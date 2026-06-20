Η δύναμη της λήθης: Γιατί το «να ξεχνάμε» είναι εξίσου σημαντικό με το να θυμόμαστε

Η λήθη αποτελεί μηχανισμό για την αποφόρτιση και την "ψυχική" ισορροπία του εγκεφάλου.

Για δεκαετίες, η μνήμη αποτέλεσε το το επίκεντρο της νευροεπιστημονικής έρευνας. Χιλιάδες μελέτες έχουν επιχειρήσει να εξηγήσουν πώς ο εγκέφαλος αποθηκεύει εμπειρίες, πώς τις ανακαλεί και πώς αυτές διαμορφώνουν την ταυτότητά μας. Αντίθετα, η λήθη – το άλλο μισό της ίδιας εξίσωσης – έχει μελετηθεί λιγότερο συστηματικά, παρότι αποδεικνύεται ολοένα και περισσότερο ότι αποτελεί θεμελιώδη λειτουργία του εγκεφάλου και όχι απλώς μια «αδυναμία» του.

Η σύγχρονη νευροεπιστήμη εγκαταλείπει σταδιακά την παλιά αντίληψη ότι η μνήμη λειτουργεί σαν μια παθητική καταγραφή γεγονότων. Αντίθετα, αντιμετωπίζεται πλέον ως μια δυναμική και ανασυνθετική διαδικασία. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η λήθη δεν είναι το αντίθετο της μνήμης, αλλά ο μηχανισμός που της επιτρέπει να λειτουργεί αποτελεσματικά.

Ο εγκέφαλος δεν έχει τη δυνατότητα – ούτε και τη «χρησιμότητα» – να διατηρεί κάθε λεπτομέρεια της καθημερινής εμπειρίας. Αν θυμόμασταν με απόλυτη ακρίβεια κάθε συζήτηση, κάθε εικόνα και κάθε γεγονός, η γνωστική επιβάρυνση θα ήταν τεράστια. Η λήθη, επομένως, λειτουργεί ως φίλτρο: συμπυκνώνει, αφαιρεί και ιεραρχεί τις πληροφορίες, επιτρέποντας στον άνθρωπο να προσαρμόζεται πιο εύκολα στο περιβάλλον του.

Σημαντικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία παίζουν η προσοχή, η επανάληψη και το συναίσθημα. Ό,τι προσέχουμε και επαναλαμβάνουμε ενισχύεται στη μνήμη, ενώ ό,τι αγνοούμε τείνει να εξασθενεί. Το συναίσθημα λειτουργεί ως «φωτεινός σηματοδότης» για τον εγκέφαλο, υποδεικνύοντας ποιες εμπειρίες είναι σημαντικές. Για αυτό γεγονότα έντονα συναισθηματικά φορτισμένα – είτε θετικά είτε αρνητικά – αποτυπώνονται πιο έντονα και παραμένουν για μεγαλύτερο διάστημα.

Ωστόσο, ακόμη και οι συναισθηματικές μνήμες δεν είναι απόλυτα σταθερές. Έρευνες στη νευροεπιστήμη δείχνουν ότι ο εγκέφαλος διαθέτει μηχανισμούς «ενεργητικής λήθης», οι οποίοι δεν περιορίζονται σε μια απλή φθορά των αναμνήσεων με το πέρασμα του χρόνου. Αντίθετα, πρόκειται για βιολογικές διεργασίες που αναδομούν τα νευρωνικά δίκτυα της μνήμης, επιτρέποντας την προσαρμογή και την ανανέωση της εμπειρίας.

Αυτοί οι μηχανισμοί φαίνεται να συνδέονται με τον ύπνο, τη σωματική δραστηριότητα, αλλά και τη συνεχή έκθεση σε νέες εμπειρίες. Ο εγκέφαλος, μέσα από αυτές τις διαδικασίες, «ανανεώνει» τα αποθηκευμένα δεδομένα του, διατηρώντας ό,τι είναι χρήσιμο και αφήνοντας σταδιακά να υποχωρήσει ό,τι δεν εξυπηρετεί πλέον.

Η σημασία της λήθης γίνεται ακόμη πιο εμφανής όταν εξετάζουμε ψυχολογικές καταστάσεις όπως το άγχος, η διαταραχή μετατραυματικού στρες ή οι καταναγκαστικές σκέψεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η αδυναμία αποδέσμευσης από συγκεκριμένες μνήμες φαίνεται να επιβαρύνει τη λειτουργικότητα του ατόμου. Η λήθη, επομένως, δεν είναι απλώς μια γνωστική διαδικασία, αλλά και ένας κρίσιμος παράγοντας ψυχικής υγείας.

Δεν μπορούμε να «διατάξουμε» τον εαυτό μας να ξεχάσει. Μπορούμε όμως να επηρεάσουμε έμμεσα το τι ενισχύεται και τι εξασθενεί: μέσα από την προσοχή, τη συναισθηματική διαχείριση, τον ύπνο και τη δημιουργία νέων εμπειριών. Η σταδιακή απομάκρυνση από παλιά μοτίβα δεν σημαίνει απώλεια, αλλά προσαρμογή.

Η λήθη, τελικά, δεν είναι κενό. Είναι λειτουργία. Είναι ο τρόπος με τον οποίο ο εγκέφαλος «καθαρίζει χώρο» για το παρόν και το μέλλον. Αν η μνήμη μας προσφέρει συνέχεια, η λήθη μας προσφέρει ευελιξία. Και ίσως, σε βαθύτερο επίπεδο, η ανθρώπινη εμπειρία να διαμορφώνεται όχι μόνο από όσα θυμόμαστε, αλλά και από όσα – απαραίτητα – αφήνουμε πίσω.