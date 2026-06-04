Το σύνδρομο του "μόνιμου βοηθού": Όταν φροντίζεις όλους εκτός από τον εαυτό σου

Υπάρχουν άνθρωποι που είναι πάντα διαθέσιμοι για όλους, όμως δυσκολεύονται να αναγνωρίσουν τις δικές τους ανάγκες - και αυτό συχνά οδηγεί σε εξάντληση.

Υπάρχουν άνθρωποι που όλοι τους παίρνουν τηλέφωνο όταν κάτι πάει στραβά. Είναι εκείνοι που θα βοηθήσουν, θα ακούσουν, θα οργανώσουν, θα ηρεμήσουν τους άλλους και θα προσπαθήσουν να λύσουν κάθε πρόβλημα. Συνήθως θεωρούνται «οι καλοί άνθρωποι» της παρέας ή της οικογένειας. Το πρόβλημα όμως είναι ότι αρκετές φορές αυτοί οι άνθρωποι καταλήγουν να αγνοούν πλήρως τις δικές τους ανάγκες.

Helper Syndrome: Γιατί κάποιοι άνθρωποι κουράζονται προσπαθώντας να βοηθούν πάντα τους άλλους

Σύμφωνα με ψυχολόγους, αυτό που συχνά αποκαλείται “helper syndrome” συνδέεται με την ανάγκη να αισθάνεται κάποιος χρήσιμος και απαραίτητος μέσα από τη φροντίδα των άλλων.

Η φροντίδα και η ενσυναίσθηση είναι πολύ σημαντικά χαρακτηριστικά. Το πρόβλημα ξεκινά όταν κάποιος αισθάνεται ότι πρέπει συνεχώς να είναι διαθέσιμος για όλους. Πολλοί άνθρωποι δυσκολεύονται να βάλουν όρια γιατί φοβούνται ότι θα φανούν εγωιστές ή αδιάφοροι. Και κάπως έτσι καταλήγουν να κουράζονται ψυχικά χωρίς να το καταλαβαίνουν.

Άνθρωποι που λειτουργούν συνεχώς σαν “emotional support system” για τους γύρω τους συχνά συσσωρεύουν τεράστια ψυχική κούραση. Ακούνε προβλήματα, προσπαθούν να βοηθήσουν όλους και αισθάνονται υπεύθυνοι για τη συναισθηματική ισορροπία των άλλων. Το αποτέλεσμα είναι ότι αρκετές φορές δεν μένει καθόλου χώρος για τις δικές τους ανάγκες ή ξεκούραση.

Πολλοί συνδέουν την αξία τους με το να είναι χρήσιμοι

Ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία του helper syndrome είναι ότι αρκετοί άνθρωποι αισθάνονται σημαντικοί μόνο όταν προσφέρουν. Δυσκολεύονται να χαλαρώσουν, να πουν «όχι» ή να απομακρυνθούν από προβλήματα άλλων ανθρώπων γιατί νιώθουν ότι τότε χάνουν τον ρόλο τους μέσα στις σχέσεις. Οι ψυχολόγοι εξηγούν ότι αυτή η συμπεριφορά συνδέεται συχνά με βαθύτερη ανάγκη αποδοχής ή επιβεβαίωσης.

Πολλοί άνθρωποι μπερδεύουν τα όρια με την απόρριψη ή την ψυχρότητα. Στην πραγματικότητα όμως, το να προστατεύεις τον χρόνο και την ψυχική σου ενέργεια είναι απαραίτητο για να μπορείς να έχεις υγιείς σχέσεις. Δεν χρειάζεται να λύνεις κάθε πρόβλημα, να απαντάς πάντα αμέσως ή να αισθάνεσαι υπεύθυνος για τα συναισθήματα όλων γύρω σου.

Τα τελευταία χρόνια γίνεται όλο και μεγαλύτερη συζήτηση γύρω από το emotional burnout και τη συναισθηματική εξάντληση. Και ίσως ένας από τους λόγους είναι ότι αρκετοί άνθρωποι έμαθαν να φροντίζουν όλους τους άλλους χωρίς ποτέ να ρωτούν τι χρειάζονται οι ίδιοι.

Οι υγιείς σχέσεις δεν απαιτούν να εξαντλείται συνεχώς ο ένας άνθρωπος για να νιώθει καλά ο άλλος. Χρειάζονται ισορροπία, επικοινωνία και χώρο ώστε και οι δύο πλευρές να αισθάνονται ασφαλείς χωρίς μόνιμη πίεση ή ενοχές. Πολλές φορές οι άνθρωποι που βοηθούν συνεχώς δυσκολεύονται να αποδεχτούν ότι δεν μπορούν να διορθώσουν τα πάντα. Κάποιες καταστάσεις δεν λύνονται με περισσότερη φροντίδα, περισσότερη διαθεσιμότητα ή περισσότερη ψυχική ενέργεια.