χρειάζεται ο άλλος στο πλαίσιο της συζήτησης και να το προσφέρεις. Σημαίνει να εστιάζεις κυρίως στον άλλον, παρά στον εαυτό σου. Αυτό, μάλιστα, είναι και ένας από τους καλύτερους τρόπους για να ξεπεράσεις τη ντροπαλότητα.