Το «red flag» στις σχέσεις που είναι στην πραγματικότητα green flag! Οι εξήγηση μιας ψυχολόγου του Harvard για τα ζευγάρια.

Όταν ξεκινάς μια καινούργια σχέση, είναι πολύ εύκολο να πέσεις στην παγίδα του «δεν με νοιάζει και τόσο». Μπορεί να σου αρέσει πολύ ο άλλος, να περιμένεις με αγωνία ένα μήνυμά του και να θέλεις να ξέρεις πού πηγαίνει η σχέση σας, αλλά παρ' όλα αυτά να προσπαθείς να δείχνεις πιο cool και αδιάφορη. Γιατί; Επειδή φοβάσαι μήπως φανείς ανασφαλής, πιεστική ή υπερβολικά διαθέσιμη.

Κάπως έτσι, μπορεί να σκέφτεσαι δύο και τρεις φορές πριν στείλεις μήνυμα, να αποφεύγεις να ρωτήσεις τι ακριβώς αισθάνεται για σένα ή να κάνεις ότι δεν σε πειράζει όταν εξαφανίζεται για μία ολόκληρη ημέρα. Άλλωστε, το σύγχρονο dating έχει κάνει το «δεν με νοιάζει» να μοιάζει σχεδόν με ένδειξη αυτοπεποίθησης. Μόνο που δεν είναι απαραίτητα έτσι.

Σύμφωνα με ψυχολόγο του Harvard, το να θέλεις επιβεβαίωση από τον άνθρωπο με τον οποίο βγαίνεις δεν σημαίνει ότι είσαι needy. Αντίθετα, όταν εκφράζεις με υγιή τρόπο τις ανάγκες και τις ανασφάλειές σου, μπορεί να δείχνεις κάτι πολύ πιο σημαντικό: ότι έχεις συναισθηματική ωριμότητα.

Δεν χρειάζεται να παίζεις τον ρόλο της αδιάφορης

Αν έχεις γνωρίσει κάποιον που σου αρέσει πραγματικά, είναι απόλυτα φυσιολογικό να νιώσεις κάποια στιγμή ανασφάλεια. Μια νέα σχέση μπορεί να ξυπνήσει παλιούς φόβους, όπως τον φόβο της απόρριψης ή της εγκατάλειψης. Μπορεί να αναρωτηθείς αν ο άλλος αισθάνεται το ίδιο με εσένα, αν βλέπει τη σχέση σας σοβαρά ή αν απλώς περνάει καλά. Και το να θέλεις απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα δεν σημαίνει ότι έχεις πρόβλημα. Σημαίνει ότι σε ενδιαφέρει.

Το πρόβλημα ξεκινά όταν πιστεύεις ότι για να κρατήσεις το ενδιαφέρον του άλλου πρέπει να κρύψεις όλα όσα αισθάνεσαι. Όταν προσπαθείς συνεχώς να φαίνεσαι αδιάφορη, στην πραγματικότητα δεν επιτρέπεις στον άλλο να γνωρίσει ποια είσαι πραγματικά. Και δύσκολα μπορεί να δημιουργηθεί μια ουσιαστική σχέση όταν και οι δύο προσπαθείτε να παίξετε έναν ρόλο.

Πότε το να ζητάς επιβεβαίωση είναι υγιές;

Υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο να ζητάς περιστασιακά επιβεβαίωση και στο να χρειάζεσαι διαρκώς την προσοχή του άλλου για να αισθάνεσαι καλά. Αν, για παράδειγμα, αισθάνεσαι ότι η επικοινωνία σας έχει αλλάξει και αυτό σε προβληματίζει, μπορείς απλώς να το πεις. Δεν χρειάζεται να εξαφανιστείς για να δεις αν θα σε αναζητήσει, ούτε να ξεκινήσεις έναν καβγά για να διαπιστώσεις αν πραγματικά ενδιαφέρεται. Μπορείς να πεις κάτι τόσο απλό όσο: «Νιώθω λίγο περίεργα τελευταία με την επικοινωνία μας. Θα ήθελα να συζητήσουμε αν όλα είναι καλά μεταξύ μας». Αυτό είναι πολύ διαφορετικό από το να απαιτείς συνεχώς αποδείξεις ότι σε αγαπά ή ότι σε θέλει.

Η ανάγκη για επιβεβαίωση γίνεται προβληματική όταν δεν υπάρχει ποτέ αρκετή. Όταν, όσο κι αν σου εξηγεί ο σύντροφός σου ότι όλα είναι καλά, εσύ συνεχίζεις να χρειάζεσαι νέες αποδείξεις. Ή όταν χρησιμοποιείς παιχνίδια και χειριστικές συμπεριφορές για να πάρεις την απάντηση που φοβάσαι να ζητήσεις ευθέως.

Μπορεί να απομακρύνεσαι επίτηδες για να δεις αν θα σε κυνηγήσει, να προσπαθείς να τον κάνεις να ζηλέψει ή να δημιουργείς έναν καβγά μόνο και μόνο για να επιβεβαιώσεις ότι εξακολουθεί να νοιάζεται. Στην πραγματικότητα, πίσω από όλα αυτά μπορεί να κρύβεται μία μόνο ερώτηση: «Με θέλεις πραγματικά;» Το πρόβλημα είναι ότι τέτοιες συμπεριφορές μπορεί προσωρινά να σου δώσουν την απάντηση που ψάχνεις, αλλά μακροπρόθεσμα καταστρέφουν την εμπιστοσύνη και την ασφάλεια μέσα στη σχέση.

Το πραγματικό green flag είναι να λες τι χρειάζεσαι

Μια υγιής σχέση δεν σημαίνει ότι δεν θα έχεις ποτέ ανασφάλειες. Σημαίνει ότι μπορείς να τις επικοινωνείς χωρίς παιχνίδια. Αν κάτι σε ενοχλεί, μπορείς να το πεις. Αν χρειάζεσαι περισσότερη επικοινωνία, μπορείς να το ζητήσεις. Αν δεν είσαι σίγουρη για το πού βρίσκεται η σχέση σας, μπορείς να κάνεις αυτή την κουβέντα.

Δεν χρειάζεται να περιμένεις τρεις μήνες, έξι μήνες ή οποιοδήποτε άλλο «σωστό» χρονικό διάστημα έχει επιβάλει το dating culture. Μπορείς να πεις: «Δεν είμαι σίγουρη πού βρισκόμαστε και θα ήθελα να το συζητήσουμε» ή «Όταν δεν έχω νέα σου για πολλές ώρες, παρατηρώ ότι αγχώνομαι και ήθελα να σου πω πώς νιώθω». Με αυτόν τον τρόπο δεν κατηγορείς τον άλλο. Μιλάς για το δικό σου συναίσθημα και του δίνεις την ευκαιρία να σου απαντήσει. Και αυτό είναι ίσως ένα από τα μεγαλύτερα σημάδια συναισθηματικής ωριμότητας: να μη φοβάσαι να ζητήσεις αυτό που χρειάζεσαι.

Γιατί τελικά η αυτοπεποίθηση δεν είναι να προσποιείσαι ότι δεν σε νοιάζει. Είναι να ξέρεις ότι μπορείς να πεις «αυτό χρειάζομαι» και να αντέξεις την απάντηση που θα πάρεις.