Έχεις υπέρταση; Δες ποιες βιταμίνες χρειάζεσαι περισσότερο

Ποιες βιταμίνες έχουν μελετηθεί σε σχέση με την αρτηριακή πίεση και πώς μπορούν να υποστηρίξουν τη συνολική καρδιαγγειακή υγεία

Η υπέρταση, μια άλλη ονομασία για την υψηλή αρτηριακή πίεση, είναι μια σοβαρή πάθηση που επηρεάζει εκατομμύρια ενήλικες και εάν αφεθεί χωρίς θεραπεία μπορεί να είναι ένας «σιωπηλός δολοφόνος», με αποτέλεσμα πιθανές καρδιακές προσβολές ή εγκεφαλικά επεισόδια. Η ισορροπημένη διατροφή είναι μία από τις κορυφαίες συστάσεις της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας για τη διαχείριση της υπέρτασης - κάτι που έχει υποστηρίξει και η έρευνα. Έχοντας αυτό κατά νου, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι μια νέα μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Scientific Reports, είχε ως στόχο να «διερευνήσει τη σχέση μεταξύ της πρόσληψης βιταμινών (A, B6, B9, B12, C, E και K) από τη διατροφή και της υπέρτασης.

Μια ομάδα 10 ερευνητών με έδρα τη Μαλαισία εξέτασε δεδομένα από 10.031 ενήλικες - το 43,5% των οποίων είχε υπέρταση. Μερικοί συνηθισμένοι παράγοντες στα άτομα με υπέρταση ήταν: Πολλοί ήταν άνω των 40 ετών, είχαν ΔΜΣ υπέρβαρου-παχυσαρκίας, χαμηλότερο κοινωνικοοικονομικό επίπεδο ή οικογενειακό ιστορικό υπέρτασης . Οι συμμετέχοντες απάντησαν επίσης σε ένα ερωτηματολόγιο σχετικά με την τακτική διατροφή τους, καθώς και με το πόσο συχνά είχαν φάει συγκεκριμένα τρόφιμα τον τελευταίο χρόνο. Η διαιτητική πρόσληψη των βιταμινών υπολογίστηκε με βάση τις βάσεις δεδομένων σύνθεσης τροφίμων του Υπουργείου Γεωργίας της Μαλαισίας και των ΗΠΑ.

Η σχέση μεταξύ βιταμινών και υψηλής αρτηριακής πίεσης είναι σημαντική, καθώς η μελέτη αναφέρει ότι προηγούμενες έρευνες έχουν επιβεβαιώσει τη σχέση μεταξύ της πάθησης και της ανεπάρκειας βιταμινών. Οι βιταμίνες υποστηρίζουν την αρτηριακή πίεση μέσω του συμπαθητικού νευρικού συστήματος, των αγγειακών ρυθμιστών, των αναστολέων διαύλων ασβεστίου και των διουρητικών, σύμφωνα με την ερευνητική ομάδα. Παρά το γεγονός ότι οι βιταμίνες απαιτούνται μόνο σε ελάχιστες ποσότητες, η επίδρασή τους στη συνολική υγεία είναι σημαντική, σύμφωνα με τη μελέτη. Αν και οι ερευνητές βρήκαν αξιοπρεπή επίπεδα βιταμινών Α και C στη διατροφή των γενικών ενηλίκων στη Μαλαισία, οι ακόλουθες έξι βιταμίνες επισημάνθηκαν για σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα πρόσληψης σε ασθενείς με υπέρταση:

Τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι οι διατροφικές ελλείψεις μπορεί να επιδεινώσουν την υπέρταση και τις σχετικές επιπλοκές.

Τρόποι για να μειώσετε την αρτηριακή πίεση φυσικά

Οι περισσότεροι με υψηλή αρτηριακή πίεση ωφελούνται από έναν συνδυασμό φαρμακευτικής αγωγής και φυσικών θεραπειών, συμπεριλαμβανομένων αλλαγών στον τρόπο ζωής που είναι γνωστό ότι επηρεάζουν την αρτηριακή πίεση. Μπορεί να είστε σε θέση να μειώσετε την αρτηριακή πίεση φυσικά με μία από τις ακόλουθες στρατηγικές:

Διακοπή καπνίσματος: Το κάπνισμα μπορεί να αυξήσει και να επιδεινώσει την υπάρχουσα υψηλή αρτηριακή πίεση.

Ακολουθήστε μια υγιεινή διατροφή: Μειώστε την πρόσληψη αλατιού και ακολουθήστε μια διατροφή πλούσια σε δημητριακά ολικής αλέσεως, άπαχη πρωτεΐνη, ξηρούς καρπούς, όσπρια και γαλακτοκομικά προϊόντα χαμηλών λιπαρών. Αυτό μπορεί να βοηθήσει στην επίτευξη και διατήρηση υγιούς αρτηριακής πίεσης.

Περιορίστε το αλκοόλ: Η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ μπορεί να αυξήσει την αρτηριακή σας πίεση.

Παραμείνετε δραστήριοι : Στοχεύστε σε 150 λεπτά (περίπου 2,5 ώρες) άσκησης μέτριας έντασης ή 75 λεπτά έντονης αερόβιας δραστηριότητας εβδομαδιαίως για να μειώσετε την αρτηριακή πίεση. Ενσωματώστε ασκήσεις ενδυνάμωσης τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα για να υποστηρίξετε τη συνολική καλή υγεία.

Διαχείριση του στρες: Πρακτικές, όπως ο διαλογισμός, η ευγνωμοσύνη και η χαρά, μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση της αρτηριακής πίεσης.

Όπως λοιπόν γίνεται αντιληπτό η διατροφή πρέπει να επισημαίνεται ως ζωτικό συστατικό της διαχείρισης της υπέρτασης και να ενθαρρύνονται οι διατροφικές τροποποιήσεις και, όπου είναι απαραίτητο, τη χορήγηση συμπληρωμάτων για τη βελτίωση των συνολικών αποτελεσμάτων υγείας.