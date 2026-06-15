Το πρώτο σημάδι έντονου στρες που όλοι αγνοούμε, σύμφωνα με ειδικούς

Το στρες αλλάζει τη συμπεριφορά μας πριν φτάσουμε σε burnout. Η αναγνώριση των πρώιμων ενδείξεων βοηθά στην έγκαιρη αντιμετώπισή του.

Το στρες αποτελεί αναπόφευκτο κομμάτι της καθημερινότητας, όμως σπάνια το αναγνωρίζουμε εγκαίρως. Οι περισσότεροι άνθρωποι αντιλαμβάνονται ότι πιέζονται μόνο όταν έχουν ήδη φτάσει σε σημείο εξάντλησης ή συναισθηματικής υπερφόρτωσης. Ωστόσο, σύμφωνα με ειδικούς στην ψυχολογία της συμπεριφοράς, υπάρχουν πιο πρώιμα και πιο διακριτικά σημάδια που λειτουργούν ως «καμπανάκια» κινδύνου. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά είναι το εξής: σταματάμε να συμπεριφερόμαστε όπως ο εαυτός μας.

Όταν το στρες αρχίζει να επηρεάζει τον οργανισμό, δεν αλλάζει απλώς τη διάθεσή μας, αλλά τροποποιεί και τις σταθερές μας συμπεριφορικές τάσεις. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τις ενισχύει υπερβολικά, μετατρέποντας θετικά χαρακτηριστικά σε υπερβολές. Σε άλλες, οδηγεί στο ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα, δημιουργώντας μια «αντιστροφή προσωπικότητας» υπό πίεση.

Όταν το στρες «μεγεθύνει» τον χαρακτήρα μας

Ένα από τα πιο συχνά μοτίβα είναι η υπερβολική ενίσχυση των συνηθισμένων μας αντιδράσεων. Άτομα που συνήθως παίρνουν αποφάσεις γρήγορα, υπό στρες μπορεί να γίνουν παρορμητικά και να αλλάζουν συχνά γνώμη. Όσοι είναι συνήθως οργανωμένοι, μπορεί να γίνουν υπερβολικά ελεγκτικοί ή μικροδιαχειριστικοί.

Παράλληλα, άνθρωποι που είναι κοινωνικοί και συνεργατικοί μπορεί να αρχίσουν να εξαρτώνται υπερβολικά από την επιβεβαίωση των άλλων, δυσκολευόμενοι να πάρουν αποφάσεις χωρίς συζήτηση. Άλλοι, πιο πρακτικοί και λογικοί, ενδέχεται να γίνουν ψυχροί ή απόμακροι, ενώ όσοι στηρίζουν την καινοτομία μπορεί να αντιδρούν αντισυμβατικά χωρίς ουσιαστικό λόγο.

Αυτές οι αλλαγές δεν είναι τυχαίες. Αντίθετα, αποτελούν προσπάθεια του εγκεφάλου να διαχειριστεί αυξημένη πίεση, χρησιμοποιώντας πιο έντονες εκδοχές των συνηθισμένων στρατηγικών μας.

Όταν το στρες μας αλλάζει… εντελώς

Σε άλλες περιπτώσεις, η επίδραση του στρες είναι ακόμη πιο έντονη, οδηγώντας σε αντίθετες συμπεριφορές από τις συνηθισμένες. Ένα άτομο που συνήθως παίρνει εύκολα αποφάσεις μπορεί να μπλοκάρει και να αναβάλλει συνεχώς επιλογές, φοβούμενο το λάθος. Κάποιος που είναι ενεργητικός και παραγωγικός μπορεί να αισθάνεται εξάντληση και να πέφτει σε αναβλητικότητα ή «παράλυση ανάλυσης».

Οι κοινωνικοί άνθρωποι μπορεί να αποσύρονται από ομάδες και συναντήσεις, ενώ όσοι είναι συνήθως ανοιχτοί στην επικοινωνία μπορεί να γίνονται πιο κλειστοί ή ευάλωτοι στην κριτική. Αντίστοιχα, οργανωτικοί χαρακτήρες μπορεί να εγκαταλείπουν τη συνέπεια και τις διαδικασίες, αφήνοντας εκκρεμότητες.

Ακόμη και η λήψη αποφάσεων αλλάζει: η λογική μπορεί να δώσει τη θέση της στο συναίσθημα ή στο ένστικτο, ενώ η συνεργατικότητα μπορεί να μετατραπεί σε καχυποψία ή εγωκεντρισμό.

Η σημασία της αυτοπαρατήρησης

Σύμφωνα με τη διδάκτορα συμπεριφορικής ψυχολογίας, Lauren Florko, αυτές οι μεταβολές σπάνια οδηγούν σε παραγωγικές συμπεριφορές. Αντίθετα, αποτελούν ενδείξεις ότι ο οργανισμός βρίσκεται υπό πίεση. Η έγκαιρη αναγνώρισή τους μπορεί να λειτουργήσει προστατευτικά, πριν το στρες εξελιχθεί σε burnout.

Μια απλή αλλά αποτελεσματική πρακτική είναι η καθημερινή ή εβδομαδιαία αυτοπαρατήρηση: να αναρωτιόμαστε αν εμφανίστηκαν συμπεριφορές που δεν μας χαρακτηρίζουν. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να εντοπίσουμε μοτίβα πίεσης και να παρέμβουμε έγκαιρα.

Από το σύμπτωμα στην αιτία

Πέρα από τη συμπεριφορά, σημαντικό είναι να εντοπίζονται και οι βαθύτερες αιτίες του στρες. Συχνά, η ένταση προκύπτει όταν βασικές ψυχολογικές ανάγκες δεν καλύπτονται: ανάγκη για αυτονομία, σαφείς στόχους, κοινωνική σύνδεση, αίσθηση προόδου ή επαρκής ξεκούραση. Οι αλλαγές στη συμπεριφορά αποτελούν απλώς την επιφάνεια ενός βαθύτερου ζητήματος.

Το στρες είναι αναπόφευκτο, αλλά η εξάντληση δεν είναι. Η κατανόηση των πρώιμων ενδείξεων μάς δίνει τη δυνατότητα να ανακτούμε τον έλεγχο πριν η πίεση γίνει υπερβολική, προστατεύοντας τόσο την ψυχική μας υγεία όσο και την καθημερινή μας λειτουργικότητα.