Η δωροδοκία των παιδιών για να τρώνε λαχανικά μπορεί να γυρίσει μπούμερανγκ. Τι να κάνετε αντ' αυτού

Η δωροδοκία μπορεί να έχει αντίθετο αποτέλεσμα στα παιδιά. Μάθετε πρακτικούς και δημιουργικούς τρόπους για να αγαπήσουν τα λαχανικά χωρίς… ανταμοιβές.

Είναι μια τακτική που πολλοί γονείς γνωρίζουν καλά: «Φάε δύο μπουκιές μπρόκολο και μετά μπορείς να φας επιδόρπιο». Φαίνεται σαν μια πρακτική λύση για να ενθαρρύνουμε τα παιδιά -ειδικά αυτά που είναι επιλεκτικά στο φαγητό- να τρώνε υγιεινά. Και βραχυπρόθεσμα, συχνά λειτουργεί. Αλλά η χρήση του φαγητού ως διαπραγματευτικό χαρτί μπορεί να κάνει περισσότερο κακό παρά καλό.

Γιατί οι δωροδοκίες τροφίμων γυρίζουν μπούμερανγκ;

Αν και καλοπροαίρετη, η δωροδοκία των παιδιών με λιχουδιές για να τρώνε υγιεινά τρόφιμα μπορεί:

Μπορεί να δημιουργηθούν ανθυγιεινές συνειρμούς

Μελέτες δείχνουν ότι η χρήση τροφών που δεν επιλέγονται, όπως τα γλυκά, ως ανταμοιβή αυξάνει την προτίμηση των παιδιών για αυτά τα τρόφιμα. Με την πάροδο του χρόνου, τα παιδιά αρχίζουν να βλέπουν το επιδόρπιο ως «έπαθλο» και τα λαχανικά ως «αγγαρεία». Αυτό διαστρεβλώνει την αντίληψή τους για την αξία των τροφίμων και μπορεί να οδηγήσει σε μια ανθυγιεινή σχέση με το φαγητό. Οι δωροδοκίες συνδέουν επίσης το φαγητό με την επιτυχία ή τη συμπεριφορά, κάτι που μπορεί να ενισχύσει τα συναισθηματικά πρότυπα διατροφής αργότερα στη ζωή.

Διαταράσσεται η ρύθμιση της όρεξης

Τα παιδιά γεννιούνται με την ικανότητα να αυτορρυθμίζουν την ποσότητα που τρώνε, με βάση εσωτερικά σήματα μεταξύ του εντέρου, του εγκεφάλου και των ορμονών. Είναι σύνηθες η όρεξη να παρουσιάζει διακυμάνσεις - πεινασμένη τη μια μέρα, αδιάφορη την επόμενη - ανάλογα με τη δραστηριότητα, την ανάπτυξη και την εξέλιξη. Ωστόσο, οι ανταμοιβές από το φαγητό μπορούν να υπερισχύσουν αυτών των φυσικών ενδείξεων. Όταν τα παιδιά μαθαίνουν να τρώνε για να κερδίσουν μια ανταμοιβή και όχι για να ικανοποιήσουν την πείνα τους, η έρευνα δείχνει ότι αυτό μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο υπερφαγίας.

Εντείνεται η επιλεκτική κατανάλωση φαγητού

Η επιλεκτική κατανάλωση φαγητού είναι μια φυσιολογική φάση στην πρώιμη παιδική ηλικία και συνήθως βελτιώνεται μόλις τα παιδιά ξεκινήσουν το σχολείο. Ωστόσο, το να πιέζουμε τα παιδιά να φάνε, ειδικά με την υπόσχεση ανταμοιβής, μπορεί να τα κάνει ακόμη πιο δύσπιστα στη δοκιμή νέων τροφών. Αρκετές μελέτες δείχνουν ότι οι ανταμοιβές στο φαγητό συνδέονται με μεγαλύτερη ιδιαιτερότητα στο φαγητό με την πάροδο του χρόνου.

pexels

Τι να κάνετε αντ' αυτού

Αντί να καταφεύγετε σε δωροδοκίες, ακολουθούν επιστημονικά τεκμηριωμένοι τρόποι για να υποστηρίξετε υγιεινές διατροφικές συνήθειες στα παιδιά:

