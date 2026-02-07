5 πράγματα στη ζωή στα οποία πρέπει πάντα να λες «όχι» αν θέλεις να διατηρήσεις τον αυτοσεβασμό σου

Ενώ το να λες «ναι» ανοίγει πόρτες, είναι τα πράγματα που αρνείσαι να ανεχτείς που καθορίζουν αν θα περάσεις αυτές τις πόρτες με άθικτη την αξιοπρέπειά σου

Σου έχει τύχει ποτέ να φύγεις από μια κατάσταση/συζήτηση νιώθοντας σαν να πρόδωσες τον εαυτό σου; Μάλλον ναι, γιατί όλοι μας το έχουμε βιώσει. Αυτό το συναίσθημα που σε βυθίζει όταν συμφωνείς σε κάτι που αντιβαίνει στις αξίες σου ή όταν αφήνεις κάποιον να σου φερθεί άσχημα απλώς για να αποφύγεις τη σύγκρουση. Κάθε φορά που παραβιάζουμε τα όριά μας, μειώνουμε τον αυτοσεβασμό μας.

Το θέμα είναι ότι η διατήρηση του αυτοσεβασμού δεν έχει να κάνει μόνο με το να λέμε ναι — αφορά εξίσου και το τι αρνούμαστε να δεχτούμε. Το να μάθεις να λες όχι είναι σαν να «χτίζεις» ένα φρούριο γύρω από την αξιοπρέπειά σου. Προστατεύει τον πυρήνα του εαυτού σου. Ο αυτοσεβασμός είναι κάτι σαν ένας μυς — όσο περισσότερο τον εξασκείς, τόσο πιο δυνατός γίνεται. Κάθε φορά που λες όχι σε κάτι που σε μειώνει, λες ναι στην αξία σου.

Υπάρχουν ορισμένα πράγματα που δεν πρέπει ποτέ να ανεχόμαστε αν θέλουμε να διατηρήσουμε άθικτο τον αυτοσεβασμό μας. Ορίστε 5 από αυτά.

Όχι στην ασέβεια που είναι μεταμφιεσμένη σε χιούμορ

«Απλώς αστειεύτηκα!».

Πόσες φορές το έχεις ακούσει αυτό, αφού κάποιος είπε κάτι που σε σόκαρε βαθιά; Υπάρχει τεράστια διαφορά ανάμεσα στα αστεία και στα σκληρά/τοξικά σχόλια που γίνονται με κακό σκοπό. Το να επιτρέπεις στους άλλους να σε κοροϊδεύουν στέλνει το μήνυμα ότι δεν εκτιμάς τον εαυτό σου αρκετά ώστε να απαιτείς στοιχειώδη σεβασμό. Την επόμενη φορά που κάποιος σε κάνει αντικείμενο του αστείου του και σου φαίνεται ότι δεν είναι σωστό, μην το αφήσεις. Ένα απλό «δεν είναι αστείο για μένα» κάνει θαύματα.

Όχι σε αιτήματα που παραβιάζουν τις βασικές σου αξίες

Είτε πρόκειται για ψέματα για να καλύψεις έναν συνάδελφο είτε για συμμετοχή σε κάτι που αντιβαίνει στην ηθική σου πυξίδα, ο συμβιβασμός στις αξίες σου είναι ένας γρήγορος δρόμος για να χάσεις τον εαυτό σου. Οι αξίες σου είναι ό,τι πιο σημαντικό για τον αυτοσεβασμό σου. Όταν τις εγκαταλείπεις για λόγους ευκολίας ή κέρδους, χάνεις περισσότερα από όσα κερδίζεις.

Όχι στη δωρεάν εργασία, ενώ θα έπρεπε να πληρώνεσαι

Κοίτα, το να βοηθάς φίλους περιστασιακά ή να κάνεις γνήσια φιλανθρωπική εργασία είναι ένα πράγμα. Αλλά το να σου ζητείται συνεχώς να παρέχεις τις επαγγελματικές σου δεξιότητες δωρεάν, ειδικά από άτομα που έχουν την οικονομική δυνατότητα να πληρώσουν; Αυτό είναι εκμετάλλευση. Ο χρόνος και οι δεξιότητές σας αξίζουν. Μην αφήσεις κανέναν να σε πείσει για το αντίθετο.

Όχι στην τοξική οικογενειακή δυναμική

Αυτό είναι δύσκολο επειδή μας έχουν διδάξει ότι η οικογένεια είναι τα πάντα. Αλλά τι συμβαίνει όταν τα μέλη της οικογένειας συνεχώς σε χειραγωγούν ή σε βλάπτουν; Μπορείς να αγαπάς τα μέλη της οικογένειας σου, προστατεύοντας παράλληλα τον εαυτό σου/αυτοσεβασμό σου από την τοξικότητά τους. Αυτό μπορεί να σημαίνει περιορισμό της επαφής, καθορισμό αυστηρών ορίων ή, σε ακραίες περιπτώσεις, διακοπή εντελώς των δεσμών. Η συγγένεια εξ αίματος δεν αποτελεί άδεια για συναισθηματική κακοποίηση.

Όχι στο να συμβιβάζεσαι με λιγότερα από όσα σου αξίζουν

Μένεις σε μια αδιέξοδη δουλειά επειδή το να βρεις άλλη σου φαίνεται δύσκολο. Διατηρείς αυτή τη τοξική σχέση παρόλο που είσαι βαθιά δυστυχισμένος. Δέχεσαι «ψίχουλα» στοργής ενώ αξίζεις τα πάντα. Γιατί το κάνουμε αυτό οι άνθρωπο; Από φόβο. Φόβο μήπως μείνουμε μόνοι, φόβο μήπως αλλάξουμε, φόβο μήπως δεν βρούμε κάτι καλύτερο. Αλλά να η αλήθεια: Το να δέχεσαι λιγότερα από όσα αξίζεις διδάσκει στους άλλους πώς να σου φέρονται. Σε διδάσκει επίσης ότι δεν αξίζεις περισσότερα.





