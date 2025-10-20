Τα 4 συμπληρώματα διατροφής που δεν πρέπει να παίρνεις μαζί με γάλα

Το γάλα θα μπορούσε στην πραγματικότητα να είναι ο εχθρός των συμπληρωμάτων σας. Διαβάστε παρακάτω για να μάθετε ποια συμπληρώματα δεν πρέπει ποτέ να παίρνετε μαζί με γάλα.

Το γάλα θεωρείται ένα ρόφημα πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά προσφέροντας πολλαπλά οφέλη για την υγεία. Είναι επίσης γνωστό ότι καταπραΰνει το στομάχι και την πέψη, ειδικά όταν λαμβάνεται μαζί με γεύματα ή συμπληρώματα. Ωστόσο, παρόλο που περιέχει ασβέστιο, πρωτεΐνες και λιπαρά, το γάλα μπορεί στην πραγματικότητα να εμποδίσει την απορρόφηση και την αποτελεσματικότητα ορισμένων συμπληρωμάτων. Πρόσφατες μελέτες προειδοποιούν ότι αυτή η απλή συνήθεια μπορεί να μειώσει την αποτελεσματικότητα των συμπληρωμάτων διατροφής.

Συμπληρώματα διατροφής που δεν πρέπει ποτέ να παίρνετε με γάλα

Συμπληρώματα σιδήρου

Η απορρόφηση του σιδήρου παρεμποδίζεται από το γάλα. Το ασβέστιο συνδυάζεται με τον σίδηρο και αυτό τον καθιστά δύσκολο να απορροφηθεί από τον οργανισμό. Η καζεΐνη και οι πρωτεΐνες ορού γάλακτος που βρίσκονται στο γάλα δυσκολεύουν επίσης την απορρόφηση σιδήρου. Η λήψη σιδήρου με γάλα μπορεί να μειώσει την απορρόφηση κατά σχεδόν 50%, σύμφωνα με μελέτες. Ως εκ τούτου, ο πιο υγιεινός τρόπος είναι να καταναλώνετε συμπληρώματα σιδήρου με νερό ή χυμό πλούσιο σε βιταμίνη C (όπως πορτοκάλι) με άδειο στομάχι.

Φάρμακα για τον θυρεοειδή (λεβοθυροξίνη)

Η απορρόφηση των φαρμάκων για τον θυρεοειδή επηρεάζεται αρκετά από το γάλα. Το ασβέστιο και το μαζί με το ιώδιο επηρεάζουν την απορρόφηση της λεβοθυροξίνης, με αποτέλεσμα να μειώνεται η αποτελεσματικότητά της και τα επίπεδα ορμονών γίνονται ασταθή. Έτσι, ο καλύτερος τρόπος για να παίρνετε το φάρμακο για τον θυρεοειδή είναι μόνο με νερό, τουλάχιστον 30 έως 60 λεπτά πριν από το πρωινό.

Συμπληρώματα ψευδαργύρου

Τόσο ο ψευδάργυρος όσο και το ασβέστιο ανταγωνίζονται για την απορρόφησή τους στο έντερο. Η λήψη ψευδαργύρου μαζί με το γάλα θα μειώσει την ποσότητα που απορροφάται από το σώμα σας. Έτσι, εάν λαμβάνετε ψευδάργυρο για την ανοσία, την υγεία του δέρματος ή για έλλειψη ψευδαργύρου, η χρήση γαλακτοκομικών προϊόντων θα καταστήσει τον ψευδάργυρο σχεδόν αναποτελεσματικό. Καταναλώστε συμπληρώματα ψευδαργύρου με ένα γεύμα που δεν περιέχει γαλακτοκομικά.

Συμπληρώματα μαγνησίου

Αν και το μαγνήσιο και το ασβέστιο είναι και τα δύο απαραίτητα μέταλλα, η ταυτόχρονη κατανάλωσή τους, ιδιαίτερα με γάλα, έχει ως αποτέλεσμα τη μειωμένη απορρόφηση μαγνησίου. Καταναλώστε μαγνήσιο με νερό πριν τον ύπνο και μείνετε μακριά από τα γαλακτοκομικά προϊόντα.

Γιατί το ασβέστιο προκαλεί το πρόβλημα

Το ασβέστιο προσκολλάται στα μέταλλα και τα φάρμακα των συμπληρωμάτων, καθιστώντας τα αδιάλυτα στο σώμα μας και επομένως δεν μπορείτε να τα απορροφήσετε. Εκτός αυτού, μελέτες δείχνουν ότι οι πρωτεΐνες και τα λίπη του γάλακτος επιμηκύνουν την πέψη, γεγονός που παρεμποδίζει περαιτέρω την πρόσληψη θρεπτικών συστατικών.

Πώς να διασφαλίσετε την απορρόφηση των συμπληρωμάτων

Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική απορρόφηση των συμπληρωμάτων, ακολουθούν ορισμένες συμβουλές που έχουν εγκριθεί από ειδικούς:

Μην καταναλώνετε γάλα/γαλακτοκομικά προϊόντα τουλάχιστον μία έως δύο ώρες πριν και μετά τη λήψη συμπληρωμάτων

Αντικαταστήστε το γάλα με νερό ή ροφήματα πλούσια σε βιταμίνη C, ανάλογα το συμπλήρωμα

Εάν λαμβάνετε συμπληρώματα με σίδηρο, ψευδάργυρο ή μαγνήσιο, ελέγξτε την περιεκτικότητά τους

Πάρτε συμπληρώματα θυρεοειδούς και σιδήρου με άδειο στομάχι

Το γάλα μπορεί προσφέρει πολλά οφέλη όταν λαμβάνεται μόνο του, αλλά δεν ταιριάζει με όαλ τα συμπλήρωματα. Το ασβέστιο, οι πρωτεΐνες και τα λίπη στα γαλακτοκομικά μπορούν να εμποδίσουν πλήρως ή μερικώς την απορρόφηση του σιδήρου, του ψευδαργύρου, του μαγνησίου και των φαρμάκων για τον θυρεοειδή. Έτσι λοιπόν για να να αξιοποιήσετε πλήρως τα συμπληρώματά σας, μην τα λαμβάνετε με γάλα και αφήστε να περάσουν τουλάχιστον δύο ώρες πριν ή μετά την κατανάλωση γαλακτοκομικών προϊόντων.