Εστιάστε στην προσπάθεια, όχι στα αποτελέσματα

Μπορεί να χρειαστούν οκτώ έως δέκα εκθέσεις σε μια νέα τροφή πριν ένα παιδί αποδεχτεί να τη δοκιμάσει. Συνεχίστε λοιπόν να του την προσφέρετε χωρίς πίεση. Επαινέστε το παιδί σας επειδή δοκιμάζει κάτι καινούργιο και όχι επειδή τρώει όλο το φαγητό του. Αφήστε το να αποφασίσει αν θα το φάει – και πόσο. Ο στόχος είναι να δημιουργηθούν θετικές εμπειρίες γύρω από το φαγητό.

Συνδυάστε νέα φαγητά με γνωστά αγαπημένα

Τα παιδιά είναι πιο πιθανό να δοκιμάσουν άγνωστα φαγητά όταν σερβίρονται μαζί με αυτά που ήδη απολαμβάνουν. Για παράδειγμα, αν το παιδί σας αγαπάει τις πατατάκια, δοκιμάστε να του προσφέρετε ψητά καρότα σε μορφή «πορτοκαλί τσιπς» ως παραλλαγή. Το να προσφέρετε το ίδιο τρόφιμο σε διαφορετικές μορφές (π.χ. αβοκάντο σε σούσι μία μέρα, πάνω σε κράκερ την άλλη) επίσης αυξάνει την αποδοχή του.

Κάντε τα υγιεινά τρόφιμα οπτικά ελκυστικά

Μελέτες δείχνουν ότι τα παιδιά ανταποκρίνονται καλύτερα στο φαγητό που παρουσιάζεται με διασκεδαστικούς και πολύχρωμους τρόπους. Χρησιμοποιήστε διαφορετικά σχήματα, υφές και χρώματα για να κάνετε τα γεύματα πιο ελκυστικά - σκεφτείτε σουβλάκια φρούτων, πιάτα με λαχανικά σε χρώματα ουράνιου τόξου ή «φτιάξτε τα δικά σας» γεύματα.

Εμπλέξτε τα παιδιά στην κουζίνα

Τα παιδιά είναι πιο πιθανό να τρώνε το φαγητό που έχουν βοηθήσει στην προετοιμασία . Ακόμα και τα μικρά παιδιά μπορούν να βοηθήσουν σε εργασίες κατάλληλες για την ηλικία τους, όπως το ανακάτεμα, το μέτρημα ή η επιλογή συνταγών. Το μαγείρεμα μαζί δεν είναι απλώς μια ευκαιρία μάθησης, αλλά χτίζει επίσης ένα αίσθημα ιδιοκτησίας και υπερηφάνειας.

Δώστε το παράδειγμα των συμπεριφορών που θέλετε να δείτε

Τα παιδιά μαθαίνουν παρακολουθώντας. Έρευνες δείχνουν ότι όταν οι γονείς τρώνε και απολαμβάνουν τακτικά υγιεινά τρόφιμα μπροστά στα παιδιά τους, τότε έχουν καλύτερη διατροφή από τους συνομηλίκους τους που δεν βλέπουν τους γονείς τους να απολαμβάνουν υγιεινά τρόφιμα. Προσπαθήστε να τρώτε τα γεύματα ως οικογένεια όταν είναι δυνατόν και να τους δίνετε το παράδειγμα της απόλαυσης των θρεπτικών τροφών.

Ενώ η δωροδοκία των παιδιών για να τρώνε υγιεινά τρόφιμα μπορεί να προσφέρει βραχυπρόθεσμη επιτυχία, μπορεί να υπονομεύσει την ικανότητά τους να αυτορρυθμίζονται, να διαστρεβλώσει τη σχέση τους με το φαγητό και να αυξήσει την ιδιαιτερότητά τους μακροπρόθεσμα. Αλλά με υπομονή, συνέπεια και θετικά πρότυπα, τα παιδιά μαθαίνουν να απολαμβάνουν μια ποικιλία υγιεινών τροφών – χωρίς να απαιτούνται δωροδοκίες.