Τα 8 πράγματα που είναι καλό να γνωρίζεις για την απώλεια βάρους στη μέση ηλικία

Η απώλεια βάρους στη μέση ηλικία δεν είναι αδύνατη. Ανακαλύψτε 8 πρακτικά tips για να χάσετε κιλά με ισορροπημένη διατροφή και άσκηση.

Το νούμερο ένα πράγμα που πρέπει να σας πω είναι ότι, όσο κι αν όλοι θα ήθελαν να πιστεύουν ότι η απώλεια βάρους είναι μια απλή μαθηματική εξίσωση των θερμίδων που καταναλώνετε έναντι των θερμίδων που εξάγετε, αυτό απλά δεν ισχύει. Αν κάνατε κλικ για να διαβάσετε αυτό το άρθρο, το ανακαλύψατε ήδη μόνοι σας και αναρωτιέστε, αν δεν είναι αυτό που λένε οι περισσότεροι (από γιατρούς μέχρι προσωπικούς γυμναστές), ποια είναι η φόρμουλα για την απώλεια βάρους στη μέση ηλικία;

Αυτός ακριβώς είναι ο λόγος για τον οποίο η απώλεια βάρους μετά τα 40 είναι δύσκολη. Δεν μπορείς απλώς να ακολουθήσεις αυτό που έκανες στα 20 και να έχεις τα ίδια αποτελέσματα. Με αυτά τα δεδομένα, επιτρέψτε μου να περιγράψω μερικούς από τους τομείς που συνήθως εξερευνώ.

8 πράγματα είναι καλό να ξέρετε για την απώλεια βάρους στη μέση ηλικία

Κατανάλωση της κατάλληλης ποσότητας τροφής

Δεν είναι ότι οι θερμίδες δεν έχουν καθόλου σημασία, αλλά μέχρι να είναι οι άνθρωποι έτοιμοι να επενδύσουν στην υγεία τους, έχουν δοκιμάσει σχεδόν τα πάντα, και οι θερμίδες συνήθως έχουν ήδη μειωθεί. Αν τρώτε πάρα πολύ (και πάρα πολλές θερμίδες), θα αποθηκεύσετε την περίσσεια ως λίπος. Ενώ αν από την άλλη μεριά δεν τρώτε αρκετά, το σώμα σας θα μπει σε κατάσταση πείνας, αποθηκεύοντας και πάλι λίπος.

Όσο κι αν κάποιοι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ισχυρίζονται ότι δεν ισχύει αυτό, η κατανάλωση της κατάλληλης ποσότητας φαγητού είναι το κλειδί για να χάσετε κιλά, εφόσον το επιθυμείτε. Όμως εάν δεν τρώτε αρκετά, είναι πιθανό είναι να βρίσκεστε σε κατάσταση λιμοκτονίας και να μην μπορείτε να χάσετε βάρος. Εάν λοιπόν αντιμετωπίστε αυτό το πρόβλημα, θα αρχίσετε να χάνετε κιλά – και να έχετε καλύτερες επιδόσεις όταν γυμνάζεστε. Δεν μου αρέσει ιδιαίτερα η μέτρηση θερμίδων, αλλά συχνά είναι χρήσιμη αν κάποιος δεν τρώει αρκετά. Η χρήση κάποιου είδους εργαλείου παρακολούθησης μπορεί να δώσει πολύτιμες πληροφορίες για το πού βρίσκεστε όσον αφορά την επαρκή πρόσληψη θερμίδων.

Ενδιαφέρομαι επίσης για την ποσότητα πρωτεΐνης που καταναλώνετε και την ποσότητα φυτικών ινών, τα οποία και τα δύο αποκτούν μεγαλύτερη σημασία για τις περισσότερες πτυχές της υγείας σας καθώς μεγαλώνετε, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας βάρους. Αυτό είναι σημαντικό επειδή δεν θέλουμε να χάσουμε βάρος απλώς και μόνο για να χάσουμε βάρος, και με κάθε κόστος. Θέλουμε να χάσουμε κιλά και να νιώθουμε όμορφα σε αυτό το ταξίδι, και να δημιουργήσουμε ένα βιώσιμο, υγιές μέλλον για τον εαυτό μας τις επόμενες δεκαετίες.

Πίνετε άφθονο νερό

Δεδομένου ότι το να πίνετε νερό είναι δωρεάν και μπορείτε να πίνετε περισσότερο οποιαδήποτε στιγμή, αυτό σπάνια φαίνεται να αποτελεί προτεραιότητα, αλλά θα εκπλαγείτε με τη διαφορά που κάνει στην απώλεια βάρους. Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους είναι σημαντικό να πίνετε περισσότερο νερό, αλλά ο πιο σημαντικός για την απώλεια βάρους (που επιβεβαιώνονται από την έρευνα) είναι ότι η ενυδάτωση περιορίζει την πείνα, καθιστώντας λιγότερο πιθανό να φάτε υπερβολικά. Επιπλέον το να πίνετε νερό βοηθάει τη λειτουργία του εντέρου σας.

