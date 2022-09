Αν περπατάς πιο γρήγορα μειώνεις τον κίνδυνο για άνοια, καρκίνο ή καρδιακές παθήσεις - Νέα μεγάλη έρευνα

Τελικά, δεν έχουν σημασία μόνο τα βήματα που κάνει κάποιος μες στη μέρα αλλά και ο ρυθμός του περπατήματός του, σύμφωνα με νέα μεγάλη έρευνα

Αν μέχρι σήμερα αγχωνόσουν για το πόσα βήματα πρέπει να κάνεις καθημερινά για να είσαι υγιής, νέα έρευνα έρχεται να ρίξει όλη τη βαρύτητα στον ρυθμό του περπατήματος που επιλέγεις.

Αυτό αποκαλύφθηκε από μια ομάδα επιστημόνων από το πανεπιστήμιο του Sydney και το πανεπιστήμιο της νότιας Δανίας, οι οποίοι διαπίστωσαν ότι 10.000 βήματα τη μέρα επωφελούν πράγματι τη σωματική και ψυχική υγεία, μειώνοντας παράλληλα τον κίνδυνο του θανάτου ή την εκδήλωση διάφορων ασθενειών. Αυτό που ανακάλυψαν ωστόσο, κι έχει εξαιρετική σημασία είναι ότι όταν το περπάτημα έχει ταχύτερο ρυθμό για περίπου 30' τη μέρα, τότε είναι πολύ πιο ευεργετικό για τον οργανισμό.

Βιαστείτε λοιπόν την επόμενη φορά που θα βγείτε για περπάτημα και δεν θα χάσετε. Τα στοιχεία της μεγάλης έρευνας συλλέχθηκαν από 78.000 ενήλικες στη Βρετανία μεταξύ 2013 και 2015 από φορητούς ανιχνευτές και στη συνέχεια, συγκρίθηκαν με τα αποτελέσματά τους επτά χρόνια αργότερα. Η σχετική έρευνα δημοσιεύτηκε στο JAMA Internal Medicine and JAMA Neurology.

Η πρόληψη έρχεται όπως προσθέτει, όταν περπατάμε πιο γρήγορα ενώ για τη θεωρία των 10.000 βημάτων που ήταν ήδη γνωστή εδώ και χρόνια, ο καθηγητής Tony Blazevich, ειδικός στη βιομηχανική του Πανεπιστημίου Edith Cowan, συμπληρώνει πως η εφαρμογή της ενισχύει σημαντικά κυρίως το καρδιαγγειακό. Για την ακρίβεια, μειώνει τον κίνδυνο για πρόωρο θάνατο κατά 35%, για εκδήλωση κάποιας καρδιακής νόσου ή καρκίνου κατά 25% και την εμφάνιση άνοιας κατά 30%.

