3 εύκολοι τρόποι για να βεβαιωθείς ότι λαμβάνεις αρκετές βιταμίνες κάθε μέρα

Απλές συνήθειες που θα κάνουν τη διατροφή σας πιο ισορροπημένη.

Η καθημερινή μας διατροφή είναι γεμάτη προκλήσεις: δουλειά, υποχρεώσεις, γρήγορα γεύματα και περιορισμένος χρόνος στην κουζίνα. Παρά την προσπάθειά μας να τρεφόμαστε σωστά, δεν είναι πάντα εύκολο να διασφαλίσουμε ότι λαμβάνουμε όλες τις απαραίτητες βιταμίνες που χρειάζεται ο οργανισμός μας για να λειτουργεί σωστά. Η έλλειψη βασικών βιταμινών μπορεί να επηρεάσει την ενέργεια, την ανοσία, την υγεία του δέρματος και πολλές άλλες λειτουργίες του σώματος, συχνά χωρίς να το καταλαβαίνουμε άμεσα.

Ευτυχώς, υπάρχουν απλοί τρόποι για να ελέγξετε ότι οι βιταμίνες σας είναι επαρκείς καθημερινά, χωρίς να χρειάζεστε πολύπλοκα συμπληρώματα ή ακριβά superfoods. Με μερικές μικρές συνήθειες και έξυπνες επιλογές, μπορείτε να βεβαιωθείτε ότι το σώμα σας λαμβάνει όλα όσα χρειάζεται για να παραμένει υγιές και ενεργό. Στο παρακάτω άρθρο θα ανακαλύψετε 3 εύκολους τρόπους που θα κάνουν την καθημερινή σας διατροφή πιο ασφαλή και ισορροπημένη.

3 τρόποι για να εξασφαλίσετε ότι παίρνετε όλες τις βιταμίνες που χρειάζεστε

Τρώτε μια μεγάλη ποικιλία από πολύχρωμα τρόφιμα

Η συμπερίληψη διαφόρων τροφών στη διατροφή σας μπορεί να σας βοηθήσει να καταναλώνετε φυσικά τις περισσότερες από τις βιταμίνες που χρειάζεστε. Σύμφωνα με τις Διατροφικές Οδηγίες για 2020-2025 , μια δίαιτα πλούσια σε θρεπτικά συστατικά είναι ένα υγιεινό διατροφικό πλάνο στο οποίο οι περισσότερες από τις διατροφικές σας ανάγκες καλύπτονται από το 85% των θερμίδων που καταναλώνονται. Αυτός ο τύπος υγιεινού διατροφικού πλάνου περιλαμβάνει την κατανάλωση τροφών από τις ακόλουθες ομάδες:

Λαχανικά :

Σκούρο πράσινο λαχανικά

Κόκκινα και πορτοκαλί λαχανικά

Φασόλια, μπιζέλια ή φακές

Αμυλούχα λαχανικά

Άλλα λαχανικά

Φρούτα :

Ολόκληρα φρούτα

100% χυμός φρούτων

Σιτηρά :

Προϊόντα ολικής άλεσης και προϊόντα με συστατικά ολικής άλεσης

Προϊόντα εξευγενισμένων σιτηρών και προϊόντα με συστατικά εξευγενισμένων σιτηρών

Πρωτεϊνούχες τροφές :

Κρέατα, πουλερικά ή αυγά

Θαλασσινά

Ξηροί καρποί, σπόροι και προϊόντα σόγιας

Οι υπόλοιπες δύο ομάδες χωρίς υποκατηγορίες είναι:

Γαλακτοκομικά

Έλαια

Πολύχρωμες τροφές για βιταμίνες

Ένας τρόπος για να βεβαιωθείτε ότι καταναλώνετε πολλά είδη βιταμινών είναι να σχεδιάσετε μια διατροφή που περιλαμβάνει τρόφιμα με μεγάλη ποικιλία χρωμάτων και υφών. Σκεφτείτε κόκκινα, πορτοκαλί, κίτρινα, πράσινα και μπλε φρούτα και λαχανικά. Τα έντονα χρώματα των φρούτων και των λαχανικών προέρχονται από τα είδη των θρεπτικών συστατικών που περιέχουν.

