Τελικά, το περπάτημα είναι αερόβια άσκηση; Έρευνες απαντούν

Αν πιστεύετε πως η γυμναστική χαμηλής έντασης δε μετράει και ο μοναδικός τρόπος να μπείτε σε φόρμα, είναι μέσα από έντονο αερόβιο, τότε κάνετε λάθος

Αν πιστεύετε πως η γυμναστική χαμηλής έντασης δε μετράει και ο μοναδικός τρόπος να μπείτε σε φόρμα, είναι μέσα από έντονο αερόβιο, τότε κάνετε λάθος. Το περπάτημα συγκεκριμένα, είναι μία από τις πιο αποτελεσματικές μορφές άσκησης για όσους θέλουν να βελτιώσουν την καρδιαγγειακή τους υγεία – ειδικά αν είναι η πρώτη τους απόπειρα να αθληθούν.

Τα πλεονεκτήματα του απλού βαδίσματος στη υγεία, είναι πολλά – από την εξισορρόπηση των επιπέδων σακχάρου στο αίμα, μέχρι τη βελτίωση της γονιμότητας. Είναι εξαιρετικός τρόπος να διατηρήσουμε την ψυχική μας υγεία ενώ, σύμφωνα με τον γυμναστή Ben Walker, «βοηθά την κυκλοφορία του αίματος στον εγκέφαλο, εκτοξεύοντας τον μεταβολισμό μας, μειώνοντας το άγχος και βελτιώνοντας τη διάθεσή μας. Παράλληλα, μειώνει την πίεση».

Έρευνα που δημοσιεύθηκε στο Primary Care Companion to the Journal of Clinical Psychiatry επιβεβαιώνει πως μόνο 30 λεπτά την ημέρα αρκούν, για να αισθανθούμε πιο ευδιάθετοι και να ενισχύσουμε το ανοσοποιητικό μας σύστημα.

Όσο για τον κίνδυνο εμφάνισης χρόνιας ασθένειας, μελέτη αναφέρει ότι αν καταναλώνουμε σταθερή ενέργεια στην αερόβια προπόνηση – περπάτημα ή τρέξιμο – περιορίζουμε τον κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη, υψηλής πίεσης και χοληστερίνης. Τι σημαίνει αυτό; Ότι είτε περπατήσουμε μισή ώρα, είτε τρέξουμε 15 λεπτά, το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο.