5 συμπεριφορές που δείχνουν ότι κάποιος υπερεκτιμά τη νοημοσύνη του

Μάθε να ξεχωρίζεις τα σημάδια πίσω από την επιφανειακή αυτοπεποίθηση και ανακάλυψε γιατί κάποιοι άνθρωποι φαίνονται έξυπνοι, αλλά δεν είναι.

Στην καθημερινότητά μας, όλοι έχουμε συναντήσει ανθρώπους που δείχνουν απόλυτα σίγουροι για την εξυπνάδα τους. Ωστόσο, αν παρατηρήσεις λίγο πιο προσεκτικά τη συμπεριφορά τους, θα εντοπίσεις μικρές ρωγμές που αποκαλύπτουν ότι η αντίληψη που έχουν για τον εαυτό τους δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Στην ψυχολογία, αυτό συνδέεται με το φαινόμενο Dunning-Kruger: όταν κάποιος δεν έχει τις απαραίτητες γνώσεις ή ικανότητες, συχνά δεν μπορεί καν να αναγνωρίσει τα όριά του. Ακολουθούν 5 χαρακτηριστικές συμπεριφορές που προδίδουν ότι κάποιος δεν είναι τόσο έξυπνος όσο πιστεύει κι ας προσπαθεί να «πουλήσει» το αντίθετο σε κοινωνικό επίπεδο.

5 συμπεριφορές που μαρτυρούν πως κάποιος δεν είναι όσο έξυπνος νομίζει

1. Μπερδεύει τις απόψεις με τα γεγονότα

Ένα από τα πιο ξεκάθαρα σημάδια είναι, όταν κάποιος παρουσιάζει τις προσωπικές του απόψεις ως αδιαμφισβήτητες αλήθειες. Δεν βασίζεται σε αποδείξεις, αλλά στην αυτοπεποίθησή του. Για τέτοιους ανθρώπους, το να έχουν δίκιο είναι πιο σημαντικό από το να είναι ακριβείς. Ακόμα κι αν τους παρουσιαστούν στοιχεία που αποδεικνύουν το αντίθετο, είτε τα αγνοούν είτε αλλάζουν θέμα. Στο μυαλό τους, αυτό που πιστεύουν είναι εξ ορισμού σωστό.

2. Έλλειψη περιέργειας

Η πραγματική ευφυΐα συνοδεύεται σχεδόν πάντα από περιέργεια. Οι έξυπνοι άνθρωποι θέλουν να μαθαίνουν, να εξερευνούν και να κατανοούν νέες ιδέες. Αντίθετα, όσοι απλώς θέλουν να φαίνονται έξυπνοι, μένουν κολλημένοι σε όσα ήδη γνωρίζουν. Δεν αμφισβητούν τον εαυτό τους, δεν ψάχνουν βαθύτερα και αποφεύγουν οτιδήποτε τους βγάζει από τη ζώνη άνεσής τους. Αυτό κάνει τις συζητήσεις μαζί τους μονότονες και επαναλαμβανόμενες, αφού δεν επιδιώκουν να εξελιχθούν, αλλά μόνο να επιβεβαιώσουν τις ήδη υπάρχουσες πεποιθήσεις τους.

3. Μιλούν περισσότερο απ’ όσο ακούν

Ένα ακόμα χαρακτηριστικό είναι η ανάγκη να κυριαρχούν σε κάθε συζήτηση. Διακόπτουν, ολοκληρώνουν τις προτάσεις των άλλων και στρέφουν τη συζήτηση συνεχώς στον εαυτό τους. Πιστεύουν ότι μιλώντας περισσότερο δείχνουν εξουσία και γνώση. Στην πραγματικότητα, όμως, αποκαλύπτουν το αντίθετο. Παράλληλα, η ικανότητά τους να ακούν είναι περιορισμένη. Συχνά απαντούν άσχετα ή παρερμηνεύουν όσα ειπώθηκαν, γιατί στην ουσία είναι απορροφημένοι από τις δικές τους σκέψεις.

4. Χλευάζουν όσους δοκιμάζουν κάτι νέο

Όταν κάποιος δοκιμάζει κάτι για πρώτη φορά, χρειάζεται θάρρος. Ωστόσο, οι άνθρωποι που υπερεκτιμούν τη νοημοσύνη τους συχνά αντιδρούν με ειρωνεία ή υποτίμηση. Αυτό συμβαίνει γιατί νιώθουν άβολα με την ιδέα της εξέλιξης και της αβεβαιότητας. Προτιμούν να μειώσουν τον άλλον, παρά να αναγνωρίσουν την προσπάθειά του.

5. Γίνονται αμυντικοί και συναισθηματικοί σε διαφωνίες

Σε μια συζήτηση ή διαφωνία, αντί να αναζητήσουν την αλήθεια ή μια λύση, εστιάζουν στο να «κερδίσουν». Αν νιώσουν ότι αμφισβητούνται, αντιδρούν έντονα: ανεβάζουν τον τόνο της φωνής, μιλούν παρορμητικά και γίνονται επιθετικοί. Η ανάγκη τους να προστατεύσουν την εικόνα τους είναι ισχυρότερη από τη διάθεση για κατανόηση.