Εστιάστε σε συγκεκριμένα τρόφιμα με βάση τις ανάγκες σας

Ορισμένες τροφές πλούσιες σε βιταμίνες είναι γνωστό ότι αποτελούν εξαιρετικές πηγές πολλαπλών βιταμινών. Η κατανάλωση αυτών των τροφών μπορεί να σας βοηθήσει να αποκτήσετε τις βιταμίνες που χρειάζεστε με λιγότερες θερμίδες.

unsplash

Λήψη συμπληρωμάτων όταν το φαγητό δεν είναι αρκετό

Τα συμπληρώματα βιταμινών περιλαμβάνουν δισκία, κάψουλες, σκόνες και ζελεδάκια. Μπορούν επίσης να περιέχουν άλλα θρεπτικά συστατικά, μέταλλα, βότανα, ένζυμα, αμινοξέα και άλλα συστατικά. Τα συμπληρώματα διατροφής μπορούν να σας βοηθήσουν να λαμβάνετε επαρκείς ποσότητες ορισμένων θρεπτικών συστατικών, εάν δεν μπορείτε να τα λάβετε μέσω της διατροφής σας. Μπορούν επίσης να σας παρέχουν τις βιταμίνες που χρειάζεστε για να βελτιώσετε τη γενική σας υγεία και να διαχειριστείτε ορισμένες παθήσεις. Ακόμα κι αν ακολουθείτε μια υγιεινή διατροφή, ενδέχεται να μην λαμβάνετε επαρκείς ποσότητες βιταμινών που χρειάζεται το σώμα σας. Συνήθεις ελλείψεις θρεπτικών συστατικών περιλαμβάνουν:

Βιταμίνη Α

Βιταμίνη C

Βιταμίνη D

Βιταμίνη Ε

Ψευδάργυρος

Σίδηρος

Πώς ξέρετε πότε πρέπει να παίρνετε συμπληρώματα διατροφής;

Η ηλικία, το φύλο, οι ιατρικές παθήσεις και το επίπεδο δραστηριότητας μπορούν να επηρεάσουν τις ανάγκες σας σε βιταμίνες. Ενώ μια ποικίλη διατροφή μπορεί να παρέχει επαρκείς βιταμίνες και μέταλλα για τους περισσότερους υγιείς ανθρώπους, τα άτομα στις ακόλουθες ομάδες μπορούν να επωφεληθούν από τα συμπληρώματα βιταμινών:

Έγκυες που μπορεί να χρειάζονται περισσότερη βιταμίνη Β9 (φολικό οξύ)

Άτομα με οστεοπόρωση (προοδευτική απώλεια οστικής μάζας) που μπορεί να ωφεληθούν από τη βιταμίνη D και το ασβέστιο

Άτομα που διατρέχουν κίνδυνο απώλειας όρασης από ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας και τα οποία μπορεί να ωφεληθούν από έναν συνδυασμό βιταμινών C και E, ψευδαργύρου, χαλκού, λουτεΐνης και ζεαξανθίνης.

Vegans ή άτομα με κοιλιοκάκη που μπορεί να χρειάζονται βιταμίνες B12 και D, σίδηρο, χαλκό και ψευδάργυρο ή συνδυασμό άλλων συμπληρωμάτων

Για να διαπιστώσετε εάν μπορείτε να επωφεληθείτε από τα συμπληρώματα, λάβετε υπόψη τα ακόλουθα βήματα:

Μάθετε τις συνιστώμενες ποσότητες : Ελέγξτε τη Συνιστώμενη Διαιτητική Πρόσληψη (RDA) των απαραίτητων θρεπτικών συστατικών. Αυτή είναι η ποσότητα ενός συγκεκριμένου θρεπτικού συστατικού που χρειάζεστε για να παραμείνετε υγιείς.

Ελέγξτε τα επίπεδά σας : Οι εξετάσεις αίματος και η καθοδήγηση του ειδικού μπορούν να βοηθήσουν στον προσδιορισμό των τρεχόντων επιπέδων θρεπτικών συστατικών.

Συμβουλευτείτε γιατρό σας: Πριν ξεκινήσετε τη λήψη συμπληρωμάτων, βεβαιωθείτε για την ασφαλή χρήση τους και αποφύγετε να βασίζεστε σε αυτά για τη θεραπεία, την πρόληψη ή την ίαση παθήσεων.

Να είστε ενήμεροι για τις αλληλεπιδράσεις και τους κινδύνους : Ορισμένες βιταμίνες μπορούν να αλληλεπιδράσουν με ορισμένα φάρμακα ή να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία όταν λαμβάνονται σε υπερβολική δόση. Η υπερβολική λήψη συμπληρωμάτων βιταμίνης D, βιταμίνης Α, σιδήρου, ασβεστίου και άλλων θρεπτικών συστατικών μπορεί να θέσει σε σοβαρούς κινδύνους.

Η διασφάλιση της σωστής πρόσληψης βιταμινών δεν χρειάζεται να είναι περίπλοκη ή χρονοβόρα. Με μερικές απλές συνήθειες και μικρές αλλαγές στη διατροφή σας, μπορείτε διασφαλίσετε ότι το σώμα σας λαμβάνει όλα όσα χρειάζεται για να παραμένει υγιές, ενεργητικό και γεμάτο ζωντάνια. Θυμηθείτε: Η ισορροπημένη διατροφή και η ενημέρωση για τα θρεπτικά συστατικά των τροφών είναι τα κλειδιά για να νιώθετε καλά καθημερινά.