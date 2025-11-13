Η μελατονίνη μπορεί να σε βοηθήσει να κοιμηθείς. Αλλά τι συμβαίνει στην καρδιά σου αν την παίρνεις κάθε μέρα;

Τι διαπίστωσε μια πρόσφατη μελέτη για τη χρήση μελατονίνης μακροπρόθεσμα.

Μια νέα μελέτη που παρουσιάστηκε στο Επιστημονικό συνέδριο της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας υποδηλώνει ότι η μακροχρόνια χρήση μελατονίνης θα μπορούσε να σχετίζεται με υψηλότερο κίνδυνο καρδιακής ανεπάρκειας. Ενώ τα ευρήματα είναι εντυπωσιακά, οι ειδικοί λένε ότι είναι προκαταρκτικά και δεν αποδεικνύουν ότι η μελατονίνη προκαλεί άμεσα καρδιακά προβλήματα.

Μελέτη διαπιστώνει υψηλότερο κίνδυνο μεταξύ των μακροχρόνιων χρηστών

Η πενταετής μελέτη παρακολούθησε 130.828 ενήλικες με αϋπνία και διαπίστωσε ότι τα άτομα που λάμβαναν μελατονίνη για τουλάχιστον ένα χρόνο είχαν 90% περισσότερες πιθανότητες καρδιακής ανεπάρκειας. Οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο. Δεδομένου ότι η ομάδα «μελατονίνης» στη μελέτη περιελάμβανε μόνο άτομα στα οποία είχε συνταγογραφηθεί μελατονίνη, δεν έλαβε υπόψη τη χρήση μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων.

Επίσης δεδομένου ότι επρόκειτο για μια παρατηρητική μελέτη, δεν αποδεικνύει ότι η μελατονίνη προκάλεσε άμεσα καρδιακή ανεπάρκεια. Απαιτούνται περισσότερες μελέτες, συμπεριλαμβανομένων τυχαιοποιημένων ελεγχόμενων δοκιμών, για την επικύρωση αυτών των ευρημάτων. Τα νέα ευρήματα δεν εξηγούν γιατί η μελατονίνη μπορεί να βλάψει την καρδιά. Τα άτομα που λάμβανα μελατονίνη μακροχρόνια μπορεί να είχαν άγχος ή προβλήματα που σχετίζονται με τον ύπνο και στην πραγματικότητα προκάλεσαν καρδιακή ανεπάρκεια.

Επίσης τα καρδιακά προβλήματα μπορεί να μην οφείλονται απαραίτητα στη μελατονίνη, αλλά απλώς στο γεγονός ότι ο ύπνος είναι εξαιρετικά σημαντικός και απαραίτητος όχι μόνο για την καρδιαγγειακή υγεία, αλλά και για τη συνολική υγεία και ευεξία.

pexels

Γιατί δεν συνιστάται η μακροχρόνια χρήση μελατονίνης

Οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι 5 εκατομμύρια ενήλικες στις ΗΠΑ και 4 εκατομμύρια παιδιά στις ΗΠΑ λαμβάνουν μελατονίνη κάθε μήνα, καθιστώντας την ένα από τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα βοηθήματα ύπνου. Η αντιληπτή ασφάλεια και η προσβαιμότητά της έχουν οδηγήσει σε αυξανόμενη χρήση τα τελευταία χρόνια. Αυτά τα νέα ευρήματα υπογραμμίζουν τη σημασία της συζήτησης με έναν ειδικό πριν από τη χρήση μελατονίνης για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Όποιος βασίζεται στη λήψη μελατονίνης κάθε βράδυ για να κοιμηθεί, θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο να επισκεφτεί έναν ειδικό ύπνου για να εντοπίσει πιθανά υποκείμενα προβλήματα όπως η χρόνια αϋπνία ή το άγχος. Τα άτομα που δεν κοιμούνται αρκετά έχουν υψηλότερο κίνδυνο υψηλής αρτηριακής πίεσης , καρδιακών παθήσεων και εγκεφαλικού επεισοδίου .

Η βραχυπρόθεσμη χρήση μελατονίνης μπορεί να βοηθήσει σε ορισμένα προβλήματα ύπνου και μπορεί να προσφέρει ορισμένα καρδιαγγειακά οφέλη. Μελέτες σε ανθρώπους και ζώα έχουν δείξει ότι η μελατονίνη μπορεί να βοηθήσει στην ανακούφιση του οξειδωτικού στρες και στη βελτίωση της λειτουργίας της αριστερής κοιλίας σε άτομα με καρδιακή ανεπάρκεια. Εάν κάποιος λαμβάνει μελατονίνη για λίγες ημέρες ή μερικές εβδομάδες, δεν θα είχα κανένα πρόβλημα με αυτό.

Υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις για τη μελατονίνη;

Η βραχυπρόθεσμη χρήση μελατονίνης είναι γενικά ασφαλής, αλλά μπορεί να αλληλεπιδράσει με ορισμένα φάρμακα ή να προκαλέσει υπνηλία κατά τη διάρκεια της ημέρας, ναυτία, ζάλη ή πονοκεφάλους σε ορισμένα άτομα. Οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της μελατονίνης είναι ασαφείς και θα πρέπει να διεξαχθούν περισσότερες μελέτες. Αυτή τη στιγμή, είναι καλύτερη η χρήση της στη χαμηλότερη δυνατή δόση και για το μικρότερο δυνατό χρονικό διάστημα.

Συζητήστε με τον γιατρό σας εάν ανησυχείτε για τη μελατονίνη ή ενδιαφέρεστε για άλλα φάρμακα, καθώς και αυτά ενέχουν κινδύνους. Τέλος η γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία για την αϋπνία μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση των προβλημάτων ύπνου χωρίς μακροχρόνια χρήση φαρμάκων.