Τι είναι το passport bros που βλέπεις παντού στο TikTok - Για red flag φαίνεται πάντως

Το φαινόμενο των λεγόμενων “passport bros” μεγαλώνει συνεχώς και ανοίγει μια μεγαλύτερη συζήτηση γύρω από τις σύγχρονες σχέσεις και τους ρόλους των φύλων.

Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι άντρες από τις ΗΠΑ και άλλες δυτικές χώρες ταξιδεύουν ή μετακομίζουν στο εξωτερικό αναζητώντας αυτό που αποκαλούν «πιο παραδοσιακές σχέσεις». Το φαινόμενο έχει γίνει ιδιαίτερα γνωστό μέσα από TikTok, YouTube και άλλων social media και συνδέεται με τον όρο “passport bros”.

Οι άντρες αυτοί συχνά αναφέρουν ότι έχουν κουραστεί από το σύγχρονο dating στις χώρες τους και πιστεύουν ότι σε μέρη όπως η Ταϊλάνδη, οι Φιλιππίνες, η Βραζιλία ή η Κολομβία μπορούν να βρουν γυναίκες με πιο «παραδοσιακές αξίες».

Το θέμα όμως είναι πολύ πιο σύνθετο από ένα απλό «οι άντρες ψάχνουν γυναίκες στο εξωτερικό». Στην πραγματικότητα, πίσω από αυτή την τάση κρύβεται μια πολύ μεγαλύτερη συζήτηση για το πώς έχουν αλλάξει οι σχέσεις τα τελευταία χρόνια.

“Passport bros”: Η νέα τάση που προκαλεί συζητήσεις στο internet

Πολλοί άνθρωποι -όχι μόνο άντρες — δηλώνουν πλέον κουρασμένοι από την κουλτούρα των dating apps. Endless swiping, ghosting, επιφανειακές γνωριμίες και η αίσθηση ότι οι σχέσεις έχουν μετατραπεί σε «αγορά επιλογών» δημιουργούν έντονη απογοήτευση.

Aρκετοί άντρες που συμμετέχουν στο trend θεωρούν ότι στις δυτικές κοινωνίες οι σχέσεις έχουν γίνει υπερβολικά συγκρουσιακές ή ότι οι ρόλοι μέσα στις σχέσεις έχουν αλλάξει με τρόπο που τους δυσκολεύει. Κάποιοι αναζητούν πιο σταθερές σχέσεις, άλλοι μεγαλύτερη συναισθηματική φροντίδα και άλλοι πιο παραδοσιακή εικόνα οικογένειας.

Το TikTok και το YouTube έπαιξαν τεράστιο ρόλο στην εξάπλωση του φαινομένου. Δημιουργοί περιεχομένου ανεβάζουν βίντεο από τη ζωή τους στο εξωτερικό, παρουσιάζοντας τις σχέσεις τους σχεδόν σαν «life upgrade». Σε πολλά videos εμφανίζονται εικόνες καθημερινότητας που προβάλλονται ως πιο «ήρεμες» και πιο οικογενειακές σε σχέση με τη ζωή στις δυτικές χώρες. Το πρόβλημα είναι ότι τα social media συχνά παρουσιάζουν μια πολύ απλουστευμένη εικόνα της πραγματικότητας. Οι πολιτισμικές διαφορές, οι δυσκολίες επικοινωνίας και οι ανισορροπίες δύναμης μέσα σε τέτοιες σχέσεις σπάνια εμφανίζονται τόσο έντονα online.

Το trend έχει δεχτεί έντονη κριτική, κυρίως επειδή αρκετοί θεωρούν ότι πίσω από την ιδέα της «παραδοσιακής γυναίκας» κρύβεται συχνά η επιθυμία για πιο άνισες σχέσεις. Ορισμένοι κοινωνιολόγοι και αρθρογράφοι επισημαίνουν ότι οι οικονομικές ανισότητες παίζουν σημαντικό ρόλο. Ένας άντρας από τις ΗΠΑ ή την Ευρώπη μπορεί να έχει πολύ μεγαλύτερη οικονομική δύναμη σε μια φτωχότερη χώρα, κάτι που αλλάζει αυτόματα τη δυναμική της σχέσης. Παράλληλα, αρκετοί άνθρωποι θεωρούν προβληματική την ιδέα ότι ολόκληρες χώρες ή κουλτούρες παρουσιάζονται σαν «καλύτερες αγορές συζύγων».

Η ανάγκη για σύνδεση πίσω από το trend

Παρά τις υπερβολές των social media, το φαινόμενο φαίνεται να αποκαλύπτει και κάτι βαθύτερο: πολλοί άνθρωποι αισθάνονται απογοητευμένοι, μόνοι ή κουρασμένοι από τον τρόπο που λειτουργούν σήμερα οι σχέσεις. Οι οικονομικές πιέσεις, η συνεχής εργασία, η αβεβαιότητα και η online κουλτούρα έχουν αλλάξει σημαντικά τον τρόπο που γνωρίζονται και συνδέονται οι άνθρωποι. Και αυτό δεν αφορά μόνο τους άντρες. Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερες γυναίκες μιλούν επίσης δημόσια για εξάντληση από τις σύγχρονες σχέσεις, την ανισορροπία στις ευθύνες μέσα στα ζευγάρια και την πίεση των dating apps.

Το ενδιαφέρον είναι ότι ο όρος «παραδοσιακή σχέση» σημαίνει διαφορετικά πράγματα για διαφορετικούς ανθρώπους. Για κάποιους σημαίνει σταθερότητα και οικογένεια. Για άλλους πιο ξεκάθαρους ρόλους μέσα στη σχέση. Και για κάποιους άλλους, απλώς μια ανάγκη να νιώσουν περισσότερο επιθυμητοί ή συναισθηματικά σημαντικοί. Το πρόβλημα είναι ότι οι σχέσεις δεν λειτουργούν ποτέ τόσο απλά όσο παρουσιάζονται στο internet. Πολιτισμικές διαφορές, διαφορετικές προσδοκίες και οικονομικά κίνητρα μπορούν να δημιουργήσουν πολύ πιο περίπλοκες καταστάσεις απ’ όσο δείχνουν τα TikTok videos.

Η άνοδος των “passport bros” δεν αφορά μόνο το dating. Αντανακλά μια μεγαλύτερη κοινωνική αλλαγή γύρω από τη μοναξιά, τις σχέσεις και το πώς οι άνθρωποι προσπαθούν να βρουν σύνδεση μέσα σε έναν κόσμο που αλλάζει γρήγορα.