Τι συμβαίνει στο σώμα σου όταν πίνεις γάλα με μέλι

4 πράγματα που μπορούν να συμβούν στο σώμα σας όταν πίνετε μέλι με γάλα

Όταν συνδυάζετε γάλα και μέλι, λαμβάνετε δύο τροφές με σημαντικά θρεπτικά συστατικά που μπορούν να επηρεάσουν το σώμα σας με εκπληκτικούς τρόπους. Τόσο το μέλι όσο και το γάλα μπορούν να βοηθήσουν το σώμα σας να καταλάβει ότι ήρθε η ώρα για ξεκούραση, αλλά αυτές οι λειτουργικές τροφές μπορούν να κάνουν περισσότερα από αυτό όσον αφορά τον αντίκτυπο στην υγεία σας.

Τι συμβαίνει στο σώμα σας όταν πίνετε γάλα με μέλι

Προάγει τον ύπνο

Το μέλι και το γάλα είναι μια γνωστή σπιτική θεραπεία για την αϋπνία. Και τα δύο περιέχουν τρυπτοφάνη , ένα αμινοξύ που βοηθά το σώμα να απελευθερώσει τις ορμόνες σεροτονίνη και μελατονίνη, οι οποίες μπορούν να σας ηρεμήσουν και να ενημερώσουν το σώμα σας ότι είναι ώρα για ύπνο. Μια μικρή κλινική δοκιμή σε ηλικιωμένα άτομα διαπίστωσε ότι μετά από τρεις ημέρες κατανάλωσης γάλακτος και μελιού δύο φορές την ημέρα, ο ύπνος τους βελτιώθηκε .

Το γάλα και το μέλι μπορούν επίσης να βοηθήσουν το μικροβίωμα του εντέρου (την κοινότητα των μικροβίων στο έντερο), το οποίο υποστηρίζει τον καλό ύπνο και τη γενική υγεία. Περιέχουν πρεβιοτικά (θρεπτικά συστατικά που προάγουν την ανάπτυξη υγιών βακτηρίων του εντέρου) και προβιοτικά (ζωντανά φιλικά βακτήρια που υπάρχουν κανονικά στο έντερο).

Γερά οστά

Το ασβέστιο και η βιταμίνη D συνδέονται στενά με τα γερά οστά και το γάλα είναι μια γνωστή και σημαντική πηγή και των δύο: Το ασβέστιο είναι ένα μέταλλο που πρέπει να λαμβάνετε από τις τροφές. Εάν δεν έχετε αρκετό ασβέστιο στον οργανισμό σας, το σώμα σας θα το προσλάβει από τα οστά σας, γεγονός που μπορεί να τα αποδυναμώσει.

Η βιταμίνη D είναι απαραίτητη για διάφορες λειτουργίες του σώματος, συμπεριλαμβανομένης της απορρόφησης και της συγκράτησης του ασβεστίου. Το γάλα μπορεί να είναι εμπλουτισμένο με βιταμίνη D, που σημαίνει ότι προστίθεται σε αυτό. Τα αντιοξειδωτικά και αντιφλεγμονώδη μικροθρεπτικά συστατικά στο μέλι θα μπορούσαν να βοηθήσουν στη μείωση του κινδύνου ή στην επιβράδυνση της εξέλιξης της οστεοπόρωσης ( προοδευτική απώλεια οστικής μάζας). Σε μια μελέτη που χρησιμοποίησε ζωικά μοντέλα, το μέλι φάνηκε επίσης να βοηθά στην επούλωση καταγμάτων.

Μπορεί να προωθήσει μια υγιή καρδιά

Η Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία (AHA) συνιστά δύο έως τρεις μερίδες γαλακτοκομικών προϊόντων καθημερινά, ως μέρος μιας υγιεινής για την καρδιά διατροφής. Έρευνες δείχνουν ότι το πλήρες γάλα μπορεί να βοηθήσει στην αύξηση της ωφέλιμης χοληστερόλης λιποπρωτεΐνης υψηλής πυκνότητας (HDL) και δεν συνδέεται με την αυξημένη αρτηριακή πίεση. Το μέλι θα μπορούσε να λειτουργήσει σε συνδυασμό με το γάλα για να βοηθήσει την καρδιά σας. Μελέτες έχουν δείξει ότι το μέλι μπορεί να μειώσει τα επίπεδα LDL χοληστερόλης καθώς και να μειώσει τη συνολική χοληστερόλη.

Freepik

Μπορεί να είναι δύσκολο να χωνευτεί

Άτομα με δυσανεξία στη λακτόζη δυσκολεύονται να χωνέψουν τη λακτόζη του γάλακτος και μπορεί να εμφανίσουν συμπτώματα όπως ναυτία, αέρια, διάρροια ή φούσκωμα μετά την κατανάλωση γάλακτος. Εάν έχετε δυσκολία με τα γαλακτοκομικά προϊόντα, βρείτε γάλα χωρίς λακτόζη για να το χρησιμοποιείτε με μέλι για τα οφέλη του για την υγεία.

Το μέλι περιέχει φρουκτόζη, την οποία ορισμένοι δυσκολεύονται να αφομοιώσουν. Η φρουκτόζη περιλαμβάνεται στην ομάδα υδατανθράκων που ονομάζονται ζυμώσιμοι ολιγοσακχαρίτες, δισακχαρίτες, μονοσακχαρίτες και πολυόλες (FODMAPs) και οι οποίοι μπορούν να απορροφηθούν ελάχιστα από το λεπτό έντερο.