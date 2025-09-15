Νέα μελέτη: Το κάλιο είναι το κλειδί για υγιή καρδιά και λιγότερα εμφράγματα

Μελέτη δείχνει ότι η αυξημένη πρόσληψη καλίου μειώνει τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων και θανάτου.

Η κατανάλωση τροφών πλούσιων σε κάλιο, όπως αβοκάντο, μπανάνες και σπανάκι, θα μπορούσε να μειώσει τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιακών παθήσεων και θανάτου κατά 24%, σύμφωνα με μελέτη. Προηγούμενες έρευνες έχουν δείξει ότι η μείωση του αλατιού μπορεί να περιορίσει σημαντικά τον κίνδυνο καρδιακών προβλημάτων. Το κάλιο αυξάνει την ποσότητα του αλατιού που αποβάλλει ο οργανισμός από το αίμα. Και μάλιστα σε μια μελέτη, οι επιστήμονες θέλησαν να εξετάσουν αν η αυξημένη πρόσληψη καλίου θα μπορούσε να μειώσει τον καρδιαγγειακό κίνδυνο.

Ο επικεφαλής της μελέτης, καθηγητής Henning Bundgaard από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Κοπεγχάγης, δήλωσε: «Ο ανθρώπινος οργανισμός εξελίχθηκε με μια διατροφή πλούσια σε κάλιο και φτωχή σε νάτριο. Σήμερα η διατροφή μας βασίζεται όλο και περισσότερο σε επεξεργασμένα τρόφιμα, με περισσότερη περιεκτικότητα σε νάτριο και λιγότερη σε κάλιο. Ο λόγος καλίου/νατρίου έχει αλλάξει δραματικά: από 10:1 έχει φτάσει στο 1:2».

Και πρόσθεσε: «Το κάλιο είναι σημαντικό για τη λειτουργία της καρδιάς και γνωρίζουμε από μελέτες παρατήρησης ότι τα χαμηλά επίπεδα αυξάνουν τον κίνδυνο αρρυθμιών, καρδιακής ανεπάρκειας και θανάτου. Θέλαμε να απαντήσουμε στο απλό ερώτημα: θα ωφεληθούν οι ασθενείς εάν αυξήσουμε το κάλιο στη διατροφή τους;».

Η μελέτη περιέλαβε 1.200 καρδιοπαθείς στη Δανία με εμφυτεύσιμους απινιδωτές (ICDs), όπου οι μισοί έλαβαν διατροφικές οδηγίες για την αύξηση της πρόσληψης καλίου. Η σύσταση βασίστηκε στις γενικές διατροφικές οδηγίες της χώρας, με έμφαση στα παντζάρια, το λάχανο και άλλα λαχανικά πλούσια σε κάλιο. Δεν προτάθηκε το κρέας, αν και περιέχει κάλιο, γιατί είναι ταυτόχρονα πλούσιο σε νάτριο.

Η αύξηση των επιπέδων καλίου στο αίμα συνδέθηκε με σημαντικά χαμηλότερο κίνδυνο – κατά 24% – εμφάνισης καρδιακών παθήσεων ή θανάτου από οποιαδήποτε αιτία. Τα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν στο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας στη Μαδρίτη, το μεγαλύτερο καρδιολογικό συνέδριο στον κόσμο. Ο καθηγητής Bundgaard υπογράμμισε: «Η αυξημένη πρόσληψη καλίου μέσω της διατροφής μπορεί να ωφελήσει όχι μόνο ασθενείς με καρδιοπάθειες αλλά πιθανόν όλους μας. Ίσως πρέπει όλοι να μειώσουμε το νάτριο και να αυξήσουμε το κάλιο στη διατροφή μας».

Όλοι γνωρίζουν ότι πρέπει να μειώσουμε το αλάτι, αλλά λίγοι αντιλαμβάνονται ότι η αύξηση του καλίου είναι σχεδόν εξίσου σημαντική για την πρόληψη εγκεφαλικών και εμφραγμάτων. Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων έχει επισημάνει την έλλειψη καλίου στην Ευρώπη ως σημαντικό διατροφικό πρόβλημα. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η τελευταία Εθνική Διατροφική Έρευνα δείχνει ότι το ένα τρίτο των εφήβων και το ένα τέταρτο των ενηλίκων κινδυνεύουν από έλλειψη καλίου, με επιπτώσεις στον έλεγχο της αρτηριακής πίεσης και στη μυϊκή λειτουργία. Ωστόσο μπορείτε να αυξήσετε την πρόσληψη καλίου καταναλώνοντας περισσότερα φρούτα, λαχανικά και ψάρια. Επίσης ιδιαίτερα πλούσιοι σε κάλιο είναι οι φυσικοί χυμοί φρούτων, το σπανάκι, τα φασόλια lima, η πατάτα ψητή, το γιαούρτι, η μπανάνα και ο τόνος. Τέλος είναι σημαντικό να πούμε πως καλό είναι να μην αυξήσετε την πρόσληψη καλίου με συμπληρώματα, εκτός εάν επιβλέπετε από τον γιατρό σας, καθώς η υπερβολικά υψηλή περιεκτικότητα σε κάλιο είναι επικίνδυνη - για παράδειγμα, μπορεί να προκαλέσει καρδιακή ανακοπή.