Εστιάστε στον ύπνο

Ο ύπνος μπορεί να φαίνεται άπιαστος στη μέση ηλικία, όμως όταν είστε εξαντλημένοι, όλα φαίνονται απαίσια, και το κίνητρο για να κάνετε υγιεινές επιλογές απλά δεν υπάρχει. Είναι λοιπόν σημαντικό να βάλετε τον ύπνος σας ως προτεραιότητα και να δημιουργήσετε νυχτερινές και πρωινές ρουτίνες που θα σας βοηθούν να κοιμάστε καλύτερα.

Διαχειριστείτε το άγχος

Πολλοί γνωρίζουν εννοιολογικά ότι ο έλεγχος του στρες θα ήταν κάτι καλό, αλλά δεν είναι πεπεισμένοι για το πόσο αρνητικά επηρεάζει σχεδόν οποιονδήποτε στόχο υγείας που μπορεί να έχουν, συμπεριλαμβανομένης της επιθυμίας να χάσουν μερικά κιλά. Αυτό επιδεινώνεται από το γεγονός ότι πολλοί έχουν τη νοοτροπία να χειρίζονται τα πάντα μόνοι τους επειδή μπορούν. Η μείωση του στρες χρειάζεται ένα πραγματικό σχέδιο και όχι μια αόριστη ιδέα για την υλοποίησή του, γι αυτό και οι δραστηριότητες ανακούφισης από το άγχος πρέπει να καταγράφονται σε ημερολόγιο, ώστε άλλες υποχρεώσεις να μην καταλαμβάνουν τον ελεύθερο χρόνο σας.

Κάντε την κατάλληλη άσκηση

Συχνά, με στόχο την απώλεια βάρους, πολλοί τείνουν να κάνουν πολλή αερόβια άσκηση σε μια προσπάθεια να κάψουν όσο το δυνατόν περισσότερες θερμίδες. Λογικά, συμφωνώ ότι αυτό έχει νόημα αλλά στη μέση ηλικία δεν χρειάζεστε μόνο αερόβια άσκηση, όπως το τρέξιμο και το spinning, αλλά έχετε επίσης ανάγκη και την προπόνηση δύναμης, διότι η μυϊκή σας μάζα βρίσκεται κρυφά σε πτωτική πορεία εδώ και χρόνια. Όσο περισσότερους μύες έχετε, τόσο περισσότερες θερμίδες θα κάψετε, ακόμα και όταν βρίσκεστε στον καναπέ και παρακολουθείτε Netflix. Επίσης η προπόνηση δύναμης είναι εξαιρετική για τις επόμενες δεκαετίες, γιατί βοηθάει στην πρόληψη πτώσεων, οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κατάγματα οστών αργότερα στη ζωή.

Μην γυμνάζεστε με άδειο στομάχι

Όταν έχετε μια εργασία πλήρους απασχόλησης ή το πρόγραμμά σας υπαγορεύει ότι πρέπει να γυμνάζεστε στην αρχή της ημέρας, το να καταλάβετε πώς να φάτε κάτι μικρό (πρωτεΐνη και υδατάνθρακες) πριν από την προπόνηση μπορεί να σας φαίνεται σαν μαθηματικό πρόβλημα. Θα σας αφήσω αυτό για να το σκεφτείτε και να βρείτε μερικές ιδέες για το τι θα μπορούσε να λειτουργήσει για εσάς: Τα επίπεδα της ορμόνης του στρες, κορτιζόλης, είναι υψηλότερα το πρωί και η άσκηση είναι ένας στρεσογόνος παράγοντας (αν και θετικός στρεσογόνος παράγοντας). Στρες ξανά πάνω στο στρες. Το σώμα σας στη μέση ηλικία χρειάζεται κάτι μικρό για να δουλέψει, ακόμα κι αν είναι ένα ρόφημα με βάση την πρωτεΐνη ή ένα κέικ βρώμης με μερικές φέτες μπανάνας και λίγο φυστικοβούτυρο. Το σώμα σας θα σας ευχαριστεί και εσείς θα επωφεληθείτε από τις προπονήσεις σας.

Αντιμετωπίστε τις ορμονικές ανισορροπίες και τα κρυφά προβλήματα

Μερικές φορές μπορεί πραγματικά να κάνετε τα πάντα «σωστά» και όμως κάτι να μην πάει καλά. Τότε είναι που αξίζει πραγματικά να συνεργαστείτε με έναν έμπειρο επαγγελματία που μπορεί να διερευνήσει μαζί σας τυχόν συμπτώματα και να σας προτείνει εξετάσεις που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην ουσία του προβλήματος.

Οι απαντήσεις βρίσκονται μέσα σας

Εσύ είσαι ο ειδικός του εαυτού σου. Αυτό που σε παρακινεί είναι μοναδικό για εσένα. Η ζωή σου είναι μοναδική για εσένα - και αυτός είναι ένας από τους πολλούς λόγους που η προσέγγιση «ένα μέγεθος για όλους» αποτυγχάνει. Χωρίς καθοδήγηση που θα σε βοηθήσει να εστιάσεις στους σωστούς στόχους, χωρίς τον χώρο να σκεφτείς γιατί αυτοί οι στόχοι είναι σημαντικοί για εσένα και πώς μπορείς πρακτικά να τους εφαρμόσεις στη ζωή σου, για να κάνεις πραγματικά τη δουλειά... ειλικρινά, θα μείνεις κολλημένος.