Οι άνθρωποι που χαμογελούν και κοιτούν στα μάτια αγνώστους, έχουν αυτά τα 8 μοναδικά χαρακτηριστικά

Η έρευνα είναι ξεκάθαρη: Αυτές οι μικρές στιγμές σύνδεσης ωφελούν τόσο αυτόν που δίνει όσο και αυτόν που λαμβάνει, δημιουργώντας μικρά κύματα θετικότητας σε έναν συχνά αποσυνδεδεμένο κόσμο

Η επιστήμη της ψυχολογίας αποκαλύπτει ότι οι σύντομες στιγμές ανθρώπινης σύνδεσης λένε πολλά για τον χαρακτήρα μας. Και αυτή είναι η αλήθεια. Ας πούμε, έχεις αναρωτηθεί ποτέ γιατί ορισμένοι άνθρωποι «φωτίζουν» ένα δωμάτιο πριν καν μιλήσουν; Μέσα από μικρές αλληλεπιδράσεις τους, ένα βλέμμα, ένα ειλικρινές χαμόγελό τους, αμέσως ξεχωρίζουν. Και όχι, δεν είναι απλώς ευγένεια.

Αυτές οι συμπεριφορές, είναι δείκτες βαθιών προσωπικών χαρακτηριστικών που ξεχωρίζουν τους ανθρώπους με υψηλή κοινωνική και συναισθηματική νοημοσύνη. Το όμορφο με αυτά τα χαρακτηριστικά είναι ότι μαθαίνονται. Αν ξεκινήσεις αύριο κιόλας να χαμογελάς σε έναν άνθρωπο που θα συναντήσεις τυχαία, θα παρατηρήσεις μια αλλαγή στη δική σου διάθεση και ενέργεια. Η έρευνα είναι ξεκάθαρη: Αυτές οι μικρές στιγμές σύνδεσης ωφελούν τόσο αυτόν που δίνει όσο και αυτόν που λαμβάνει, δημιουργώντας μικρά κύματα θετικότητας σε έναν συχνά αποσυνδεδεμένο κόσμο.

Αν ανήκεις σε αυτήν την κατηγορία ή αν θέλεις να κατανοήσεις τη δύναμη της μη λεκτικής επικοινωνίας, ορίστε τα 8 χαρακτηριστικά που μοιράζονται αυτοί οι άνθρωποι:

Διαθέτουν γνήσια συναισθηματική νοημοσύνη (EQ)

Οι άνθρωποι που αναζητούν την επαφή με τα μάτια κατανοούν κάτι θεμελιώδες: Η ανθρώπινη σύνδεση έχει αξία, ακόμα και στην πιο μικρή της μορφή. Σε έναν κόσμο απορροφημένο από τις οθόνες των κινητών, το να αναγνωρίσεις την ύπαρξη του άλλου δείχνει ενσυναίσθηση. Αντιλαμβάνονται διαισθητικά ότι ένα χαμόγελο μπορεί να αλλάξει τη μέρα κάποιου και δρουν χωρίς να περιμένουν αντάλλαγμα.

Έχουν υψηλά επίπεδα αυτοπεποίθησης

Η οπτική επαφή απαιτεί άνεση με τον εαυτό μας. Όταν κοιτάζεις κάποιον στα μάτια, εκτίθεσαι και εσύ στο δικό του βλέμμα. Οι σίγουροι άνθρωποι δεν φοβούνται την απόρριψη ή την κριτική, είναι ασφαλείς με την ταυτότητά τους και γι' αυτό παίρνουν την πρωτοβουλία για αυτή τη σύντομη κοινωνική επαφή.

Είναι αισιόδοξοι

Είναι σχεδόν αδύνατο να χαμογελάσεις σε έναν ξένο αν έχεις μια κακή μέρα ή μια αρνητική κοσμοθεωρία. Έρευνες δείχνουν ότι όσοι προβαίνουν σε τέτοιες κινήσεις τείνουν να είναι αισιόδοξοι. Πιστεύουν ότι οι άνθρωποι είναι κατά βάση καλοί και εστιάζουν στις θετικές πιθανότητες μιας αλληλεπίδρασης.

Έχουν βαθιά ενσυναίσθηση

Οι άνθρωποι με ενσυναίσθηση γνωρίζουν ότι ο καθένας δίνει τη δική του μάχη. Κατανοούν ότι μια στιγμή ανθρώπινης αναγνώρισης μπορεί να προσφέρει ανακούφιση. Με το να σε κοιτάξουν και να σου χαμογελάσουν, αναγνωρίζουν την κοινή μας ανθρώπινη ιδιότητα.

Είναι άνετοι με την ευαλωτότητα

Η οπτική επαφή με έναν άγνωστο είναι μια πράξη ευαλωτότητας. Υπάρχει πάντα το ρίσκο ο άλλος να μη σου ανταποδώσει το χαμόγελο ή να σε αγνοήσει. Όσοι το κάνουν συστηματικά, έχουν συμφιλιωθεί με αυτή την πιθανότητα. Γνωρίζουν ότι η αξία της σύνδεσης υπερτερεί του φόβου μιας άβολης στιγμής.

Έχουν εξαιρετικές κοινωνικές δεξιότητες

Δεν πρόκειται μόνο για το χαμόγελο, αλλά για το timing. Αυτά τα άτομα έχουν την ικανότητα να «διαβάζουν» τον χώρο. Ξέρουν πότε ένα χαμόγελο είναι ευπρόσδεκτο και πότε κάποιος χρειάζεται τον χώρο του. Έχουν κατακτήσει την τέχνη της ζεστής αναγνώρισης χωρίς να γίνονται πιεστικοί ή αδιάκριτοι.

Κάνουν εξάσκηση στην ενσυνειδητότητα (Mindfulness)

Για να χαμογελάσεις σε κάποιον στο δρόμο, πρέπει να είσαι «παρών». Δεν μπορείς να είσαι χαμένος στις σκέψεις σου ή στο Instagram. Αυτοί οι άνθρωποι ζουν στο τώρα, παρατηρούν το περιβάλλον τους και αντιλαμβάνονται τους ανθρώπους γύρω τους αντί να ανακυκλώνουν λίστες με υποχρεώσεις στο μυαλό τους.

Δίνουν προτεραιότητα στη σύνδεση έναντι της αποδοτικότητας

Στη βιασύνη της καθημερινότητας, οι περισσότεροι βλέπουν τους άλλους ως «εμπόδια» στη διαδρομή τους. Οι άνθρωποι που χαμογελούν επιλέγουν συνειδητά να επιβραδύνουν για ένα δευτερόλεπτο. Πιστεύουν ότι η ανθρώπινη επαφή είναι πιο σημαντική από το να κερδίσουν λίγα δευτερόλεπτα ταχύτητας.

