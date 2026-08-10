Μήπως έχεις έλλειψη αυτοεκτίμησης; 5 αθόρυβες συμπεριφορές που το επιβεβαιώνουν

Μερικές φορές, η “διάγνωση” μιας κατάστασης κρύβεται στις πιο συνηθισμένες και καθημερινές συμπεριφορές.

«Συγγνώμη που σε ενοχλώ», «δεν είναι τίποτα σπουδαίο», «μάλλον δεν θα τα καταφέρω». Φράσεις που μπορεί να λέμε σχεδόν μηχανικά μέσα στην καθημερινότητά μας, χωρίς να συνειδητοποιούμε, ότι πίσω τους ίσως κρύβεται κάτι περισσότερο από μια απλή συνήθεια: ο τρόπος που έχουμε προγραμματίσει το μυαλό μας να σκέφτεται.

Η χαμηλή αυτοεκτίμηση δεν έχει πάντα την εικόνα που φανταζόμαστε. Δεν σημαίνει απαραίτητα, ότι κάποιος είναι ντροπαλός ή ότι δεν μιλάει με σιγουριά. Μπορεί να εμφανίζεται μέσα από την ανάγκη για επιβεβαίωση, την τελειομανία, την αποφυγή ή τη δυσκολία να βάλουμε όρια. Φυσικά, μία συμπεριφορά από μόνη της δεν αρκεί για να επιβεβαιώσει την έλλειψη αυτοπεποίθησης και αυτοεκτίμησης. Όταν, όμως, κάποια μοτίβα επαναλαμβάνονται, ίσως αξίζει να τους δώσουμε λίγη περισσότερη προσοχή.

5 σημάδια που επιβεβαιώνουν ότι έχεις έλλειψη αυτοεκτίμησης

1. Δυσκολεύεσαι να δεχτείς ένα κομπλιμέντο

Όταν δυσκολευόμαστε να δεχτούμε κάτι θετικό για τον εαυτό μας και σπεύδουμε να το ακυρώσουμε, μπορεί να υπάρχει μια εσωτερική εικόνα που δεν συμβαδίζει με αυτό που βλέπουν οι άλλοι. Άνθρωποι με χαμηλή αυτοεκτίμηση συχνά δυσκολεύονται να αποδεχτούν θετικά σχόλια, ιδιαίτερα όταν αυτή έρχεται σε αντίθεση με τον τρόπο που αξιολογούν τον εαυτό τους. Την επόμενη φορά, δοκίμασε κάτι απλό: ένα «ευχαριστώ» αρκεί.

2. Λες συνεχώς «συγγνώμη»

Αν το «συγγνώμη» έχει γίνει σχεδόν αντανακλαστικό, ίσως αξίζει να αναρωτηθείς γιατί νιώθεις τόσο συχνά ότι πρέπει να απολογείσαι. Η χαμηλή αυτοεκτίμηση μπορεί να συνδέεται με δυσκολία στη διεκδικητικότητα και στην έκφραση των προσωπικών μας αναγκών. Δεν χρειάζεται να απολογείσαι, επειδή καταλαμβάνεις χώρο. Just saying.

3. Λες «ναι» ενώ θέλεις να πεις «όχι»

Έχεις ήδη φορτωμένο πρόγραμμα, αλλά δέχεσαι άλλη μία υποχρέωση. Δεν θέλεις να βγεις, αλλά φοβάσαι μήπως παρεξηγηθούν. Κάποιος ζητά κάτι και απαντάς «ναι» πριν καν σκεφτείς αν πραγματικά μπορείς.

Η συνεχής ανάγκη να ικανοποιούμε τους άλλους μπορεί να συνδέεται με χαμηλή αυτοεκτίμηση. Όταν η αποδοχή των άλλων γίνεται απαραίτητη για να νιώθουμε καλά με τον εαυτό μας, τα προσωπικά μας όρια συχνά περνούν σε δεύτερη μοίρα. Και όχι, ένα «όχι» δεν σε κάνει εγωίστρια.

4. Αποφεύγεις ευκαιρίες επειδή φοβάσαι την αποτυχία

Μια νέα δουλειά, μια παρουσίαση, ένα καινούργιο χόμπι. Πριν καν δοκιμάσεις, έχεις ήδη αποφασίσει ότι «δεν είσαι αρκετά καλή». Η αποφυγή μπορεί να μας ανακουφίζει προσωρινά, αλλά μακροπρόθεσμα μπορεί να ενισχύσει την πεποίθηση ότι δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε. Έτσι δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος: φοβάμαι ότι θα αποτύχω, δεν προσπαθώ και τελικά δεν αποκτώ ποτέ την εμπειρία που θα μπορούσε να μου αποδείξει το αντίθετο.

5. Θέλεις να τα κάνεις όλα τέλεια

Η τελειομανία δεν είναι πάντα συνώνυμη με την αυτοπεποίθηση. Μερικές φορές κρύβει ακριβώς το αντίθετο. Αν ένα λάθος σε κάνει να αισθάνεσαι ότι απέτυχες ως άνθρωπος ή αν πιστεύεις ότι πρέπει διαρκώς να αποδεικνύεις την αξία σου, τότε ίσως δεν κυνηγάς απλώς το καλύτερο αποτέλεσμα. Ίσως προσπαθείς να αποφύγεις την αίσθηση ότι «δεν είσαι αρκετή».

