Πόσο χρόνο παραμένει η βιταμίνη C στο σώμα σου

Τι συμβαίνει στη βιταμίνη C μετά την κατανάλωσή της, πόσο διαρκεί στον οργανισμό και ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τη δράση της.

Η λήψη βιταμίνης C κατά τη διάρκεια ενός κρυολογήματος δεν θα κάνει και πολλά. Ωστόσο, η διατήρηση σταθερών επιπέδων βιταμίνης C, γνωστής και ως ασκορβικού οξέος, υποστηρίζει το ανοσοποιητικό σας σύστημα και βοηθά το σώμα σας να αυξήσει την άμυνά του όταν χρειάζεται. Η βιταμίνη C βοηθά επίσης το σώμα σας να παράγει κολλαγόνο, ένα βασικό δομικό στοιχείο για τους συνδετικούς ιστούς όπως το δέρμα, τα οστά, οι μύες, οι τένοντες, οι σύνδεσμοι και ο χόνδρος. Είναι επίσης σημαντική για την αγγειακή και οστική ακεραιότητα, την επούλωση τραυμάτων και την παραγωγή εγκεφαλικών αγγελιοφόρων.

Πώς απορροφά και αποθηκεύει το σώμα σας τη βιταμίνη C

Η βιταμίνη C απορροφάται στο λεπτό έντερο μέσω εξειδικευμένων μεταφορέων. Στη συνέχεια μεταφέρεται στους ιστούς όπου το οξειδωτικό στρες είναι υψηλό , όπως ο εγκέφαλος, τα επινεφρίδια και τα λευκά αιμοσφαίρια. Οι μεταφορείς στο λεπτό έντερο μπορούν να απορροφήσουν μόνο μια συγκεκριμένη ποσότητα βιταμίνης C. Έτσι, καθώς αυξάνεται η πρόσληψη, η αποτελεσματικότητα της απορρόφησης μειώνεται. Δεδομένου ότι η βιταμίνη C είναι μια υδατοδιαλυτή βιταμίνη, οποιαδήποτε περίσσεια απεκκρίνεται στα ούρα σε λίγες ώρες.

Πόση βιταμίνη C χρειάζεστε

Οι τρέχουσες συστάσεις προβλέπουν 75 mg βιταμίνης C την ημέρα για ενήλικες γυναίκες και 90 mg την ημέρα για ενήλικες άνδρες, με επιπλέον 35 mg την ημέρα για άτομα που καπνίζουν, επειδή το κάπνισμα αυξάνει το οξειδωτικό στρες. Οι έγκυες γενικά χρειάζονται περισσότερη βιταμίνη C για να υποστηρίξουν την ανάπτυξη του εμβρύου, ενώ τα άτομα με παχυσαρκία μπορεί να χρειάζονται υψηλότερες δόσεις επειδή συχνά έχουν χαμηλότερα επίπεδα κυκλοφορίας της θρεπτικής ουσίας. Εάν παίρνετε συμπλήρωμα βιταμίνης C, είναι σημαντικό να το λαμβάνετε με συνέπεια, επειδή το σώμα χρησιμοποιεί ό,τι χρειάζεται και αποβάλλει το υπόλοιπο.

Μπορείτε να πάρετε αρκετή βιταμίνη C μόνο μέσω της διατροφής;

Για τους περισσότερους υγιείς ενήλικες, μια ισορροπημένη διατροφή παρέχει όλη την απαραίτητη βιταμίνη C. Υπάρχουν μάλιστα και ορισμένες ενδείξεις ότι τα τρόφιμα υπερτερούν των συμπληρωμάτων. Επίσης τα κατεψυγμένα προϊόντα συχνά διατηρούν περισσότερη βιταμίνη C από τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά που έχουν αποθηκευτεί και αποσταλεί.

Τα συμπληρώματα βιταμίνης C σε επίπεδα άνω των 1.000 mg την ημέρα έχουν συνδεθεί με αυξημένο κίνδυνο νεφρολιθίασης σε ορισμένες μελέτες. Τα συμπληρώματα βιταμίνης C επηρεάζουν περισσότερο τους νεφρούς επειδή οι υψηλές δόσεις μπορούν να υπερνικήσουν την ικανότητα του σώματος να τα επεξεργαστεί. Αυτό μπορεί να οδηγήσει στη διάσπαση της επιπλέον βιταμίνης C σε οξαλικό, το οποίο κρυσταλλώνεται με το ασβέστιο και σχηματίζει πέτρες στους νεφρούς. Ωστόσο, η βιταμίνη C από τροφές δεν ενέχει τον ίδιο κίνδυνο. Τα τρόφιμα παρέχουν πολύ χαμηλότερες, σταδιακές δόσεις που χρησιμοποιεί ο οργανισμός χωρίς να παράγει οξαλικά.