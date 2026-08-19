Πόσο πρέπει να ψάχνεις κάποιον πριν από ένα πρώτο ραντεβού; Δες πότε το social media stalking βοηθά και πότε γίνεται υπερβολικό.

Σήμερα, πριν από ένα πρώτο ραντεβού, είναι σχεδόν αυτονόητο ότι θα έχεις ήδη ρίξει μια ματιά στο προφίλ του άλλου. Λίγο Instagram, μερικές φωτογραφίες, ίσως και μια γρήγορη αναζήτηση για να δεις ποιος είναι και τι κάνει. Δεν είναι κάτι παράξενο, όλοι το κάνουμε. Το θέμα είναι πού σταματά η απλή περιέργεια και πού ξεκινά η υπερβολή.

Το πρώτο «Google test»

Όταν πρόκειται να γνωρίσεις έναν άνθρωπο που δεν έχεις ξαναδεί από κοντά, είναι λογικό να θέλεις να ξέρεις μερικά βασικά πράγματα. Άλλωστε, τα social media έχουν γίνει ένα είδος ψηφιακής ταυτότητας. Μια γρήγορη αναζήτηση μπορεί να σου δείξει τι άνθρωπος είναι, με ποιους κάνει παρέα, τι δουλειά κάνει ή ακόμη και αν οι πληροφορίες που σου έχει δώσει ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Στο dating, αυτή η συνήθεια είναι πλέον σχεδόν αυτονόητη. Πριν από ένα πρώτο ραντεβού θέλεις να έχεις μια εικόνα για το ποιος θα κάθεται απέναντί σου. Και, σε έναν βαθμό, αυτό μπορεί να λειτουργήσει προστατευτικά.

Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου κάποιος παρουσιάζει μια εντελώς διαφορετική εικόνα σε μια εφαρμογή γνωριμιών από αυτή που ισχύει στην πραγματικότητα. Οι ψεύτικες φωτογραφίες, τα παραποιημένα στοιχεία και οι εικόνες που δημιουργούνται με τεχνητή νοημοσύνη κάνουν ακόμη πιο δύσκολο το να γνωρίζεις ποιος βρίσκεται πραγματικά πίσω από ένα προφίλ.

Όταν το ψάξιμο γίνεται θέμα ασφάλειας

Το να αναζητήσεις κάποιον πριν από ένα ραντεβού δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είσαι καχύποπτη. Μπορεί να είναι ένας απλός τρόπος να προστατεύσεις τον εαυτό σου. Ειδικά όταν έχεις γνωρίσει κάποιον αποκλειστικά online, μια μικρή διασταύρωση πληροφοριών μπορεί να σε βοηθήσει να αισθανθείς πιο ασφαλής. Μπορείς, για παράδειγμα, να επιβεβαιώσεις ότι το όνομα, η φωτογραφία και ορισμένα βασικά στοιχεία ταιριάζουν.

Μπορείς επίσης να επιλέξεις να κάνεις μια σύντομη τηλεφωνική συνομιλία ή βιντεοκλήση πριν συναντηθείτε. Και αυτό δεν αφορά μόνο την αποφυγή μιας πιθανής απάτης. Μπορεί απλώς να σε γλιτώσει από ένα ραντεβού που θα αποδειχθεί εντελώς διαφορετικό από αυτό που περίμενες.

Αλλά υπάρχει και μια παγίδα

Το πρόβλημα ξεκινά όταν προσπαθείς να γνωρίσεις κάποιον πριν τον γνωρίσεις πραγματικά. Αν έχεις περάσει μία ώρα κοιτάζοντας τις παλιές του φωτογραφίες, έχεις διαβάσει κάθε σχόλιο που έχει κάνει και έχεις προσπαθήσει να καταλάβεις από τα posts του τι άνθρωπος είναι, είναι πολύ πιθανό να έχεις ήδη δημιουργήσει μια ολόκληρη ιστορία στο μυαλό σου.

Και αυτή η ιστορία μπορεί να μην έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Τα social media δείχνουν μόνο ένα κομμάτι της ζωής κάποιου. Βλέπεις τις διακοπές, τις παρέες, τα ωραία εστιατόρια, τις επιτυχίες και τις στιγμές που επέλεξε να μοιραστεί. Δεν βλέπεις όμως απαραίτητα την καθημερινότητά του, τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνεί ή το πώς θα νιώσεις όταν καθίσετε πραγματικά ο ένας απέναντι στον άλλον.

Το ίδιο συμβαίνει όταν ψάχνεις τις κριτικές ενός εστιατορίου πριν πας ή όταν βλέπεις δεκάδες φωτογραφίες ενός ξενοδοχείου πριν ταξιδέψεις. Θέλεις να ξέρεις τι σε περιμένει, όμως μαζί με την ασφάλεια χάνεται και ένα μέρος του αυθόρμητου.

Άφησε λίγο χώρο και για την έκπληξη

Το πρώτο ραντεβού έχει ενδιαφέρον ακριβώς επειδή δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Μπορεί να ανακαλύψεις ότι ο άνθρωπος που περίμενες να είναι αδιάφορος είναι τελικά εξαιρετικά γοητευτικός. Μπορεί να διαπιστώσεις ότι κάποιος που σου φαινόταν ιδανικός online δεν σου ταιριάζει καθόλου από κοντά. Και τα δύο είναι χρήσιμες πληροφορίες που δεν μπορείς να πάρεις από ένα Instagram προφίλ.

Γι’ αυτό, ίσως η λύση δεν είναι να σταματήσεις εντελώς να ψάχνεις. Είναι να βρεις τη δική σου ισορροπία. Ένας βασικός έλεγχος για λόγους ασφάλειας είναι διαφορετικός από το να προσπαθείς να ανακαλύψεις ολόκληρη τη ζωή ενός ανθρώπου πριν καν πιείτε τον πρώτο σας καφέ.

Την επόμενη φορά, λοιπόν, που θα πιάσεις τον εαυτό σου να κάνει scroll μέχρι τις φωτογραφίες του 2018, ίσως αξίζει να σταματήσεις. Άφησε κάτι και για τη συζήτηση που θα κάνετε από κοντά. Γιατί, τελικά, δεν μπορείς να γνωρίσεις πραγματικά κάποιον πριν τον γνωρίσεις. Και ίσως αυτή να είναι όλη η μαγεία του πρώτου ραντεβού.