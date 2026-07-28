Τι κάνουν όσοι δεν αγχώνονται ποτέ για τη δουλειά - Η αναισθησία στο μεγαλείο της

Το τραγούδι “χαλαρά, η ζωή είναι ωραία” μάλλον γράφτηκε γι’ αυτούς

Υπάρχουν άνθρωποι γύρω μας, που η λέξη «άγχος» δεν τους αγγίζει. Όχι, δεν ζουν σε έναν ουτοπικό κόσμο, απλώς η κοσμοθεωρία τους είναι εντελώς διαφορετική από των περισσότερων εκεί έξω. Και προβλήματα αντιμετωπίζουν και καθημερινές μάχες με τον χρόνο δίνουν και υπερπροσπάθεια κάνουν, ώστε να ανταπεξέλθουν σε όλα, όμως και πάλι το άγχος δεν έχει θέση στη ζωή τους. Και πριν προλάβεις να τους αποκαλέσεις αναίσθητους, θέλω να κάνω την εξής διευκρίνιση: δεν είναι θέμα χαρακτήρα, αλλά θέμα mindset.

Σύμφωνα με την επιστήμη, αυτή η κατηγορία ανθρώπων έχει μάθει να βάζει προτεραιότητες στη ζωή της, δίνοντας στη δουλειά την αξία που της αναλογεί. Δεν είναι ότι αδιαφορεί για το εργασιακό κομμάτι ή είναι μη επαγγελματίας, απλώς θεωρεί αναπόσπαστο κομμάτι της καλής ζωής την ισορροπία μεταξύ δουλειάς και προσωπικού χρόνου. Ό,τι κι αν συμβαίνει στη δουλειά, την αφορά τις ώρες που βρίσκεται εκεί και ό,τι κι αν συμβαίνει στο σπίτι την αφορά τις ώρες που είναι στο σπίτι.

Υπάρχει κι ένα ακόμη κοινό χαρακτηριστικό που μοιράζονται αυτοί οι άνθρωποι: δεν αφήνουν τη δουλειά να καθορίζει τη διάθεσή τους. Μια κακή μέρα στο γραφείο δεν σημαίνει απαραίτητα μια κακή ζωή, ούτε μια δύσκολη εβδομάδα μεταφράζεται σε προσωπική αποτυχία. Έχουν καταφέρει να αποσυνδέσουν την επαγγελματική πίεση από την προσωπική τους αξία και αυτό τους επιτρέπει να διαχειρίζονται τις προκλήσεις με περισσότερη ψυχραιμία και καθαρό μυαλό.

6 πράγματα που κάνουν καθημερινά όσοι δεν αγχώνονται ποτέ για τη δουλειά

1. Δεν αντιμετωπίζουν κάθε πρόβλημα σαν να είναι έκτακτη ανάγκη

Υπάρχουν άνθρωποι που μόλις εμφανιστεί ένα e-mail με τη λέξη «επείγον», ανεβαίνουν οι παλμοί τους. Εκείνοι όμως που δεν αγχώνονται εύκολα ξέρουν ότι δεν είναι όλα θέμα ζωής και θανάτου. Πριν αντιδράσουν, αξιολογούν την κατάσταση και ξεχωρίζουν τι πραγματικά χρειάζεται άμεση αντιμετώπιση και τι μπορεί να περιμένει λίγες ώρες ή ακόμη και την επόμενη ημέρα. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγουν να ζουν διαρκώς σε κατάσταση συναγερμού, η οποία τελικά εξαντλεί περισσότερο απ' όσο βοηθά.

