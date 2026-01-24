Η Dr. Stefanie Mazer, ψυχολόγος με έδρα τη Φλόριντα, εξηγεί ότι αυτή η τακτική μπορεί να φαίνεται «φυσιολογική» σε μερικούς ανθρώπους

Η λέξη gaslighting έχει κατακλύσει τα τελευταία χρόνια τα social media, με ανθρώπους από το TikTok μέχρι το Instagram να εξηγούν/σχολιάζουν αυτήν την τοξική συμπεριφορά. Αν και δεν περίμενες να το διαβάσεις από εμάς, για τα τυπικά, θα σου πούμε ότι το περίφημο gaslighting είναι μια μορφή συναισθηματικής χειραγώγησης που ωθεί το θύμα σε αυτήν την περίπτωση, να αμφισβητήσει την ίδια του την πραγματικότητα, τη μνήμη ή τη λογική του. Το πιο ανησυχητικό; Πολλοί άνθρωποι ασκούν gaslighting χωρίς καν να το συνειδητοποιούν, θεωρώντας τη συμπεριφορά τους «άμυνα» ή απλή διαφωνία.

Ας φέρουμε το εξής παράδειγμα. Διαφωνείς με έναν συνάδελφό σου στη δουλειά για κάτι. Σου λέει μερικά πράγματα, του λες κι εσύ. Την επόμενη μέρα, σε βγάζει τρελό και αρνείται όσα έγιναν, υποβαθμίζει – παραποιεί την αλήθεια και σε κάνει να αισθάνεσαι σύγχυση. Η Dr. Stefanie Mazer, ψυχολόγος με έδρα τη Φλόριντα, εξηγεί ότι αυτή η τακτική μπορεί να φαίνεται «φυσιολογική» σε μερικούς ανθρώπους. «Κάποιος μπορεί να μην γνωρίζει ότι κάνει gaslighting επειδή είναι μια συμπεριφορά που έχει μάθει από προηγούμενες σχέσεις ή από την παιδική του ηλικία, οπότε του φαίνεται φυσιολογική», τονίζει. «Το άτομο μπορεί να δικαιολογεί τις πράξεις του ως αυτοάμυνα, αντί να τις βλέπει ως χειραγώγηση κάποιου άλλου».

9 φράσεις που χρησιμοποιούν όσοι κάνουν gaslighting ασυνείδητα

Σύμφωνα με την Dr. Mazer, πολλοί υιοθετούν αυτές τις εκφράσεις επειδή αποτελούν «έμαθαν» αυτό το πρότυπο συμπεριφοράς στην παιδική τους ηλικία. Αυτές, είναι οι πιο συνηθισμένες:

«Υπερβάλλεις»

Αυτή η φράση ακυρώνει τη συναισθηματική ανταπόκριση του άλλου. Χρησιμοποιείται συχνά από άτομα που νιώθουν άβολα με τα έντονα συναισθήματα ή δεν θέλουν να αναλάβουν την ευθύνη των πράξεών τους.

«Δεν έγινε έτσι»

Μια άμεση αμφισβήτηση της μνήμης σας. Όταν επαναλαμβάνεται συχνά, σας κάνει να αμφιβάλλετε για το αν μπορείτε να εμπιστευτείτε τις αναμνήσεις σας.

«Είσαι πολύ ευαίσθητος/η»

Αντί ο θύτης να εξετάσει τον αντίκτυπο των λόγων του, μεταθέτει το πρόβλημα στον χαρακτήρα σας. Υπονοεί ότι το σφάλμα έγκειται στη δική σας «αδυναμία» και όχι στη δική του συμπεριφορά.

«Ένα αστείο έκανα»

Το κλασικό άλλοθι για προσβλητικά σχόλια. Αν το «αστείο|» προκαλεί πόνο, δεν είναι αστείο. Είναι ένας τρόπος να αποφύγουν τις συνέπειες όσων είπαν.

«Ιδέα σου είναι / Τα φαντάζεσαι»

Η επιτομή του gaslighting. Χρησιμοποιείται όταν κάποιος νιώθει στριμωγμένος και θέλει να τερματίσει τη συζήτηση, κάνοντάς σας να νιώθετε ότι χάνετε την επαφή με τη λογική.

«Γιατί πρέπει να κάνεις το καθετί θέμα;»

Αυτή η φράση ελαχιστοποιεί επαναλαμβανόμενες ανησυχίες. Κάνει το θύμα να νιώθει ότι οι ανάγκες του είναι βάρος ή υπερβολικές.

«Το παίρνεις με τον λάθος τρόπο»

Αντί να ρωτήσει πώς εισπράξατε το μήνυμα, ο χειραγωγός αποφασίζει ότι η δική σας ερμηνεία είναι το πρόβλημα, διδάσκοντάς σας σταδιακά να μην εμπιστεύεστε τα ένστικτά σας.

«Δεν καταλαβαίνω γιατί στεναχωριέσαι τόσο»

Μπορεί να ακούγεται σαν ειλικρινής απορία, αλλά συχνά κρύβει την άρνηση του ατόμου να αναγνωρίσει την αιτία του πόνου που προκάλεσε.

«Εντάξει, εγώ είμαι ο κακός της υπόθεσης τότε»

Μια τακτική αντιστροφής ρόλων. Ο θύτης παριστάνει το θύμα για να προκαλέσει ενοχές, αναγκάζοντάς σας να τον παρηγορήσετε αντί να λύσετε το αρχικό πρόβλημα.