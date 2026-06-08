Γιατί δεν το παραδεχόμαστε ότι υπάρχει ζήλια στη φιλία;

Η ζήλια στις φιλίες υπάρχει, μας προκαλεί αμηχανία και αποκαλύπτει ανάγκες που συχνά φοβόμαστε να αναγνωρίσουμε

Η ζήλια είναι ένα συναίσθημα που συνήθως συνδέουμε με τις ερωτικές σχέσεις. Ωστόσο, υπάρχει εξίσου έντονα και στις φιλίες, απλώς σπάνια την αναγνωρίζουμε ή την παραδεχόμαστε. Οι φίλοι θεωρούνται το «ασφαλές» πεδίο των σχέσεών μας , εκεί όπου δεν θα έπρεπε να χωρούν ανταγωνισμοί, συγκρίσεις ή αρνητικά συναισθήματα. Κι όμως, η πραγματικότητα είναι πιο σύνθετη.

Η ζήλια στις φιλίες: ένα «απαγορευμένο» συναίσθημα

Το συναίσθημα αυτό μεταξύ φίλων συχνά γεννιέται από σύγκριση. Όταν ένας φίλος πετυχαίνει κάτι που εμείς επιθυμούμε, όπως μια επαγγελματική επιτυχία, μια σχέση ή καλύτερη κοινωνική ζωή, μπορεί να νιώσουμε ένα τσίμπημα μέσα μας. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι δεν τον αγαπάμε ή ότι δεν θέλουμε το καλό του, απλώς ότι ενεργοποιούνται δικές μας ανασφάλειες.

Η ενοχή, η άρνηση και όσα κρύβονται από κάτω

Το πρόβλημα είναι ότι η ζήλια στη φιλία συνοδεύεται από ενοχή, καθώς είναι κάτι που συνήθως απαγορεύουμε στον εαυτό μας. Αυτή η εσωτερική σύγκρουση οδηγεί συχνά σε άρνηση. Αντί να αναγνωρίσουμε το συναίσθημα, το καταπιέζουμε. Και όταν τα συναισθήματα καταπιέζονται, βρίσκουν άλλους τρόπους να εκφραστούν: παθητική επιθετικότητα, ειρωνεία ή απομάκρυνση.

Ένα ακόμη στοιχείο είναι ο φόβος ότι η ζήλια θα απειλήσει τη σχέση. Οι φιλίες βασίζονται στην εμπιστοσύνη και στην ισορροπία. Αν παραδεχτούμε ότι ζηλεύουμε, φοβόμαστε ότι θα φανεί σαν αδυναμία ή κακία. Έτσι, προτιμάμε να σιωπούμε, γεγονός που μπορεί να δημιουργήσει μεγαλύτερη απόσταση.

Η αναγνώριση της ζήλιας είναι το πρώτο βήμα για τη διαχείρισή της. Δεν είναι ντροπή να νιώθεις έτσι, είναι ανθρώπινο. Το σημαντικό είναι να καταλάβεις τι κρύβεται πίσω από αυτό το συναίσθημα. Μήπως νιώθεις ότι μένεις πίσω; Μήπως αμφισβητείς την αξία σου; Η ζήλια μπορεί να λειτουργήσει σαν καθρέφτης. Επίσης, έχει σημασία να ξεχωρίσουμε τη ζήλια από την τοξικότητα. Η περιστασιακή ζήλια είναι φυσιολογική. Αν όμως μετατρέπεται σε ανταγωνισμό ή υπονόμευση, τότε υπάρχει πρόβλημα στη βάση της φιλίας. Οι υγιείς φιλίες αντέχουν την ειλικρίνεια και τα παράπονα. Η επικοινωνία παίζει καθοριστικό ρόλο. Δεν χρειάζεται πάντα να εκφράσεις τη ζήλια σου άμεσα, αλλά μπορείς να μοιραστείς τα συναισθήματά σου με τρόπο ώριμο. Οι αληθινοί φίλοι καταλαβαίνουν. Και συχνά, μέσα από αυτή την ειλικρίνεια, η σχέση γίνεται πιο δυνατή.