2. Δεν ξεχνούν ποτέ πότε τελειώνει η εργάσιμη ημέρα

Η τεχνολογία έχει καταργήσει σε μεγάλο βαθμό τα όρια μεταξύ δουλειάς και προσωπικής ζωής. Μηνύματα, e-mails και τηλεφωνήματα μπορούν να φτάσουν οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας. Εκείνοι, όμως, που προστατεύουν την ψυχική τους ηρεμία γνωρίζουν ότι η ξεκούραση δεν είναι πολυτέλεια αλλά ανάγκη. Όταν σχολάσουν, αφιερώνουν χρόνο στους ανθρώπους τους, στα χόμπι τους ή απλώς στον εαυτό τους, χωρίς ενοχές. Γιατί ξέρουν ότι ένας άνθρωπος που δεν ξεκουράζεται, αργά ή γρήγορα δεν μπορεί να αποδώσει ούτε στη δουλειά.

3. Δεν έχουν αυτοσκοπό να κάνουν τους πάντες ευτυχισμένους

Δεν προσπαθούν να λένε συνεχώς «ναι», ούτε αναλαμβάνουν περισσότερα από όσα μπορούν να διαχειριστούν μόνο και μόνο για να μη δυσαρεστήσουν κάποιον. Αναγνωρίζουν ότι είναι αδύνατο να ικανοποιήσεις όλες τις απαιτήσεις και όλους τους ανθρώπους γύρω σου. Έτσι, βάζουν όρια, εκφράζουν με ειλικρίνεια τι μπορούν να κάνουν και δεν φορτώνονται ευθύνες που δεν τους αναλογούν. Αυτό δεν τους κάνει λιγότερο συνεργάσιμους, αλλά πιο ισορροπημένους.

4. Τα προσωπικά δράματα μένουν πάντοτε εκτός χώρου εργασίας

Κανείς δεν έχει μια ζωή χωρίς προβλήματα. Ωστόσο, οι άνθρωποι που διαχειρίζονται καλύτερα το άγχος προσπαθούν, όσο είναι εφικτό, να μην αφήνουν κάθε προσωπική δυσκολία να επηρεάζει την καθημερινότητα στη δουλειά. Αντίστοιχα, όταν επιστρέφουν στο σπίτι, δεν κουβαλούν μαζί τους όλες τις εντάσεις του γραφείου. Αυτή η νοητική «εναλλαγή ρόλων» τους βοηθά να είναι παρόντες σε κάθε πτυχή της ζωής τους και να μην μπερδεύουν τους ρόλους.

5. Ζητούν βοήθεια πριν φτάσουν στα όριά τους

Ένα από τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν πολλοί εργαζόμενοι είναι ότι περιμένουν να εξαντληθούν για να παραδεχτούν πως δεν τα βγάζουν πέρα. Οι άνθρωποι που δεν αφήνουν το άγχος να τους καταβάλει, λειτουργούν διαφορετικά. Αν αντιληφθούν ότι ο φόρτος εργασίας ξεπερνά τις δυνατότητές τους, μιλούν εγκαίρως, ζητούν υποστήριξη από συναδέλφους ή προϊσταμένους και αναζητούν λύσεις πριν η κατάσταση γίνει ανεξέλεγκτη. Για εκείνους, το να ζητήσεις βοήθεια δεν είναι αδυναμία αλλά ένδειξη ωριμότητας.

6. Θυμούνται πάντα ότι η δουλειά τους αποτελεί μόνο ένα μέρος της ταυτότητάς τους

Ίσως αυτό να είναι και το σημαντικότερο από όλα. Δεν ορίζουν την αξία τους αποκλειστικά από τον επαγγελματικό ρόλο τους, τον μισθό ή τη θέση που κατέχουν. Είναι φίλοι, γονείς, σύντροφοι, παιδιά, άνθρωποι με ενδιαφέροντα, όνειρα και εμπειρίες πέρα από το γραφείο. Γι' αυτό και μια δύσκολη περίοδος στη δουλειά δεν κλονίζει ολόκληρη την εικόνα τους. Ξέρουν ότι η εργασία είναι σημαντική, αλλά δεν είναι το μοναδικό κομμάτι που τους κάνει αυτό που είναι.

